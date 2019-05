Tuore tutkimus: Ohjaamot ovat nuorille tärkeä paikka – 21-vuotias opiskelija löysi sieltä uuden suunnan elämälleen

Ulkomailla opiskelu oli ollut joensuulaisen 21-vuotiaan Pinja Davidssonin pitkäaikainen haave. Unelma ei kuitenkaan ole toteutunut, vaikka hakemuksetkin oli jo täytetty.

– Se jäi niin sanotusti vaiheeseen, hän myöntää.

Haaveen kariuduttua Davidssonin haki apua nuorille suunnatusta Ohjaamosta.

Perusidea palvelussa on, että alle 30-vuotiasta asiakasta autetaan kädestä pitäen, eli ohjataan. Ohjaamo toimii välitasona, joka ohjaa nuoria palveluiden, kuten esimerkiksi TE-palveluiden piiriin.

Pinja Davidsson löysi Ohjaamon avulla uuden suunnan itselleen. Hänen elämänsä kartoitettiin yhdessä oman ohjaajan kanssa ja alettiin etsiä uutta opintoalaa, mutta tällä kertaa kotimaasta.

Neuvot ja tuki auttoivat. Nyt Davidsson opiskelee ensimmäistä vuotta sosionomiksi. Ohjaamon toiminta saa häneltä kiitosta.

– Täällä on ollut aina yksi ja sama oma ohjaaja, johon olen voinut luottaa. Täältä on saanut aina ajan varattua, kun on sitä tarvinnut. En tiedä olisinko päässyt opiskelemaankaan ilman apua.

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan Ohjaamot ovat syrjätymisvaarassa oleville nuorille tärkeä paikka.

– Nuoren asioiden kokonaisvaltainen hoitaminen on siinä tärkeintä. Nuorelle on riittävästi aikaa ja tilaa. Kulkea rinnalla jopa toimiston seinien ulkopuolella. Se tuo tulosta, väitöstutkimuksen tehnyt kasvatustieteen maisteri Sanna Toiviainen kertoo.

Sanna Toiviasen väitöstukimus todistaa yhteisöllisyyden tärkeydestä. Ari Tauslahti / Yle

“Koulu oli ollut kolkko ja karu paikka”

Sanna Toiviainen tietää mistä puhuu. Hänen kaksivuotiseen tutkimukseensa osallistui 17 nuorta, jotka olivat pääosin työelämän tai koulutuksen ulkopuolella.

Heille Ohjaamo oli ennen kaikkea paikka, jossa voi tavata muita samankaltaisessa tilanteessa olevia ihmisiä. Ohjaamosta he saivat tukea elämäänsä ja yhteisön, johon kuulua.

– Näille tutkimukseen osallistuneille nuorille koulu oli ollut kolkko ja karu paikka. Monet heistä olivat kokeneet kiusaamista ja ryhmästä ulosjäämistä. Myöskään opetuksessa näiden nuorten kykyjä ei tunnistettu. Yhteisöllisyys, mitä Ohjaamo tai avoin ammattiopisto pystyi tarjoamaan, oli heille kuin raikas tuulahdus.

Ohjaamo Ohjaamo tarjoaa tukea ja neuvontaa tulevaisuuden suunnitteluun alle 30-vuotiaille Ohjaamoita on yhteensä 70 ympäri Suomea Ohjaamossa työskentelee: yksilövalmentajia, TE-palveluiden asiantuntijoita, etsiviä nuorisotyöntekijöitä Ohjaamo tekee yhteistyötä sosiaalitoimen, terveydenhuollon, erilaisten järjestöjen ja työnantajien kanssa

Sanna Toiviainen puhuu syrjäytymisvaarassa olevan nuoren kohtaamisen herkkyydestä. Hänen mukaan nykyiset koulutus- ja työvoimapalvelut menevät liikaa kyseisen organisaation tavoitteet edellä.

Nuori pitäisi kohdata nuoren ehdoilla. Hyvin helposti käy niin, että työvoima- tai koulutuspalveluiden edessä syrjäytymisvaarassa oleva nuori kääntyy kannoillaan.

