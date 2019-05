Metsäpalolennot aloitettiin poikkeuksellisen aikaisin – huhtikuussa maastopaloja syttyi 300

Sääolot ovat olleet poikkeukselliset: välillä indeksi on kehottanut ilmaan, vaikka samaan aikaan on satanut lunta.

Metsäpalolennot on aloitettu tänä keväänä aiemmin kuin normaalisti. Tähystyskausi alkoi vapulta, mutta ensimmäiset lennot tehtiin poikkeuksellisesti jo huhtikuun puolella.

Viimeksi niin aikaisin jouduttiin starttaamaan viisi vuotta sitten. Lentoja on kertynyt jo pari-kolmekymmentä länsirannikolla Varsinais-Suomesta Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalla alueella ja Pirkanmaalla. Näilläkin lennoilla on havaittu maastopaloja.

Huhtikuussa koko maassa syttyi jo 300 maastopaloa. Esimerkiksi viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli alle 90. Pelkästään tänä pääsiäisenä roihahti satakunta paloa.

Sittemmin sääolot ovat muuttuneet ja metsäpaloindeksi laskenut alle lähtörajan. Suurimmalla osalla reiteistä koneet nousevat ilmaan, kun indeksi on 4.1. Osalla raja on 4.3.

Reitit laitettu osin uusiksi

Palolentoja hallinnoivan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Mika Kurvinen pitää nykyisiä säänvaihteluja poikkeuksellisina. Kuivien jaksojen jälkeen voi tulla lumisade, ja avissa onkin jouduttu vastaamaan palolentäjien kiperiin kysymyksiin.

– Voi olla, että indeksi näyttää, että pitäisi lähteä, mutta lunta sataa. Turvallisuus käy kuitenkin ennen kaikkea: palolentokoneet on kuitenkin tehty kesäoloihin.

Suomi on jaettu palolentojen osalta reitteihin, joiden määrä on nyt pienentynyt: viime kesän 25 reitin sijasta lennetään 22 reittiä, joiden kulku on optimoitu.

– Palvelun tuottajia on yhä 26 eli saman verran kuin ennen. Hartiat ovat siis leventyneet osalla reiteistä ja tilanne mennyt parempaan suuntaan, sanoo Kurvinen.

Tähystyslentoja tekevät avin kanssa sopimuksen solmineet lentokerhot ja yritykset.

Suomen metsäpalojen tähystyslentojen reitit muuttuivat täksi vuodeksi: nyt reittejä on 22 aiemman 25 sijasta. Aluehallintovirasto

Viime kesä oli poikkeuksellinen, sillä lentoja kertyi koko maassa yli 1400, moninkertaisesti keskivertoon verrattuna. Tavanomaisena kesänä lentoja on 300–500.

– Äärirajoilla mentiin mutta saatiin työ tehtyä.