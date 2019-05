Israelissa euroviisufanin mieleen jäi Katri Helenan tiimin temmellys lumihangessa – nyt bilekaupungissa jännitetään ohjusuhan takia

TEL AVIV Kun silmiis sinisiin katsoin, luulin niin onnen susta löytyneen, raikuu Lima-nimisellä klubilla.

Lavalla nelihenkinen Eurofalsh-ryhmä imitoi tanssiliikkeillään 25 vuoden takaista euroviisukappaletta Bye Bye Baby. Huulisynkka näyttää sujuvalta, vaikka oikeasti äänet kuuluvat CatCat-duon Katja ja Virpi Kätkälle.

Kukaan yleisössä ei ymmärrä suomenkielisiä sanoja, mutta se ei menoa hidasta. Eikä euroviisufaneja häiritse sekään, että laulu sijoittui aikoinaan lähes kisan hännille, sillä se on kuitenkin osa euroviisuhistoriaa.

Tanssiryhmä Eurofalshin nimen voisi suomentaa vaikka feikkiviisuiksi. Esitykset ovat puoliksi parodiaa, mutta kyse on kuitenkin intohimoisesta harrastuksesta.

Ensimmäisen setin jälkeen ryhmän kiharatukkainen vetäjä pyyhkii hikeä ja kertoo, mistä kaikki oikein alkoi.

– Kun olin lapsi, opettelin kaikkien euroviisujen tanssiliikkeet, muistelee viisuillat 15 vuotta sitten aloittanut Eran Luna.

Euroviisuilla Tel Aviv haluaa vahvistaa imagoaan vapaamielisenä rantalomakaupunkina. Mika Mäkeläinen / Yle

Luna tutustui muihin euroviisufaneihin ja sai huomata, ettei olekaan ainoa viisufanaatikko. Ryhmä alkoi esiintyä viikoittain klubilla Tel Avivin kaupungissa. Sittemmin Eurofalsh on kutsuttu esittämään viisukoosteitaan pitkin Eurooppaa (siirryt toiseen palveluun).

Yksi Lunan kaikkien aikojen euroviisusuosikeista on Katri Helenan kappale Katson sineen taivaan.

– Videolla ne painoivat lumihangessa turkiksissaan (siirryt toiseen palveluun) ja alkoivat kieriä, se oli niin hauskaa, Luna nauraa.

Ehkä viisuvuosikerta 1979 on jäänyt Lunan mieleen siksikin, että silloin Israel järjesti kisat. Toisen kerran Israel isännöi viisuja 1999 ja kolmannen kerran nyt 2019, eli 20 vuoden tasatahti on jatkunut.

Lunan mielestä euroviisujen suosio Israelissa on silti melko tuore ilmiö. Vasta Netta Barzilain viimevuotinen viisuvoitto räjäytti euroviisut koko kansan huviksi.

Euroviisufanien kasvava joukko on järjestäytynyt kerhoksi, jossa on mukana myös lapsesta saakka viisuja seurannut, nyt keski-ikäinen Tal Dorot.

Dorot selittää euroviisujen suosiota Israelissa sillä, että Israel on nuori valtio ja sijaitsee alueella, jossa se on hyvin eristynyt naapurimaistaan. Israelilla kun on sotaisa historia useimpien naapuriensa kanssa.

Israelilaiset ovat Dorotin mukaan myös kilpailuhenkisiä ja tuntevat yhteenkuuluvuutta Euroopan maihin – euroviisuissa se toteutuu hyvin.

Koska rauha palestiinalaisten kanssa ei ole edistynyt, eurooppalaisia on vaadittu boikotoimaan viisuja. Dorotin mielestä se olisi epäoikeudenmukaista.

– Boikotilla vahingoitettaisiin sekä israelilaisia että palestiinalaisia ja toisaalta rangaistaisiin myös niitä, jotka taistelevat yhtäläisten poliittisten oikeuksien puolesta, Dorot sanoo.

Dorot sanoo olevansa vasemmistolainen aktivisti, joka vastustaa rasismia ja puolustaa palestiinalaisten oikeuksia.

Euroviisufani Tal Dorot aikoo juhlia viikon putkeen. Mika Mäkeläinen / Yle

Dorot on käynyt paikan päällä kaksissa euroviisuissa ja muistaa kappaleet vuosien takaa. Esimerkiksi vuonna 1991 Roomassa pidetyn laulukilpailun hän nauhoitti aikoinaan VHS-videolle ja katsoi sitä yhä uudestaan joka päivä alusta loppuun, kuukausikaupalla.

