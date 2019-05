Villiyrtti-innostus puskee pinnalle kuin voikukka asfaltin halkeamasta: "Vihdoinkin tapasin ihmisiä, jotka ottavat rikkaruohot todesta"

Villiyrtissä on todellista demokratiaa. Vaikka sen roolista puhuttaisiin vain hienostokokkien toimesta, sen saatavuus on käytännössä kenen tahansa ulottuvilla. Forssassa on yksi maan harvoista osuuskunnista, joka on keskittynyt villiyrtteihin.

Yrttivillitys-osuuskunnan tavoitteena on kerätä, kuivata ja tuotteistaa villiyrttejä ja kannustaa ihmisiä käyttämään niitä keväällä jo tuoreeltaan. Kolme vuotta sitten perustettuun osuuskuntaan kuuluu vajaa parikymmentä ihmistä.

Vuohenputki tunnetaan myös kihtiruohona. Sitä voi kuivata tai käyttää tuoreeltaan. Yle / Ville Välimäki

– Vihdoinkin tapasin ihmisiä, jotka ottavat rikkaruohot todesta, iloitsee osuuskunnassa toimiva Pia Ketonen.

Villiyrtit tarjoavat vielä harvoille kokonaista elantoa, mutta Ketonen saa siitä jo pienen siivun. Ekorentoutus Nuokkuhelmikässä hän tarjoaa hoitoja, joiden vaikuttavina aineina toimivat suomalaiset yrttikasvit.

– Tiesin villiyrteistä varsin paljon, mutta kyllä suopursun ominaisuudet silti yllättivät myönteisesti, iloitsee Pia Ketonen.

Rikkaruohojen parissa

Vaikka villiyrttien puolestapuhujia on paljon, voikukka, maitohorsma ja nokkonen ovat monelle edelleen rikkaruohoja. Kun osuuskunta lähtee messuille, ennakkoluulot tulevat nopeasti vastaan. Tai sitten villiyrtit kuulostavat hankalilta. Pitäisi pestä, huuhdella ja ryöpätä tuntikausia.

Tässä muutama vinkki helppoon villivihannesten ja -yrttien käyttämiseen eli hortoiluun:

Käytä vuohenputken ja maitohorsman lehtiä leivän päällä.

Korvaa parsa maitohorsmalla, paista varret voissa ja nauti.

Tee vihersalaatti maitohorsman ja vuohenputken lehdistä.

Kerää nokkosenlehtiä, huuhtele kuumalla vedellä ja lisää lettutaikinaan. Paista letut!

Pia Ketosen mukaan esimerkiksi nokkoskeitolla on helppo aloittaa. Villiyrttejä voi myös kuivata ja pakastaa, osuuskunnasta vinkataan.

Villiyrteillä maailmalle

Kun keväällä katsoo ympärilleen, koko Suomi vaikuttaa yhdeltä suurelta villiyrtiltä. Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen sanoo yrttibuumin jatkuneen jo kymmenen vuotta ja kiinnostus on kasvanut rajusti.

– Villiyrtti on puhdas, edullinen, ilmastoystävällinen ja ekologinen. Sanalla sanoen aivan lyömätön tuote, josta esimerkiksi Saksassa ja Tanskassa ollaan todella kiinnostuneita, hän sanoo.

Tällä hetkellä Suomesta puuttuvat kunnolliset kerääjäverkostot ja jatkojalostus. Tuotantoketju ontuu, mutta Partanen uskoo asian muuttuvan lähivuosina.

Yhä useampaa kiinnostaa kotimaiset yrtit myös kuivattuina mausteina. Yle / Ville Välimäki

– Yhteistyö esimerkiksi Metsäkeskuksen kanssa on alkanut, ja muutenkin muutos tarvitsee monta tekijää. Mutta tälle asialle on selkeä noste, iloitsee Birgitta Partanen.

Älä kerää koiralenkin varrelta

Suomalainen villiyrtti on pääsääntöisesti puhdasö. Pölyisten teiden, keskustojen tai suosittujen koiralenkkialueiden varrelta yrttejä ei kuitenkaan kannata kerätä. Moni löytää yrttejä omalta pihaltaan.

Nokkonen on villiyrttien kuningas. Yle / Ville Välimäki

– Aiemmin ohjesääntönä pidettiin 50 metrin etäisyyttä tiestä, mutta kun polttoaineista lyijy jäi pois, on asia muuttunut. Joskus pölyävä soratie on jopa pahempi kuin asfalttitie. Kyllä sen tarpeeksi puhtaan seudun sitten paikan päällä tunnistaa, kannustaa Eeva Suojanen Yrttivillitys osuuskunnasta.

Kerää yrtit koriin tai paperipussiin.

Ota mukaan myös sakset.

Kerää vain nuoria, terveen näköisiä osia yrtistä.

Puhtaita lehtiä ei Pia Ketosen mukaan tarvitse edes pestä. Nokkosen pistävät piikit voi tainnuttaa käyttämällä ne kuumassa vedessä.