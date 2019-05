Näin vältät omatoimimatkailun sudenkuopat – lue reppureissaajan ja kuluttajan edunvalvojan vinkit

Minna Harjunpää on reppureissannut usein Thaimaassa. Yhtenä kohteena on ollut Koh Chang.

Suomalainen matkailija hermostuu lentojen myöhästymisestä ja peruuntumisesta, majoituksesta ja auton vuokrauksesta.

Euroopan kuluttajakeskukseen tuli vuonna 2018 tuhatkunta matkailuun liittyvää valitusta, joista valtaosa koski lentoja.

Satoja omatoimireissuja tehnyt kokkolalainen Minna Harjunpää ja Euroopan kuluttajakeskuksen johtava asiantuntija Hertta Raatikainen jakavat parhaat vinkkinsä onnistuneeseen omatoimireissaamiseen.

Minna Harjunpään sadat ulkomaanmatkat ovat vieneet mitä erikoisimpiin paikkoihin. Minna Harjunpään valokuva-arkisto

Lennot ja varaukset

Minna Harjunpää:

Aina selain incognito-tilaan, kun etsii lentoja tai majoitusta, etteivät erilaiset sivustot ala lähettää ehdotuksiaan. Pahimmassa tapauksessa lennon tai huoneen hinta nousee, jos käy monta kertaa katsomassa ilman incognito-tilaa.

Porukalla reissatessa jokaiselle kannattaa yleensä varata erikseen oma lento. Tai ainakin verrata, kumpi vaihtoehto, kaikki kerralla tai jokainen erikseen, tulee halvemmaksi. Parhaimmillaan olemme kaverien kanssa säästäneet lennoista 250 euroa tällä tavalla.

Pelkkä menolippu voi koitua ongelmaksi. Pari kaveriani eivät päässeet kohdemaan lentokenttää pidemmälle, koska heillä ei ollut paluu- tai jatkolentoa, eli eivät voineet esittää todistusta, etteivät ole aikeessa jäädä maahan. Eri maiden käytännöt kannattaa selvittää tarkasti.

Myös lentopäiviä vertaamalla voi säästää satasia. Halvin lento löytyy usein muutaman välilaskun kautta. Tosin nykyään maksan mielelläni muutaman kympin enemmän, jos pystyn matka-ajassa säästämään vaikkapa 10 tuntia.

Pakettimatka onnistuu joskus yllättämään ja voittaa hinnassa. Paras löytöni oli Britanniasta ostettu viikon all inclusive pakettimatka Tunisiaan. Kaikki ruuat ja juomat, ilmastoitu hyvä hotellihuone, kolme allasta ja minigolf, menopaluu-lennot Suomesta ja menopaluut Briteistä yhteensä 260/henkilö.

Näkymä Hong Kongista. Minna Harjunpään valokuva-arkisto

Hertta Raatikainen:

Sopimusehdot on syytä lukea kunnolla. Ne pitäisi löytyä yrityksen sivuilta. Kannattaa myös etukäteen varmistaa, että netissä näkyvä hinta on kokonaishinta veroineen ja muine maksuineen.

Tarkkana myös omissa tiedoissa ja päivänmäärissä. Jälkeenpäin korjailu saattaa olla maksullista.

Luottokortti on turvallisin maksutapa. Jos jokin menee pieleen, luottokorttiyhtiö vastaa kuluttajalle. Esimerkiksi konkurssitilanteessa kuluttaja saa yleensä rahansa takaisin luottokorttiyhtiöltä, joka velkoo konkurssipesää.

EU:n alueella lentomatkailijoilla, myös omatoimireissaajilla, on yhdenmukaiset oikeudet lentojen viivästys- ja peruutustilanteissa. Käytännön soveltaminen ja käytäntöönpano voivat vaihdella ja matkustaja voi joutua odottamaan kauan lentoyhtiön vastausta ja vakiokorvauksia.

Kuluttajan pitää aina tehdä valitus lentoyhtiölle esimerkiksi sähköpostilla. Kirjallista näyttöä tarvitaan, jos korvausten saannissa toivotaan kuluttajaviranomaisten apua.

Moni varaa auton lentokentältä. Autosta kannattaa heti napata tarkat kuvat. Meillä on tullut valituksia, että vanhaa naarmua yritetään maksattaa vuokraajalla. Ilman kuvia ollaan sana sanaa vastaan.

Angkor Wat, Siem Reap, Kambodza Minna Harjunpään valokuva-arkisto

Majoitus

Minna Harjunpää:

Olin varannut huoneen etukäteen selvittelemättä sen kummemmin asiaa. Kun pääsimme Latvian Riikaan perille yöllä, majoitusta ei yhtäkkiä ollutkaan. Kävelimme muutaman tunnin talvisilla kaduilla, ennen kuin löytyi kukkarollemme sopiva majapaikka.

Nykyään olen aina ennen varauksen tekemistä yhteydessä asiakaspalveluun tai yrittäjään sähköpostitse tai soittamalla. Viestittelystä voi päätellä paljon. Ensi kesän Lontoon reissumme majoitus kaatui siihen, kun yritys vastaili yhä nihkeämmin, jos kysyin vähänkin kriittisempiä kysymyksiä. En ottanut heiltä huonetta.

Aasian kaupunkeihin kannattaa varata majoitus vain ensimmäiseksi yöksi. Netin mainoskuvat eivät aina vastaa todellisuutta. Varaan lisäyöt vasta paikan päällä. En tyydy vastaanottovirkailijan antamiin tietoihin, vaan pyydän saada nähdä huoneen.

Kämpässä ei kannata jättää ruokaa näkyville. Heräsimme Thaimaassa yöllä rapinaan. Rotta söi pöydällä olevassa muovipussissa banaaneja, eikä pelännyt meitä yhtään.

