Erdogan pitää Istanbulin uusintavaaleja parhaana askeleena Turkille – vaalit voittanut puolue näkee toimet laittomina

Turkin presidentti Receep Tayyip Erdogan mielestä Istanbulin vaalien uusinta on paras askel Turkille. Erdoganin AKP-puolue koki tappion Istanbulin pormestarinvaaleissa maaliskuun lopulla, ja puolue tuomitsi vaalit korruptoituneiksi ja vilpillisiksi.

– Uskomme todella, että vaaleissa oli järjestäytynyttä korruptiota ja epäsäännöllisyyksiä. Uudet vaalit vahvistavat kykyämme ratkaista demokratiamme ja lakimme ongelmia, Erdogan puhui puoluetovereilleen.

Turkin vaaliviranomainen määräsi maanantaina Istanbuliin uudet pormestarinvaalit. Vaalit on määrä järjestää kesäkuun 23. päivä.

Hylätyn maaliskuun vaalin voitti Turkin suurimman oppositiopuolueen CHP:n ehdokas Ekrem Imamoglu. Hän peittosi AKP:n ehdokkaan hiuksenhienolla 13 000 äänen erolla.

CHP nimitti uudet vaalit epädemokraattisiksi ja laittomiksi.

Myös Saksan ulkoministeri Heiko Maas hämmästeli Turkin uusintavaaleja. Maasin mukaan vaalien läpinäkyvyys ja tuloksen toimeenpano ovat demokratian peruspilareita.

– Nämä vaalit eivät tule olemaan läpinäkyvät, mikä on käsittämätöntä, Maas sanoi.

Selkäsauna ensimmäinen 25 vuoteen

Pormestarinvaalin tuloksen perusteella AKP menetti otteensa Istanbulista ensimmäistä kertaa 25 vuoteen.

Istanbulin lisäksi AKP hävisi pormestarin paikan myös Ankarassa. Sen sijaan se säilytti enemmistön paikoista Istanbulin paikallisessa valtuustossa, jota puolueen vaatimus uusintavaaleista ei koskenut.

AKP:n eri puolilla maata kärsimien paikallisten vaalitappioiden arvioidaan ilmentävän tyytymättömyyttä Erdoganin harjoittamaan talouspolitiikkaan. Turkki on esimerkiksi vajonnut taantumaan ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen, inflaatio on ennätyslukemissa ja liira on menettänyt arvoaan.

