Entä jos Antti Rinteen "uusi punamulta" ei toteudukaan? Kokeile, millaisella kokoonpanolla voisi jatkaa

Hallitustunnustelija Antti Rinteen (sd.) mukaan nyt ollaan synnyttämässä "uutta punamultaa". Hallitusneuvotteluissa ovat mukana SDP:n lisäksi keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP. Tällä kokoonpanolla hallituksessa olisi 117 kansanedustajaa.

Oppositioon ovat jäämässä tällä haavaa kokoomus ja perussuomalaiset suurista puolueista sekä kristillisdemokraatit ja liike nyt.

Vielä on kuitenkin matkaa valmiiseen hallitukseen, eikä tie analyysin perusteella ole suora ja kuopaton.

Kuinka sovitetaan yhteen keskustan maatalous- ja metsäpolitiikka ja vihreiden ympäristötavoitteet? Miten leivotaan samaan kakkuun keskustan havittelemat 18 maakuntaa ja demareiden sotemalli? Pysyykö työttömien aktiivimalli voimassa ja passaako sellainen lainkaan vasemmistoliitolle? Saako RKP vielä palautetuksi Vaasan keskussairaalaan laajan päivystyksen?

Jos jokin menee pieleen eivätkä kaikki neuvotteluissa mukana olevat puolueet nielekään "uutta punamultaa" kakomatta, niin mikä neuvoksi?

Alla voit kokeilla hallituksen muodostamista muillakin kokoonpanoilla. Vaikka SDP:n Antti Rinne on nimitetty hallitustunnustelijaksi, tässä jutussa voit muodostaa hallituksen myös ilman SDP:tä, jotta kaikki erilaiset vaihtoehdot ovat nähtävillä. Tässä jutussa puolueiden näkemyksiä arvioidaan Ylen vaalikoneen vastausten perusteella.

Näin hallitusneuvottelut etenevät

Neuvottelut alkoivat 8. toukokuuta keskiviikkona tilannekuvan läpikäynnillä. Keskiössä olivat talous, sosiaalinen tilanne ja ekologia.

Torstaina 9. toukokuuta vuorossa ovat varsinaiset neuvottelut.

Antti Rinteen tavoitteena on, että hallitus syntyisi toukokuun viimeisellä viikolla. Ajankohta voi siirtyä eteenpäin, jos neuvotteluista tulee kovin takkuiset.

Hallitusohjelman pitäisi olla valmis 24. toukokuuta perjantaina tai jo ennen sitä.

Kun hallitusneuvottelijat ovat päässeet sopuun hallituksen ohjelmasta ja ministeripaikkojen jaosta, pitävät tulevat hallituspuolueet kokouksensa, joissa neuvottelutulos hyväksytään tai hylätään.

Rinteen tarkoitus on käydä neuvottelujen jälkeen erikseen keskustelut tulevien hallituspuolueiden eduskuntaryhmien kanssa. Tarkoitus on sitouttaa hallituspuolueiden kansanedustajat hallituksen ohjelmaan ja välttää epäselvyydet siitä, mistä on oikein sovittu.

Kun presidentille on kerrottu hallitusneuvottelujen tulos, eduskunta äänestää pääministeristä. Pääministeriehdokas tarvitsee yli puolet annetuista äänistä tullakseen valituksi.

Jos kaikki sujuu aikataulun mukaan, hallitus voitaisiin nimittää kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