Tähän on kiinnittänyt huomiota myös teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD tuoreessa raportissaan. Sen mukaan Suomessa olisi kiinnitettävä huomiota erityisesti heikoimmassa asemassa olevien nuorten töihin ja opiskelemaan pääsemiseen.

– Elämme yksilökeskeistä aikaa, jossa nuorten pitäisi aina vaan enemmän valmentaa ja prepata itseänsä työelämää varten. Kaikilla nuorilla ei ole kerta kaikkiaan valmiuksia tehdä esimerkiksi kokopäivätyötä. Silloin pitäisi miettiä erilaisia osa-aikaisia mahdollisuuksia ja työnantajien vastaantuloa asiassa, sanoo Toiviainen.

Syrjäytymiskehitys alkaa jo lapsena

Sanna Toiviainen haastatteli tutkimukseen osallistuneita nuoria myös ohjaamovaiheen jälkeen. Myös silloin keskeisenä asiana esiin nousi yhä yhteisöllisyys.

– Kouluelämä Ohjaamon jälkeen tuotti haasteita, jos nuori ei ollut löytänyt paikkaansa kouluyhteisössä. Niille, jotka pääsivät jäseneksi yhteisöön, opiskelu oli mielekkäämpää ja helpompaa. Yhteisöllisyyttä voisikin vahvistaa Ohjaamojen toiminnassa tulevaisuudessa, pohtii Toiviainen.

Syrjäytymiskehitys alkaa monen kohdalla jo lapsena. Koulukiusaaminen, ryhmästä ulos jättäminen ja perheissä koetut vaikeudet näkyvät myöhemmin nuoren elämässä.

– Jos sellaiseen mukaan ottamisen kulttuuriin päästäisiin koululuokkien sisällä ja oikein painotettaisiin sitä, niin moni nuori, joka on nyt koulutuksen ja työelämän ulkopuolella, olisi nyt onnellisesti töissä tai koulussa, sanoo Toiviainen.

Joillakin valtavia haasteita elämässään

Ohjaamojen asiakkaat ovat hyvin erilaisia. Jotkut tulevat kysymään neuvoa vain tiettyyn yhteen asiaan, toisessa ääripäässä jollakin nuorilla on valtavia haasteita koko elämässään.

– Ohjaamot ovat kaikkia heitä varten, toteaa yksilövalmentaja Katja Kanninen.

Yksilövalmentaja Katja Kanninen on nähnyt monenlaista elämäntarinaa Ohjaamon tiloissa Heikki Haapalainen / Yle

Monilla nuorilla sosiaaliset taidot saattavat olla pahasti hukassa. Ryhmässä oleminen jännittää, voi olla erilaisia pelkotiloja. Niinpä ryhmätyötaitoja harjoitellaan Ohjaamossa.

Yhteinen tekijä useilla näillä nuorilla tai nuorilla aikuisilla on yksinäisyys.

– Monilla ei ole vuorovaikutustaitoja hankkia ystäviä tai laajentaa omaa verkostoaan. Vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä myös työelämään siirryttäessä, sanoo Kanninen.

Katja Kanninen tunnistaa ohjaamon asiakkaiden keskuudessa koulukiusaamisen. On myös epäonnistumisen tunteita, jonka jälkeen nuori käpertyy kuoreensa.

– Saattaa olla häpeän tunnetta, jonka jälkeen ei osata hakea apua ongelmiin.

Lue lisää:

OECD vaatii Suomea kiinnittämään huomiota heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin: korkeakoulujen pääsykokeet uudistettava ja tukijärjestelmää yksinkertaistettava

Nämä 4 tekijää ennustavat syrjäytymisriskiä jo vauvana – Vain peruskoulun käyneet maksavat yhteiskunnalle satoja tuhansia enemmän kuin kouluttautuneet

Ohjaamot.fi-nettisivut: Elämässä eteenpäin – ohjausta alle 30-vuotiaille (siirryt toiseen palveluun)