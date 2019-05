100 sähkökaappia saa iloisen ilmeen Tampereella – kokeile ja katso, miten katukuva piristyy

Nuorille halutaan opettaa katumaalaushankkeen kautta, että he voivat ihan itse toiminnallaan vaikuttaa ympäristöönsä.

Tampereen Hervannassa parveilee joukko valkoisiin haalareihin pukeutuneita nuoria. Ilmassa on innostunutta tohinaa ja maalin tuoksua. Etelä-Hervannan koulun oppilaat valmistautuvat maalaamaan Insinöörinkadun varrella olevan sähkökaapin.

Liikkeellä ollaan tietysti luvan kanssa, sillä Tampereella aiotaan maalata peräti 100 sähkökaappia tylsän harmaasta ja töhryisestä iloiseksi arjen piritykseksi.

Linnainmaankadulla oleva sähkökaappi on saanut kylkeensä skeittilaudan.

Hankkeen on polkaissut käyntiin katutaidetoiminnastaan tunnettu lastenkulttuuriyhdistys SirkusRakkausPumPum (siirryt toiseen palveluun). Yhteistyössä ovat mukana Tampereen Sähköverkko, Tampereen Taidemuseo (siirryt toiseen palveluun) ja Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE (siirryt toiseen palveluun).

Koululaisten joukkoa johdattaa nuortenohjaaja Tomi Lastunen.

– Meiltä on toivottu pysyviä teoksia, ja koetaan tosi tarpeelliseksi vähän piristää kaupunkikuvaa ja ihmisten arkiympäristöä, Lastunen avaa hankkeen taustaa.

Graffititöissä voidaan käyttää apuna erilaisia sapluunoita. Anne Savin / Yle

Nuhjuiset kaapit saavat kuvia pintaansa ja voivat tuoda hymyn huulille yllättävissä paikoissa.

–Siinä mielialat kohenee ja saadaan vaihtelua harmauteen. Sillä on vain positiivisia vaikutuksia, uskoo Lastunen.

Seuraavaksi kokeillaan jo pahamaineisia spraypulloja ja vähemmän huonomaineisia maaliteloja.

– Mitään muuta ei sitten maalata kuin tätä harjoitteluseinää ja sähkökaappia, komentaa Lastunen. Ei vaatteita, ei nurmikkoa, eikä kaveria.

Tamperelaiset koululaiset ovat maalanneet nuhjuisen sähkökaapiin vedenalaisen maailman.

Nuorille halutaan opettaa katumaalaushankkeen kautta, että he voivat ihan itse toiminnallaan vaikuttaa ympäristöönsä.

– Kyllähän siinä asenne muuttuu, että “hei, me pystytään tämmöseen” varsinkin tulevaisuutta ajatellen. Jos he näkevät epäkohtia kaupungissa, niin heidän ei tarvitse välttämättä pyytää muita puuttumaan siihen, vaan he voivat puuttua itse, selittää Lastunen.

Sähkökaappiin maalattiin sapluunan avulla vaaleanpunainen pupu. Yksityiskohdat on maalattava myöhemmin, koska maalin täytyy kuivua välillä. Anne Savin / Yle

Tampereen Sähköverkolta heltisi lupa maalaamiselle helposti.

– He tarttuivat heti ideaan ja oikeastaan vaativat, että tämä projekti viedään toteutukseen asti.

Koulut lähtivät myös mukaan innoissaan. Kaupunkiin tulee kaikkiaan 20 koululaisten maalaamaa kaappia. Maalaustyöt tehdään toukokuussa.

Kaappeja komistuu pitkin kesää

Tomi Lastunen on ammatiltaan myös graffititaiteilija. Kun koululaisten maalaustyöt ovat ohi, hän maalaa itse kesän aikana 30 sähkökaappia.

– Sähkökaapit on siinä mielessä mukava kohde, että ne ovat levittäytyneet ympäri kaupunkia. Kaapit ovat harmaita ja useimpien mielestä sotkuisia ja ankean näköisiä, joten niitä on helppo muuttaa parempaan suuntaan.

Graffititaiteilija Tomi Lastunen ohjaa nuorten maalaustapahtumat. #iloinensähkökaappi on lastenkulttuuriyhdistys SirkusRakkausPumPumin järjestämä hanke, joka tuottaa yhteensä 100 pirteäksi maalattua sähkökaappia. Anne Savin / Yle

Lastusella on jo aihe noin puoleen maalattavista kaapeista.

– Asun itse lähellä Sorsapuistoa, niin siihen tietysti maalaan. Myös Sampola ja kirjasto ovat sellaisia, missä tulee vietettyä aikaa, joten varmasti jotain lukemiseen liittyvää täytyy maalata Sampolan nurkalle. Tammelan torin grillillä on tullut monesti syötyä, niin tehdään nyt grillillekin joku herkullinen kaappi, hän paljastaa ideoitaan.

Kuvataiteilija Elliina Peltoniemi maalaa myös 30 sähkökaappia.

Loppujen kohteiden osalta on tarkoitus houkutella mukaan yrityksiä ja eri kulttuurikohteita.

– Kysellään esimerkiksi teattereilta, haluaisivatko he lähistölleen teatteriin liittyvän kaapin, ja urheilukenttien lähelle koitetaan saada urheiluun liittyvää kuvitusta.

