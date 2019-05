Bellingcat: Kiina tuhoaa moskeijoita järjestelmällisesti

How Hwee Young / EPA

Niujien moskeija Pekingissä. How Hwee Young / EPA

Kiinan ja Yhdysvaltain välille on kehittymässä uusi välirikko, koska Yhdysvallat sanoo Kiinan kokoavan muslimeja keskitysleireille.

Tutkivaa journalismia tekevä Bellingcat-ryhmä on löytänyt todisteita Kiinan muslimeihin kohdistamista sortotoimista. Asiasta uutisoi The Guardian -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Bellingcat on muun muassa satelliittikuvista saamien tietojen avulla (siirryt toiseen palveluun) tutkinut sadan moskeijan ja pyhäkön tilanteen Kiinan Xinjiangin maakunnassa.

Kuvista ilmenee, että 31 moskeijaa ja kaksi pyhäkköä on kärsinyt suuria vaurioita vuoden 2016 jälkeen. Näistä 15 moskeijaa ja molemmat pyhäköt on tuhottu kokonaan.

Yksi tuhotuista on Taklamakanin autiomaassa sijainnut imaami Asimin pyhäkkö, jossa on vuosittain järjestetty suuri uskonnollinen festivaali, kertoo The Guardian.

The Guardianin tutkijoilta ja paikallisilta asiantuntijoilta saamien tietojen mukaan Kiinassa on tuhottu viime vuosina jopa tuhansia moskeijoita. Asiaa on paikan päällä erittäin vaikea varmentaa, koska Kiina ei juuri päästä toimittajia liikkumaan Xinjiangissa vapaasti ja myös paikallisten asukkaiden toimintaa kontrolloidaan tiukasti.

Uskonnon "kiinalaistaminen"

Kiina kiistää jyrkästi Xinjiangin muslimien vainoamisen ja moskeijoiden tuhoamisen.

Sen sijaan Kiina kertoo avoimesti halustaan "kiinalaistaa" uskonnonharjoitus. Sama koskee yhtä lailla kristinuskoa kuin islamiakin.

Tammikuussa Kiina otti käyttöön 5-vuotissuunnitelman, jonka tarkoituksena on "muokata islam sopimaan paremmin yhteen sosialismin kanssa".

Kiina on myös aloittanut hankkeen "uskonnollisten kohteiden olosuhteiden parantamiseksi". Tämä merkitsee moskeijoiden kunnostamista. Moskeijat varustetaan esimerkiksi sähköistyksellä, ilmastoinnilla, kirjakaupoilla ja käymälöillä.

The Guardian haastatteleman La Trobe -yliopiston apulaisprofessorin James Leiboldin mukaan kunnostusohjelma on käytännössä ohjelma moskeijoiden tuhoamiseksi, jos niiden katsotaan olevan edistyksen tiellä tai turvattomia.

Kiista leireistä

Kiinan kerrotaan myös vanginneen jopa miljoonia muslimeita leireille. Virallisen Kiinan mukaan kyse on ammatillisista koulutusleireistä.

Yhdysvaltain apulaispuolustusministeri Randall Schriver sanoi perjantaina, että Kiinan pystyttämät leirit ovat käytännössä keskitysleirejä. Tällä nimellä on ikävä kaiku, sillä natsi-Saksa käytti keskitysleirejä toisen maailmmansodan aikana esimerkiksi juutalaisten joukkotuhon välineenä.

Kiinan vastaus saatiin eilen maanantaina. Kiinan hallituksen tiedottaja kehotti Yhdysvaltoja "olemaan puuttumatta Kiinan sisäisiin asioihin", kertoo uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

Tiedottajan mukaan väitteet siitä, että kyseessä olisi keskitysleiri, "eivät yksinkertaisesti ole totta". Tiedottajan mukaan leirit on perustettu terrorismin estämiseksi.

