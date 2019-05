Turussa kaivetaan jälleen keskiaikaista kaupunkia esille – yleisökaivauksissa paljastetaan kivitalon pihapiiri nykyaikaan

Turun Aboa Vetus & Ars Nova Museon arkeologiset kaivaukset ovat jatkuneet tänään tiistaina talven jäljiltä. Viime syksynä soralla peitetty kuoppa kaivetaan auki talkoovoimin.

– Kaivaus peitettiin, jotta routa ei vahingoita keski-aikaisia löytöjä. Tiistaina urheilullinen ohjelmanumero on kaivaa se esille talkooporukalla, museon kaivausjohtaja Ilari Aalto kertoo.

Kaivausalue sijaitsee museon sisäpihalla, Itäisen rantakadun ja Nunnankadun kulmauksessa. Paikalla on tehty arkeologista tutkimusta myös kahtena edeltävänä kesänä. Tutkimuskohteena on keskiaikaisen kivitalon raunio ja sen pihamaa. Rakennus on tuhoutunut vuoden 1827 Turun palossa, jonka jälkeen sen rauniot ovat hautautuneet uudelleen rakennetun kaupungin alle.

Pihapiiriä kaivataan pala palalta esiin

Viime kesänä Museon sisäpihalta löydettiin keskiaikaisen kivitalon kellarin perustukset. Tänä kesänä tavoitteena on kaivaa 1600–1800 luvun talon jäänteet kokonaan esiin. Samalla tutkitaan myös esinelöytöjä.

– Kaivamme myös talon ympäristöstä. Tutkimusalueella, museon nykyisellä pihamaalla, on aika iso Turun palossa tuhoutunut pihapiiri, joka on kokonaan kivetty. Me kaivamme pihakivetystä myös esille. Kesän aikana näkyville tulee parisataa vuotta vanha piha.

Arkeologiset kaivaukset tehdään tänäkin vuonna yleisökaivauksina.

– Meillä on vapaaehtoisten ydinjoukko kaivausten ajan mukana. He tulivat tänään tiistaina kaivamaan jo kuoppaa auki. Sen lisäksi museon kesäkoululaiset, lapset, osallistuvat kesällä viikottain kaivaukseen. Heinäkuussa meillä on parin viikon ajan aikuisille suunnattuja arkeologisia museokursseja, missä ihan oikeasti osallistutaan arkeologiseen tutkimustyöhön meidän kanssa, Aalto kuvailee.

Alueella useampi historiallinen talojäännös

Museo kertoo, että yleisö on tervetullut piipahtamaan kaivausalueella museon aukioloaikoina – aitauksen sisään voi astua aina arkeologien ollessa paikalla. Aalto vakuuttaa, että arkeologille kysymyksiin vastaaminen on luontevaa.

– Tietenkin kun museossa tehdään kaivauksia, niin se tehdään yleisön ehdoilla. Se on ollut mahtavaa, että ihmiset ovat päässeet katsomaan työtämme ja kyselemään asioista. Tuntuu luontevalta, että yleisö pääsee myös osallistumaan itse kaivauksiin. Hirmuhauskaa se on ollut jo edellisinä kesinä. Siinä syntyy kiinnostavia keskusteluja siitä, miten arkeologista tietoa tuotetaan ja mitä siellä maan alla on säilyneenä.

Museon tarkoituksena on jatkaa pihamaan kaivaustutkimuksia lähivuosien ajan.

– Täällä on useamman kivitalon jäännökset, joita ei ole tutkittu, Aalto sanoo.