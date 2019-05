Kahdeksanvuotiaan puukotus kannusti kehittämään verijälkien paljastusmenetelmän – tutkija etsii vihjeitä rikollisista vaikka jeesusteipistä

Tekninen rikostutkinta voi saada tietoa rikollisesta vaikka rikospaikalta löytyneen ilmastointiteipin palasen perusteella. Joskus menetelmien kehityksen taustalla on järkyttävä rikos.

Yhdysvalloissa 8-vuotias tyttö löytyi kuoliaaksi puukotettuna koulun vessasta 2000-luvun alussa. Epäilyt kohdistuivat pian isään, joka oli tuonut tytön aamulla kouluun ja tallentunut koulun valvontakameroihin.

Isän nahkatakista löytyi verijälkiä, jotka osoittautuivat tytön vereksi. Isä kuitenkin kiisti syyllisyytensä. Verta oli tullut takkiin kun tyttö oli aiemmin saanut nenäverenvuodon, sanoi isä.

Muita todisteita tytön puukottajasta ei ollut löytynyt, joten rikostutkijoita askarrutti mitä isän nahkatakista löytyneistä verijäljistä oikeasti voitiin päätellä.

Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion ryhmäpäällikkö Rebecca Bucht sai tapauksen käsiinsä ollessaan New Yorkissa valmistelemassa väitöskirjaansa. Bucht työskenteli opiskelun ohessa professori Peter De Forestin johtamassa yrityksessä, joka auttoi tapauksen tutkinnassa.

– Siellä oli kokemusta siitä että tahrojen valokuvaaminen erilaisten filtterien avulla saattaisi paljastaa niiden laajuuden, muistelee Bucht Yle Radio 1:n Ykkösaamun haastattelussa.

– Uhrin dna:n löytyminen isän nahkatakistahan ei vielä tarkoita että isä olisi syyllinen. Perheissä sattuu kaikenlaista, lapset juoksevat pihalla, tulee naarmuja ja nenästä voi vuotaa verta. Tärkeää on se missä niitä verijälkiä on, ja miten ne ovat roiskuneet, painottaa Bucht.

Uusi menetelmä paljasti veriroiskeet

Bucht ja hänen kollegansa ryhtyivät kehittämään menetelmää, jossa nahkatakin verijälkiä kuvattiin erilaisten filttereiden ja uuden led-tekniikan avulla. Tuloksia alkoi syntyä kun löytyi oikeanlainen, valkoista valoa tuottava led-valo, ja kaksi valoa taittavaa filtteriä.

– Tätä uutta kuvausteknikkaa käyttäen pystyimme tuomaan verijäljet näkyviin ja ikävä kyllä oli aika selvää, etteivät ne olleet peräisin pienestä nenäverenvuodosta.

Isän mustassa nahkatakissa oli verta kaikkialla. Hihoissa, etumuksessa ja selässä. Toiseen taskuun johti paksu verivana, kuin jokin verinen esine olisi laitettu tai otettu sieltä pois, muistelee Bucht.

Taskulamppuja rikostutkijoille

Buchtin ja hänen kollegojensa kehittämä uusi tekniikka toi tutkijoille vastauksia kriittisiin kysymyksiin, ja on käytössä nykyään mm. rikostutkijoille valmistettavissa taskulampuissa.

Tekninen rikostutkinta on ottanut monta harppausta viime vuosina, alkaen dna-tekniikan kehittämisestä. Vanhojen dna-näytteiden tutkiminen on esimerkiksi Yhdysvalloissa mahdollistanut noin 300 ihmisen kuolemantuomion kumoamisen. Tapausten tutkimista ja avaamista varten on perustettu Innocent-verkosto (siirryt toiseen palveluun).

– Yksi hyvin taltioitu veritahra on voinut muuttaa kuolemantuomion, sanoo Rebecca Bucht.

Englannissa ja Yhdysvalloissa teknistä rikostutkintaa opiskellut ja väitöskirjansa tehnyt Bucht on toiminut puolitoista vuotta keskusrikospoliisin alaisuudessa olevan rikoslaboratorion ryhmäpäällikkönä. Rikoslaboratorio on ainoa lajissaan Suomessa, mutta tutkimuksen taso on kansainvälisesti vertailtuna korkealla, sanoo Bucht.

Nopeinta kehitys on tällä hetkellä ict-alan rikostutkinnassa.

– Tietokoneet ja erilaiset ohjelmistot kehittyvät koko ajan, ja niitä käytetään myös rikoksissa. On tarvetta tutkia puhelimia, kovalevyjä ja ohjelmia, jotta saadaan lisää tietoa. Tähän tarvitaan meillä koko ajan lisää henkilökuntaa, sanoo Bucht.

Jeesusteippi voi paljastaa jotain rikoksesta

Niinkin jokapäiväinen asia kuin ilmastointiteippi voi joissain tapauksessa paljastaa tutkijoille jotain rikoksen tekijästä. Väitöskirjassaan Bucht kehitti menetelmää, jolla voitaisiin selvittää rikospaikalta löytyneen ilmastointiteipin valmistaja ja valmistuserä.

– Ilmastointiteippiä käytetään usein erilaisissa rikoksissa, kuten henkirikoksissa. Käytin röntgendifraktiota selvittämään kuinka hyvin teippirullien valmistaja ja tietty erä voidaan jäljittää.

Apua tutkimukseensa Bucht sai Yhdysvaltain liittovaltion poliisilta FBI:lta, jolla on laaja tietokanta erilaisista rikoksissa käytetyistä teipeistä. Bucht sai myös käyttöönsä näytteitä FBI:n yli 600:n teippinäytteen arkistosta.

Ilmastointiteipin jäljittäminen ei ole yksinkertaista, mutta joissain tapauksissa menetelmällä voidaan sulkea pois eri vaihtoehtoja, hän kertoo. Menetelmä on tällä hetkellä käytössä esimerkiksi FBI:ssä, sanoo Bucht.