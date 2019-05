Analyysi: Tällainen olisi oikeisto-oppositio – tuolileikki pilasi tunnelmaa kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä

Viime hallituskaudella punavihreä oppositio antoi perusporvarihallitukselle täyslaidallisen köyhien kyykyttämisestä ja rikkaiden suosimisesta. Tulevalla hallituskaudella salin oikea laita saa vuoron iskeä.

Eduskunnassa erikoisen draaman jälkeen uusittu istumajärjestys jakaa työ alla olevan hallituksen ja opposition selkeästi omille puolilleen salia.

Hallituspuolue RKP:n oikealla puolella istuisivat mahdollisesta tulevasta oppositiosta ensin kristillisdemokraatit, sitten kokoomus ja perussuomalaiset. Kun mukaan lasketaan Liike Nytin yksinäinen soturi Harry Harkimo, on oikeisto-oppositiossa 83 kansanedustajaa.

Hallitusneuvotteluista rannalle jääneiden kommentit tänään antoivat jo osviittaa siitä, mitä on luvassa, jos SDP:n Antti Rinne saa vihertävän punamultahallituksen pystyyn: syytökset vastuuttomasta talouspolitiikasta ja yrittäjien aseman heikentämisestä tulevat raikumaan kyselytunneilla.

Lisäksi keskustan lähtö hallitukseen historiallisen vaalitappion jälkeen on tulevalle oppositiolle herkkupala, josta keskustalaiset saavat vielä kuulla yhtä paljon kuin siniset ministerit hillotolpistaan viime kaudella.

Kokoomus orpona oppositiossa

Kokoomuksella on puolueista eniten totuteltavaa uuteen rooliinsa oppositiossa. Puolue on ollut oppositiossa viimeksi vuonna 2007.

Hallitustien nouseminen pystyyn on kova isku kokoomuksen Petteri Orpolle, jonka riemumarssia seuraavaksi pääministeriksi pidettiin puolueessa lähes varmana vuoden 2017 kuntavaalivoiton jälkeen ja usko siihen pysyi kovana vaaleihin saakka.

Pääministeripuolueen sijaan Orpolla näyttääkin olevan nyt johdettavanaan oppositiopuolue, joka sekin on vasta opposition toiseksi suurin.

Kokoomus joutuu käymään kahden rintaman sotaa. Toisella puolella on hallitus ja toisella puolella suurimman oppositiopuolueen muskeleilla pullisteleva perussuomalaiset. Vaarana on, että räiskyvän oppositiopolitiikan taitavat perussuomalaiset dominoivat keskustelua ja kokoomus jää varjoon.

Kokoomuslaiset toistelivat tänään innokkaasti sitä, että Orpolla on täysi tuki puolueen puheenjohtajana, mutta samaan hengenvetoon todettiin, että puolueen on nyt aika uudistua. Se on helpompaa oppositiossa kuin hallituksessa, mutta se on usein myös helpompaa uudella puheenjohtajalla kuin vanhalla.

Orpon mahdollisiksi haastajiksi on veikkailtu sekä oikeusministeriksi viime kaudella noussutta Antti Häkkästä että jo viimeksi puheenjohtajakilpailussa mukana ollutta Elina Lepomäkeä. Molemmat saivat eduskuntavaaleissa hyvän äänisaaliin ja molemmat veisivät kokoomuksen linjaa oikealle.

Kokoomus painii samojen ongelmien kanssa kuin kumppanit Euroopassa. Keskustaoikeistolaiset puolueet ympäri Euroopan ovat joutuneet luomaan nahkansa uudestaan sen jälkeen, kun oikealle laidalle on ilmestynyt uusia kilpailijoita. Muun muassa Ruotsissa ja Espanjassa keskustaoikeistolaisten puolueiden vastauksena on ollut askel oikealle ja konservatiivisempaan suuntaan (siirryt toiseen palveluun).

Tämä ei ole ollut vaaleissa menestysresepti, minkä sai viimeksi huomata Espanjan Partido Popular, joka kärsi murskatappion samalla kun populistipuolue Vox nousi ensimmäistä kertaa parlamenttiin.

Oikeisto-oppositio löytää toisensa talouspolitiikassa

Kokoomuslaisten identiteettikriisi pelkistyy kysymykseen yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa. Hallitusyhteistyö Jussi Halla-ahon puheenjohtajaksi valinnan jälkeen ei maistunut puolueiden erilaisen arvopohjan takia, mutta eduskuntavaalien jälkeen äänenpainot ovat muuttuneet.

Samalla kun kokoomus linjasi julkisuudessa vasemmistoliiton pois mahdollisten hallituskumppaneiden joukossa, pidettiin ovea auki neuvotteluille perussuomalaisten kanssa.

Nyt kokoomus ja perussuomalaiset saavat totutella yhteistyöhön oppositiossa.

Talouspolitiikassa oikean laidan oppositio löytää helposti yhteisen sävelen. Puolueet ovat yhtä mieltä esimerkiksi siitä, että valtiontalouden tasapainottaminen on hoidettava ennemmin menoja karsimalla kuin veroja kiristämällä.

Kokoomuksesta ja kristillisdemokraateista kuitenkin arvellaan taustakeskusteluissa, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä kallistuu puheenjohtajaansa enemmän vasemmalle työtä, sosiaalipolitiikkaa ja verotusta koskevissa kysymyksissä.

Mahdollinen oppositioyhteistyö alkoi huonosti, kun kokoomus ja kristillisdemokraatit olivat muiden puolueiden mukana päättämässä perussuomalaisten istumapaikoista eduskunnan suuressa salissa.

Perussuomalaiset siirrettiin vasten tahtoaan äärimmäiseen oikeaan laitaan ja aiemmin laidassa istunut RKP pääsi toivomaansa paikkaan keskelle salia. Perussuomalaiset ovat katkeria saamastaan kohtelusta, johon yhtenä syyllisenä pidetään kokoomusta.

Halla-aho viittasi tänään kokoomuksen toimintaan toteamalla, että se ei ainakaan paranna ilmapiiriä kahden puolueen välillä.

Lue lisää aiheesta:

Analyysi: ”Uusi punamulta” vääntää veroista, työllisyydestä ja hakkuista – sopu hallitusohjelmasta ei synny sormia napsauttamalla

Katso suorana: Marin, Kaikkonen, Orpo ja Halla-aho vääntävät hallitusneuvotteluista klo 21.05 alkaen – Yle seuraa politiikan superpäivää hetki hetkeltä