Kari Hotakaisen kirjoittama teos The Unknown Kimi Räikkönen (Tuntematon Kimi Räikkönen) on ehdolla arvostetun brittiläisen urheilukirjapalkinnon saajaksi.

Urheilukirjapalkinnot jakaa yksi Britannian suurimmista päivälehdistä, The Telegraph. Palkintoja (The Telegraph Sports Book Awards) jaetaan englanniksi ilmestyneille kirjoille useissa sarjoissa, Räikkös-kirja on ehdolla Vuoden elämäkerta -kategoriassa.

Muut ehdokkaat sarjassa ovat Lionel Messi -kirja Lessons in Style, ranskalaisesta 1950–70-lukujen vedonlyöntihuijarista Patrice de Moutisista kertova Monsieur X, saksalaisen olympiatason soutuvalmentajan Jürgen Gröblerin tarina More Power, nyrkkeilijä Rocky Marcianon elämäkerta Unbeaten sekä golfammattilaisen Tiger Woodsin elämäkerta Tiger Woods.

Palkinnot jaetaan Lontoossa 4. kesäkuuta.

Kimi Räikkösen kirjaa myytiin ulkomailla viime vuonna yhteensä yli 100 000 kappaletta. Bestseller-listoille se on yltänyt ainakin Britanniassa, Unkarissa, Alankomaissa, Saksassa ja Virossa. Viime vuonna kirja ilmestyi lisäksi Japanissa ja Ruotsissa. Tänä vuonna teos on ilmestynyt tai ilmestyy vielä kiinaksi, puolaksi, vietnamiksi, sloveniaksi ja italiaksi.