May: Brexit-sopimus täytyy tehdä ennen uusien europarlamentaarikoiden istuntokautta

Britannian pääministeri Theresa May on pahoillaan siitä, että maa joutuu osallistumaan eurovaaleihin. Hänen edustajansa mukaan May on päättänyt löytää keinon saadakseen tehtyä brexit-sopimuksen mahdollisimman nopeasti EU:n kanssa.

Mayn mielestä parasta olisi, että sopimus saataisin aikaan ennen kuin uudet europarlamentikot aloittavat työnsä 2. heinäkuuta.

Mayn edustaja totesi myös, ettei pääministerillä ole hänen tietojensa mukaan tarkoitusta siirtyä sivuun ennen kuin ensimmäinen vaihe brexitistä on ohi.

Britannia kertoi tiistaina järjestävänsä eurovaalinsa 23. toukokuuta.

Punnan arvo laski tiistaina puolisen prosenttia maan brexit-huolien takia.

Lähteet: Reuters