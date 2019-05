Miltä tuntuisi nähdä video oman lapsen ensimmäisestä lukukokeesta? Koululaisten uusi arviointisovellus on vähän kuin Facebook

Miltä tuntuisi kuulla oman lapsen ensimmäinen lukukoe nauhalta ja nähdä samalla hänen oma arvionsa suorituksestaan?

Esimerkiksi tätä kokeillaan digitaalisen sovelluksen avulla Joensuun Normaalikoulun 2A-luokassa. Oppilaat taltioivat sovellukseen koulutehtäviään itsearviointia varten. Myös vanhemmat ja opettaja näkevät tallenteet, ja he voivat seurata lapsen kehitystä sekä arviointia digitaalisesti

Tarkoituksena on tehdä oppilaiden arvioinnista läpinäkyvämpää lapsille ja vanhemmille, kertoo luokanopettaja Sinikka Räty-Záborszky.

– Erityisesti haluamme tuoda läpinäkyvyyttä koteihin, koska eiväthän vanhemmat näe mitä täällä koulussa tapahtuu. Nyt se näkyy sovelluksen kautta kuvin, äänin ja videoin.

Lapsia vanhempien huomio voi nolottaa

Uuden opetussuunnitelman mukaan kouluissa pitäisi kehittää uudenlaista arviointikulttuuria. Räty-Záborszky kertoo, että aiemmin arviointi oli päätepysäkki: tiivistelmä lukukaudesta esimerkiksi numeron muodossa.

– Nyt se on enemmänkin matka, jolla on useita pysäkkejä lukuvuoden aikana. Lapset myös arvioivat itse itseään.

Juuri itsearvioinnissa sovellus tulee apuun. Se on kuin digitaalinen portfolio, josta lapsi voi seurata kehittymistään.

– Kun esimerkiksi lukukoe uusitaan myöhemmin, voi lapsi verrata sitä vanhaan kokeeseen ja huomata kehityksensä, Räty-Záborszky sanoo.

Sovellus on nimeltään Seesaw. Se on Yhdysvalloissa kehitetty kaupallinen palvelus, jonka koulut voivat ostaa käyttöönsä. Hankkeessa on tarkoitus kokeilla myös muita saman tyyppisiä sovelluksia.

Varsinaisten käyttäjien eli lasten suhtautuminen sovellukseen on kaksijakoinen. Sovelluksen käyttäminen koetaan mukavaksi ja helpoksi, mutta omien koulutehtävien esittely vanhemmille voi tuntua nololta.

2A-luokan oppilas Mette Hynynen, 8, kertoo kuvanneensa sovelluksella esimerkiksi pulpettinsa sisältöä.

– Sitten arvioimme miten siistejä pulpetit ovat, ja mitä pitäisi parantaa, hän kertoo.

Joensuun normaalikoulun 2A-luokan oppilaat kokeilevat digisovellusta, jolla yritetään lisätä oppilaiden arvioinnin läpinäkyvyyttä. Ari Tauslahti / Yle

Vanhemmat ovat innokkaasti mukana

Uusi sovellus antaa vanhemmille mahdollisuuden seurata lapsen koulunkäyntiä entistä tarkemmin. Sovelluksen kokeilu kuuluu laajempaan digitaalinen dialogi -hankkeeseen. Lisäksi tutkijat ja opettajat ovat keskustelleet vanhempien kanssa arvioinnista palavereissa ja vanhempainilloissa.

Joensuulaiset vanhemmat Piia ja Jari Miettinen kertovat sovelluksen muistuttavan Facebookia.

– Sillä erolla, että lapsemme tekemät kuvat, äänet ja videot näemme vain me, Piia Miettinen sanoo.

Sovellus löytyy tällä hetkellä isän puhelimesta. Siihen tulee ilmoitus aina, kun perheen lapsi on tallentanut sovellukseen jotakin. Vanhempi voi sitten seurata tai kommentoida päivitystä.

– Näemme myös, mitä opettaja on kommentoinut. Voimme myös itse kommentoida opettajalle, olemmeko samoilla linjoilla, Jari miettinen sanoo.

Jari ja Piia Miettinen ovat olleet tyytyväisiä, kun he ovat päässeet ohjeistamaan ja kehumaan lastaan digitaalinen dialogi -hankkeen myötä. Anton Rinta-Jouppi / Yle

Yliopistonlehtorin Susanna Pöntisen mukaan on ollut tärkeää saada koulun arkisia asioita näkyville koteihin. Tässä on hänen mukaansa onnistuttu hyvin.

Oppilaiden vanhemmille on jo ennestään olemassa digitaalisia ohjelmia, joilla viestitään kodin ja koulun välillä. Miten aika riittää kaikkien digitaalisten kanavien seuraamiseen? Jarmo Miettinen vastaa, että hyvin.

– Koska lapseni koulunkäynti on nyt elämäni tärkeimpiä asioita. Päivityksiä saisi tulla enemmänkin. Niitä tulee nyt noin viikon tai kahden välein.

Tekeekö digitalisaatio koulusta entistä paremman? Keskustele aiheesta kello 22:00 asti.

Lue lisää:

Yle: Opettajat Ylen kyselyssä: Uusi opetussuunnitelma ei vie opiskelua oikeaan suuntaan – "Teknologian palvontaa" (siirryt toiseen palveluun)

Yle: Professori peruskoulun opetussuunnitelmasta: ”Lasten pitäisi ilmeisesti opettaa toisiaan”

Yle: Teknologia ja robotit tulevat osaksi peruskoulujen opetusta – "Se on uusi tapa opettaa asioita"

Yle: Koululaiset eriarvoisessa asemassa – jotkut saavat omat tabletit, osa käyttää kimppalaitteita