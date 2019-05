Tampereelle tulee Hollywood-tyylinen katu, johon upotetaan tähdille omat laatat

Laulaja P!nk eli Alecia Beth Moore sai tähden Hollywoodin Walk of Famelle 5. helmikuuta. Tähti oli 2656:s kuuluisalla kadulla.

Tampereelle rakennetaan Hollywood-tyylinen katu Walk of Fame Finland, johon musiikkialan taitajat saavat omat tähtensä.

Tähtikatu rakentuu ensi syksynä Tampereen Tullin alueelle lähelle Tampere-taloa.

Åkerlundinkadulla kulkeva katureitti on kunnianosoitus suomalaiselle musiikille, artisteille, musiikintekijöille ja tuottajille.

Ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2019 katuun upotetaan 11 tähteä, joista kuuteen yleisö pääsee vaikuttamaan. Ehdotuksia tähtilaattoihin ikuistettavista nimistä voi jättää Tampereen kaupungin verkkosivuston kautta koko toukokuun ajan.

Hollywoodista mallia

Maailman kuuluisin tähtikatu sijaitsee Hollywoodissa. Walk of Famen tyyppisiä katuja on myös muun muassa Wienissä ja Manchesterissa.

– Tampereen musiikki- ja kulttuurikenttä on monella mittapuulla poikkeuksellinen, aktiivinen ja monipuolinen. Tähtikatu on huomionosoitus musiikkialan osaajille. Tällainen uusi avaus on esimerkki siitä, millaisia ideoita eri toimijat voivat löytää. Siinä piilee Euroopan kulttuuripääkaupunkihakemuksemme voima: yhteistyössä, sanoo Tampereen pormestari Lauri Lyly.

Ensimmäiset tähdet upotetaan Tampere-talon kulmalta alkavalle Åkerlundinkadulle. Tulevina vuosina Tähtikatu jatkuu Pinninkadulle Tullikamarin aukiolle päin ja Tampereelle tulevan uuden areenan suuntaan.

Kadun toteuttavat yhteistyössä Tampereen kaupunki, kulttuuri- ja kongressikeskus Tampere-talo Oy ja Suomen suurin musiikkialan ammattilaistapahtuma Musiikki & Media. Yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Bauer Media Oy.

Lopullisen päätöksen yleisötähdistä tekee Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta.

Muut viisi ensimmäisessä vaiheessa upotettavaa tähteä ovat musiikkialalla ansioituneita, kansainvälisesti toimivia henkilöitä. He ovat saaneet Musiikki & Media -tapahtumassa myönnettävän Tampere Music Award -tunnustuksen vuosina 2010–2019.

Jokaiseen viiteen tähteen upotetaan ensi syksynä kaksi nimeä. Nämä Tampere Music Award -palkitut ovat Anna Hildur, Pelle Lidell, Onta Shiroh Kawaguchi, Holger Tiefenbach, Helen Sildna, Jonas Sjöström, Jan Sneum, Artemyi Troitsky ja Rein Lang.