Sijainnilla on merkitystä. Keskustan laitamilla on halvempaa majoittua, mutta matkustaminen maksaa ja vie aikaa. Kannattaa miettiä uhratako kolmen päivän kaupunkilomalla aikaa junassa tai metrossa istumiseen vai maksaako sen verran enemmän, että pääsee melkein joka paikkaan kävellen.

Harjunpää on bongannut reissullaan myös valkokankailta tutun temppelin. Esimerkiksi Tomb Rider-elokuvassa esiintynyt, viidakon valtaama Ta Prohm temppeli löytyy Kambodzasta. Minna Harjunpään valokuva-arkisto

Hertta Raatikainen:

Majoituksessa pätee sama kuin lennoissa, kannattaa valita mahdollisimman luotettava kauppakumppani. Jos yritykseltä ei löydy yhteystietoja, miettisin, voiko siihen luottaa.

Vaikka verkkosivut ovat suomenkieliset, asiakaspalvelu ei välttämättä toimi suomeksi.

Kannattaa selvittää jo etukäteen, mitä sopimusehdot sanovat. Onnistuuko vaikkapa varauksen muuttaminen tai peruuttaminen? Saako peruutettaessa rahat takaisin?

Majoituksen hinta ei välttämättä ole koko totuus. Päälle voi tulla ylimääräisiä maksuja esimerkiksi siivouksesta ja kaupunkiverosta. Näistä pitäisi selkeästi kertoa kuluttajalle.

Luottokortin tietoja ei kannata koskaan antaa chatissa tai sähköpostilla.

Muiden matkailijoiden tekemiin hotelliarvosteluihin pitää suhtautua kriittisesti. Viranomaisten tietoon on tullut, että jotkut majoituksen tarjoajat ovat maksaneet positiivisista kommenteista tai karsineet negatiivisia palautteita sivuiltaan.

Isojen majoitusvälittäjien sivustojen kautta ei välttämättä aina löydä parasta hintaa. Joskus edullisin versio löytyy soittamalla suoraan hotelliin.

Yksi Unescon maailmanperintökohteesta: Boudnath Stupa, Kathmandu, Nepal Minna Harjunpään valokuva-arkisto

Hankaluudet

Minna Harjunpää:

Ongelmatilanteisiin omatoimireissaajan paras apu on suomalainen sitkeys ja päättäväisyys. Tärkeintä on ajaa asiaansa rauhallisesti ja ilman rähinää.

Olin Nepalissa, kun siellä syttyi sisällissota. Minulla oli lentolippu Bangkokiin, mutta jäin ulkonaliikkumiskieltojen takia useiksi päiviksi jumiin eri kaupunkeihin. Kun vihdoin pääsin Kathmanduun ja lentokentälle, yritin vaihtaa lentolippuni. Kansainvälinen yhtiö ei suostunut siihen Nepalin poliittisen tilanteen takia.

Istuin sinnikkäästi odottamassa yhdeksän tuntia, että pääsin kentän pomon puheille. Selitin ja vaadin, että minun on päästävä seuraavana päivänä koneeseen. Sanoin, että lentoyhtiö käski odotella kentällä koneeseen pääsyä. Seuraavana aamuna olin ensimmäinen tai toinen matkustaja, joka pääsi nousemaan Bangkokin lennolle.

Joskus pulassa auttaa toimiminen maan tavalla. Laosin ja Vietnamin rajalla velloi niin valtava ihmismassa, ettei läpi päässyt millään. Otin kavereiden passit, ja jyräsin neljän passin ja pienen rahatukon kanssa suomalaisena amatsonina massan läpi virkailijan luokse. Ei kestänyt kuin hetken, kun sain leimatut passit takaisin. Virkailijaa kiinnosti vain raha, ei se kenelle muut passit kuuluivat.

Koh Phi Phi, Thaimaa. Minna Harjunpään valokuva-arkisto

Vaikka kuinka varmistelisi, koskaan ei voi tietää, mitä tapahtuu. En lähtisi yhdellekään matkalle ilman matkavakuutuksia.

Olen joutunut lääkäröimään Lontoossa ja Thaimaassa. Minut on ryöstetty Pariisissa ja tavaroitani on varastettu Thaimaassa. Vakuutusyhtiö on aina korvannut ilman minkäänlaisia ongelmia.

Monelta harmilta välttyy, kun tutustuu reittinsä maihin etukäteen. Tietoa ei kannata hakea keskustelupalstoilta, vaan esimerkiksi suurlähetystöjen ja ulkoministeriöiden sivuilta. Se mikä päti viime vuonna, ei välttämättä ole voimassa enää nyt.

Sama on passien ja viisumien kanssa. Kannattaa selvittää kohdemaasta, tarvitaanko viisumi, ja kauanko passin on oltava voimassa vielä reissun päättymisen jälkeen.

Hertta Raatikainen:

Omatoimimatkailija on ongelmatilanteissa pääasiassa omillaan. Pakettimatkalaisilla on turvanaan matkatoimisto, jolla on huolehtimisvelvollisuus asiakkaistaan.

Kuluttajansuojan näkökulmasta turvallisinta on matkustaa EU- ja ETA-maiden alueella, koska meillä on yhtenäiset kuluttajasuojasäädökset. Kuluttajajärjestöt voivat auttaa ongelmissa näillä alueilla.

Suurin osa omatoimimatkoista sujuu ongelmitta. Kokemuksemme mukaan omatoimimatkailijat ovat fiksuja, kielitaitoisia ja valistuneita. He osaavat lukea sopimusehdot, vertailla hintoja ja ovat tietoisia oikeuksistaan. Vain pieni osa omatoimimatkailijoiden ongelmista päätyy kuluttajaviranomaisten käsittelyyn asti.

