Ilmavoimien päättöharjoituksen rikosepäilyt syyttäjälle – varusmiehiä riisutettiin ja pidettiin avannossa

Epäiltyinä on varusmiehiä ja ammattisotilaita.

Viime marraskuussa ollutta Ilmavoimien päättöharjoitusta koskevat rikosepäilyt siirtyivät syyttäjälle syyteharkintaan.

Epäiltyinä rikoksina ovat toiseen sotilaaseen kohdistunut pahoinpitely ja palvelusrikos.

Epäilyjen mukaan varusmiehiltä oli riisuttu vaatteita ja kenkiä ja heitä oli pidetty pitkään lumihangessa. Joitakin varusmiehiä oli myös pidetty lyhyitä aikoja avannossa. Osa varusmiehistä sai lieviä vammoja ja joutui käymään lääkärissä.

Epäiltyinä sekä varusmiehiä että ammattisotilaita

Kyse oli Jämsän Hallissa pidetystä Ilmavoimien joukkokoulutuskauden päättöharjoituksesta, jossa Ilmasotakoulun varusmiehet ottivat kiinni ja kuulustelivat Porin prikaatin varusmiehiä. Joukon kouluttajina toimineet ammattisotilaat valvoivat toimintaa.

Esitutkinnan mukaan epäiltyjä on 21, joista 18 on varusmiehiä ja kolme ammattisotilaita. He ovat Porin prikaatista ja Ilmasotakoulusta.