Suomen euroviisuhistoriasta hän nostaa ykköseksi Monica Aspelundin Lapponia-laulun vuonna 1977.

– Lapponia oli ihana laulu, ja siitä tuli yllättäen hitti myös Israelissa, Dorot kertoo.

Tämänkertaiselle Suomen edustajalle Dorot ei povaa menestystä, koska pitää sitä tyylillisesti vanhana, 90-lukulaisena esityksenä. Muuten Dorot pitää tämänvuotisia viisuehdokkaita harvinaisen omaperäisinä.

– Tämä on yksi parhaista vuosista, Dorot sanoo innoissaan. Niinpä hänen viisuviikkonsa menee lauluja kuunnellessa ja juhliessa pitkälle aamuyöhön.

Dorot ei usko Israelin pärjäävän toista vuotta peräkkäin, sillä hänen mukaansa isäntämaan viisumenestys on usein ollut surkea.

Israelin viisuedustajalle Kobi Marimille euroviisut ovat lapsuuden unelmien täyttymys. Mika Mäkeläinen / Yle

Israelin euroviisuedustajalla Kobi Marimilla on päällään harmaa tuulipuku. Se on ongelma, koska siinä on väärän firman logo.

Manageri patistaa Marimia riisumaan tuulipuvun ennen kuin haastattelu kansallisteatterin kupeessa sijaitsevassa kahvilassa voi alkaa.

Sitten Marimi on valmis poseeraamaan myös faniensa kanssa, sillä naapuripöydästä hänet tunnistetaan heti. 27-vuotias näyttelijä ja laulaja valittiin Israelin edustajaksi tosi-TV-ohjelmassa.

Myös Marimin puheista ollaan tarkkoja. Hän ei halua ottaa kantaa viisuboikotteihin tai mahdollisiin protesteihin, joihin Israelissa varaudutaan.

Euroviisut on periaatteessa epäpoliittinen tapahtuma, eikä laulukilpailun yhteydessä sallita poliittisia mielenilmauksia.

Turistien turvallisuutta vartioidaan Jerusalemin vanhassakaupungissa. Mika Mäkeläinen / Yle

Silti jo etukäteen tiedettiin, ettei Islannin euroviisuedustaja säästele sanojaan puhuessaan Israelista. Islantia edustavan Hatari-yhtyeen jäsenet alkoivat arvostella Israelia apartheid-valtioksi heti saavuttuaan maahan viikko sitten.

– Tapasin heidät Amsterdamissa, rakastan heitä, heidän esityksensä oli upea, Marimi sanoo, mutta pitäytyy kommenteissaan vain musiikissa.

Samanveroiset kehut Marimilta irtoaa myös Suomen edustajille, Daruden ja Sebastian Rejmanin esitykselle, jonka Marimi näki muiden viisujen mukana Amsterdamissa huhtikuun alussa.

– Rakastan heitä. Se on hyvin ainutlaatuinen ja karismaattinen. Yleisö oli ihan villinä ja niin olin minäkin.

Marimin mielestä euroviisut on Israelille tilaisuus näyttää, miten maassa oikein eletään. Hänen mukaansa maailmalla törmää outoihin kuvitelmiin.

– Moni on yllättynyt, ettei Israel olekaan autiomaata enkä ole ratsastanut kamelilla kouluun, Marimi naureskelee.

Pilvenpiirtäjät muuttavat Tel Avivin kaupunkikuvaa. Mika Mäkeläinen / Yle

Israelin julkisuuskuvan kannalta palestiinalaisten asema on kamelien kohtelua kriittisempi kysymys.

Gazassa ja Israelin miehittämällä Länsirannalla asuvien palestiinalaisten valtiollinen asema on ratkaisematta. Israel on jatkanut vuosien ajan Gazan taloussaartoa ja lohkonut osia Länsirannasta siirtokunnikseen.

Israelin toimintaa palestiinalaisalueilla arvosteleva kansainvälinen BDS-liike on vaatinut Euroopan yleisradioliiton Ebun jäsenyhtiöitä boikotoimaan viisuja (siirryt toiseen palveluun). BDS:n (Boycott, Divestment and Sanctions) tavoitteena on boikotoida Israelia, vähentää ulkomaisia sijoituksia maassa ja lobata pakotteiden puolesta.

