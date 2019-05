Koiramäki-kirjojen Mauri Kunnaksesta tuli lastenkirjailija Richard Scarryn ansiosta – "Haen vieläkin inspiraatiota hänen teoksistaan"

Kirjailija, kuvataitelija Mauri Kunnaksen Koiramäki-kirjat ovat kuluneet lasten, ja vähän aikuistenkin käsissä jo useamman sukupolven ajan. Hänen teoksiaan on käännetty kustantajan mukaan 37 kielelle ja julkaistu 36:ssa maassa.

Pila- ja sarjakuvapiirtäjänä aloittanut Kunnas kiittää lastenkirjailijaurastaan yhtä miestä – sata vuotta sitten syntynyttä yhdysvaltalaista lastenkirjailijaa ja kuvittajaa Richard Scarrya.

– Minä en olisi aloittanut koko hommaa ilman Scarrya. Törmäsin opiskeluaikoina Scarryn kirjoihin sisarenpoikani kautta. Hänen pankkiiri-isänsä luki Scarryn kirjoja, ja hekotteli. Ajattelin, että tuohan on hieno juttu, sillä ne ovat tavattoman hauskoja juttuja.

Koiramäellä vahva sidos Scarryn tyyliin

Scarryn yhtälailla lapsiin kuin aikuisiin iskevä kuvakerronta sai Kunnaksen ensimmäisen kerran ajattelemaan lastenkirjailijaksi ryhtymistä.

– Minä ajattelin, että koitan matkia Scarryn tyyliä. Vieläkin, saadakseni inspiraation, minä otan jonkun Scarryn kirjan. Katselen sen kantta, tai avaan sen jostakin kohtaa ja katselen jotain mieluista kuvaa. Se antaa minulle innostusta, tässä välillä nimittäin rupeaa into lopahtamaan.

– Kyllä Scarry on aivan totaalinen huippu tällä alalla.

Värittäessä kuluu äänikirjoja

Mauri Kunnas julkaisi ensimmäisen Koiramäki-kirjansa 1980-luvun alussa. Sen jälkeen niitä, ja niiden erilaisia versioita on tullut sellainen määrä, ettei kirjailija itsekään ole kartalla tarkasta luvusta.

Puoli seitsemän -ohjelman haastattelussa kuvataiteilija Kunnas myöntää, että hitainta ja puuduttavinta hommaa kuvien tekemisessä on niiden värittäminen.

– Se kestää hiton kauan – ja enimmäkseen se työ on sitä. Mutta minä kuuntelen samalla äänikirjoja, ja hyvää kirjaa kuunnellessa se on oikeasti aika hauskaa. Silloin kun on hyviä kirja, niin on kiire pöydän ääreen.

Tietokone tekee huonompaa jälkeä

Tietokoneet ovat tulleet avuksi myös kuvittamiseen ja värittämiseen.

– Olen kokeillut viime aikoina tietokoneväritystä, ja kumma kyllä se vie aikaa paljon enemmän kuin käsin värittäminen. Se on ehkä helpompaa tehdä ja hauskempaa, vähän niinkuin leikkiä, mutta jälki ei ole kyllä yhtä hyvä.

Katso Mauri Kunnaksen koko haastattelu Yle Areenasta.