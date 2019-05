Poliisi: Kaikki Sri Lankan terrori-iskuihin osallistuneet surmattu tai otettu kiinni

Poliisin mukaan yli 70 ihmistä on otettu kiinni iskuihin liittyen.

Sri Lankan turvallisuusviranomaiset ovat joko surmanneet tai pidättäneet kaikki pääsiäisen itsemurhaiskujen valmisteluihin osallistuneet jihadistit. Asiasta kertoi maan poliisipäällikkö.

Pääsiäissunnuntaina kirkkoihin ja hotelleihin tehdyissä itsemurhaiskuissa sai surmansa 257 ihmistä.

Muun muassa kaksi ryhmän pommiasiantuntijaa on kuollut, ja heidän räjähdevarastonsa on nyt poliisin hallussa. Poliisin mukaan yli 70 ihmistä on otettu kiinni iskuihin liittyen.

Poliisi arvioi, että arki palaa Sri Lankassa vähitellen normaaliksi.

Maanantaina valtion koulut avattiin jälleen, mutta vain alle 10 prosenttia oppilaista saapui paikalle vanhempien pelätessä uusia iskuja.

