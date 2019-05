Oulun soramonttumurhan uhrin ruumis on löytynyt

Oulun poliisi on löytänyt ns. soramonttumurhan uhrin ruumiin. Poliisi kertoi viime joulukuussa tutkivansa murhaa, jonka epäillään tapahtuneen 7.10.2018 Oulun koillispuolisella soramonttualueella.

Rikoksen uhrin löytämiseksi käynnistettiin laajat etsinnät syksyllä ja niitä jatkettiin talven aikana, mutta uhria ei löydetty.

Poliisi tiedottaa löytäneensä henkirikoksen uhrin Oulun Alakylästä tiistaina 7.5.2019.

Ruumis löydettiin alueelta, jonka epäillyt ovat osoittaneet esitutkinnan aikana.

Osoitettua aluetta on tutkittu talven aikana mm. ruumiskoirien avulla.

Poliisi sai etsintöihin avuksi henkilöstöä ja kalustoa myös Rajavartiolaitokselta sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta. Olosuhteista johtuen ruumista ei kuitenkaan aikaisemmin pystytty löytämään. Etsinnät käynnistettiin uudestaan toukokuun alussa lumien ja vesistöjen sulaessa. Ruumis löydettiin pienestä vesistöstä metsäalueelta.

Epäily henkirikoksesta tuli ilmi, kun poliisi ryhtyi tutkimaan marraskuussa tehtyä ilmoitusta kadonneesta henkilöstä. Poliisi on jatkanut tapauksen tutkintaa murhana ja asiaan liittyen on edelleen vangittuna kolme henkilöä, joita epäillään osallisuudesta henkirikokseen. Epäillyt ovat esitutkinnassa kiistäneet tahallisen henkirikoksen. Kaksi epäiltyä on kertonut esitutkinnassa, että he ovat pian teon jälkeen siirtäneet ja kätkeneet ruumiin maastoon Oulun pohjoispuolelle.

Esitutkinta valmistunee alkukesän aikana.

Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Antti Palokangas kertoo, että tutkintavankeudessa on kolme epäiltyä henkilöä. Poliisi pyysi tapahtumien selvittämiseksi viheitä yleisöltä ja niitä tuli Palokankaan mukaan jonkin verran.