Yle / Uutisgrafiikka

Israelille euroviisut on tilaisuus muokata maakuvaa etäämmäksi Lähi-idän ikuisuuskiistoista. Sikäli se on onnistunut, että ainakaan boikottikehotus ei ole purrut, vaan kaikki 40 ulkomaalaista viisuedustajaa ovat tulossa paikalle.

Euroviisujen lähestyessä palestiinalaiset tekevät silti parhaansa kiinnittääkseen asemaansa huomiota.

Viime viikonloppuna Hamas-äärijärjestön hallitsemasta Gazasta ammuttiin Israeliin satoja raketteja, jotka surmasivat neljä ihmistä. Israel teki kostoiskuja Gazaan, jossa kuolleita oli ainakin 21. Palestiinalaisten mukaan osapuolet ovat sittemmin sopineet tulitauosta.

Tel Avivissa on paljon hauskempaa kuin Jerusalemissa, lupaa Tel Avivin matkailuviraston apulaisjohtaja Lior Meyer. Mika Mäkeläinen / Yle

Rakettisade Tel Avivin suuntaan euroviisujen aikaan olisi Israelin painajainen. Kaupunkia on ehostettu tuhansia viisuturisteja varten, ja turvajärjestelyt viisuareenalla, Expo Tel Aviv -messukeskuksessa ovat poikkeuksellisen mittavat.

Tel Avivin matkailuviraston apulaisjohtaja Lior Meyer toivoo tosissaan, ettei boikotteja, protesteja eikä ohjuksia nähdä juuri viisujen aikaan.

– Politiikasta voidaan puhua vaikka mitä, mutta tämän pitäisi olla juhla, joka yhdistää ihmisiä, Meyer sanoo näköalatoimistossaan.

Viisuturisteja varten merenrannalle rakennetaan eurovisiokylä, jonne mahtuu 40 000 juhlijaa. Tel Aviv haluaisi levittää kuvia hiekkarannoistaan ja ravintoloistaan – eikä ohjusuhasta.

Tel Avivin ranta-alueelle pumpataan lisää hiekkaa. Mika Mäkeläinen / Yle

Meyerin mukaan ulkomaalaisten turistien määrä Tel Avivissa on kaksinkertaistunut viiden vuoden kuluessa miljoonasta kahteen miljoonaan, ja tulevaisuuden suhteen euroviisut on kaupungille jättimäinen PR-tilaisuus.

Meyer haluaa myös profiloida kotikaupunkiaan. Tel Aviv ei ole kuin Jerusalem, jonne mennään katsomaan pyhinä pidettyjä paikkoja, vaan kaupunki tunnetaan seksuaalivähemmistöistä ja suvaitsevaisuudestaan.

Israelissa on tapana sanoa, että Tel Avivissa juhlitaan, Jerusalemissa rukoillaan ja Haifassa tehdään töitä.

– Täällä on paljon hauskempaa kuin Jerusalemissa, Meyer lupaa.

Tel Avivissa on kova pula kohtuuhintaisesta majoituksesta. Spot Hostelin markkinointipäällikkö Naama Shviki esittelee noin neljän neliömetrin hotellihuonetta. Mika Mäkeläinen / Yle

Hauskuudella on hintansa. Meyer myöntää, että Tel Aviv on kallis kaupunki ja Israel kallis maa. Hänen mielestään se on kuitenkin hintansa väärti siinä missä myös Euroopan suurkaupungit.

Tel Avivin kaupunkikuva on muuttumassa nopeasti. Pilvenpiirtäjätyömaita nostokurkineen näkyy paljon. Myös uusia hotelleja rakennetaan, sillä kohtuuhintaisesta majoituksesta on pulaa.

Israelin viisumenestyksestä viis – hotellit, ravintolat ja klubit ainakin ovat Tel Avivin euroviisuhuuman voittajia. Ellei viisujen äänimaailmaan kuulu ilmahälytys.

Lue myös:

Euroviisut oli Anneli Saaristolle jackpot – Nyt hän haaveilee suuremmasta onnenpotkusta: "Kun tulisi mies, joka rakastaisi ja antaisi olla vapaa"

Euroviisut Ylen kanavilla – Darude taistelee finaalipaikasta tiistaina 14.5.