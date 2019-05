”Mitä te venäläiset täällä teette?”, kuului huuto Lappeenrannan yössä – huutaja itse jonotti venäläisnuorten järjestämiin vappujuhliin, jotka tuottanut yritys on nyt mukana yrittäjyyskilpailun finaalissa

Venäläisopiskelijat halusivat parantaa opiskelijabilekulttuuria Lappeenrannassa. Alku on lupaava, mutta huutelijoitakin löytyy.

Tästä on kyse Venäläisopiskelijat perustivat oman tapahtumatuotantoyrityksen.

Yritys tuottaa opiskelijabileitä Lappeenrannassa.

Se on mukana myös nuorille suunnatussa yrittäjyyskilpailussa.

Jono kiemurtelee ulos asti Valtakadulla tiistai-iltana. On vappuaatto ja sisältä kuluu hiphop-kappaleen rytmejä. Ohikulkijoille on selvää, että näihin juhliin on tulijoita.

Hiphop vaihtuu teknoon. Bileiden teemana ovat piirretyissä jo 2000-luvulla seikkailleet Tehotytöt. Iloisen tunnelman katkaisee aggressiivinen huuto jonosta.

– Mitä te venäläiset täällä teette?

Haalaribileet eivät innostaneet

19-vuotias Egor Kashentsev kertoo tarinaa Lappeenrannan rautatieaseman odotushallissa. Hän on kotoisin venäjältä, mutta opiskelee kansainvälistä liiketaloutta Lappeenrannassa Saimia ammattikorkeakoulussa. Kashentsev oli myös yksi bileissä olleista venäläisistä. Hän oli paikalla siksi, että vastasi niiden järjestelystä.

Rautatieasemalta hän jatkaa matkaa kohti Helsinkiä, jossa kilpaillaan nuorten yrittäjien mestaruudesta Uskalla yrittää -finaalissa. Kilpailu on Nuori yrittäjyys -yhdistyksen järjestämä.

Toista vuotta Suomessa asuneen Kashentsevin koulutukseen kuuluu kurssi yrittäjyysopintoja. Siellä hän tapasi joukon muita Suomessa asuvia venäläisiä, jotka suorittivat opintoja samassa koulussa. Se oli myös uuden, ihka oikean, start up -yrityksen alku.

– Olimme kaikki eri kursseilla, mutta venäläisillä on täällä tiivis yhteisö.

Lappeenrannan fyysinen läheisyys Venäjän rajan kanssa näkyy siinä, että kaupungissa opiskelee ja asuu paljon venäläistaustaisia ihmisiä.

Suomalaiset opiskelijabileet eivät innostaneet venäläisnuoria, joten he halusivat parantaa bilekulttuuria.

Niin myös Saimiassa, jonka kurssilla alkunsa saaneen yrityksen nimeksi tuli Media Heat Agency ja siinä on Kashentsevin lisäksi Alice Nemechina, Ivan Mironov, Valisii Korotkov, Dimitrii Stepin, Maxim Mulikin, Anatoliy Pruts ja Nikita Primenov. Kaikki mukana olijat ovat 19–22-vuotiaita.

Media Heat Agencyn yritysidea syntyi nopeasti. Opiskelijajärjestöjen ja baarien haalaribileet eivät innostaneet, joten nuoret kokivat uusille tuulille tarvetta.

– Olimme todella kyllästyneitä suomalaisiin opiskelijabileisiin. Halusimme tehdä jotain sellaista, jotka täällä ei vielä ollut. Media Heatin perusajatus on viihdyttää ja yhdistää ihmisiä eri kulttuureista. Ja lisäksi tuoda lisää kansainvälisyyttä paikalliseen yhteisöön, Kashentsev kertoo.

Kulttuurien yhteensovittamista

Vapun tapahtumat kertovat, että eri kulttuureihin tutustumiselle on tarvetta. Nuoret itse kertovat välikohtauksen tuntuneen pahalta, mutta he eivät silti halua puhua rasisimista, vaan enemmin nationalismista.

Nuorilla on halua tuoda oman panoksensa Lappeenrantaan. Media Heat haluaa tuottaa tapahtumia, jotka sopivat kaikille ikään ja kansallisuuteen katsomatta. Kaikki sanovat myös haluavansa tutustua paremmin suomalaiseen kulttuuriin ja kieleen.

– Haluamme myös itse oppia puhumaan paremmin suomea.

19-vuotias Egor Kashentsev on mukana yrityksessä, jonka kaikki toimijat ovat nuoria. Kare Lehtonen

Vaikka puhutaan start up -yrityksestä ja nuorista yrittäjistä, löytyy joukosta myös raudanlujia ammattilaisia.

– Meillä on mukana kaksi musiikkituotannon ammattilaista, joilla on kokemusta isojen brändien kanssa työskentelystä, Kashentsev kertoo.

Yhteistyötä on tehty automerkkien, Real Madridin ja Venäjän yhden tunnetuimman rap-artistin Oxxxymironin kanssa.

Ennennäkemättömiä tapahtumia

Lappeenrannassa yritys on järjestänyt kaksi iltatapahtumaa, jotka ovat olleet menestys. Kashentsevin mukaan ensimmäinen meni hyvin, toinen loistavasti. Se näkyi myytyinä lippuina ja pitkinä jonoina, joiden ansioista tapahtumilla tehtiin myös voittoa.

Tavoite on ajan kanssa tuottaa tapahtumia myös Lappeenrannan ulkopuolella. Tärkeää on vain löytää yhteistyökumppanit, jotka ovat valmiita antamaan vapaat kädet juhlien järjestämiselle.

– Haluamme tehdä sellaisia asioita, joita täällä ei vielä ole. Olemme järjestäneet bileitä teemoilla. Esimerkiksi Tehotytöt olivat piirrettyjä, joita näytettyy Cartoon Networksillä silloin kun olin lapsi, Kashentsev sanoo.

Media Heatin bileissä keskitytään hyvään musiikkiin ja erilaisiin teemoihin.

Yrityskilpailun finaaliin pääsy on ollut hieno saavutus ja Kashentsev kertoo joukon olevan siitä todella ylpeä. Yrittämiseen liittyy kuitenkin myös haasteita ja vastuuta, oli sitten nuori tai vanhempi toimija.

– Se on vaikeaa. Koko ajan hermostuttaa ja se ei ole vakaata. Mutta pitää vain jatkaa yrittämistä ja tekemistä kohtaan on oltava intohimoa. Jos on intohimoa, muuta ei tarvita, Kashentsev sanoo painokkaasti.