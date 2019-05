Herätys: Eurovaalien vaalikone on avattu, hallitusneuvottelut pääsevät vauhtiin, eurovaalitentissä kokoomus

Eurovaalien vaalikone on avattu

Ylen eurovaaleja varten tekemä vaalikone on nyt auki (siirryt toiseen palveluun). Vaalikone auttaa sinua etsimään ehdokkaasi toukokuun 26. päivä pidettäviin vaaleihin. Vaalikoneessa on 22 väitettä, jotka käsittelevät erilaisia aiheita ilmastonmuutoksen vastaisesta kamppailusta maahanmuuttoon ja EU:n arvoihin. Vaalikoneeseen on vastannut yli 90 prosenttia vaalien ehdokkaista.

Jos haluat tietää enemmän vaalikoneen tekemisestä, voit lukea siitä tästä jutusta.

Petteri Orpon kokoomus eurovaalitentissä

Petteri Orpo. Pekka Tynell / Yle

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on tänään aamu-tv:n ja Ykkösaamun yhteisessä eurovaalitentissä kello 8.11. Haastattelun voi katsoa tästä linkistä. Esittelemme lisäksi puolueen EU-linjauksia. Kokoomus haluaa tiiviin ja vakaan EU:n, mutta karttaa yhteisvastuiden kasvattamista eli jättäisi vastuun omasta taloudesta jäsenmaille. Puolueen ryhmässä, kansanpuolue EPP:ssä on omat haasteensa, sillä EU-kriittiset puolueet keikuttavat sitä sisältä päin.

Hallitusneuvottelut pääsevät kunnolla vauhtiin, Sipilä tosin EU:n huippukokouksessa

Hallitustunnustelija, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne (oik) ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä kertoivat hyväntuulisina hallitusneuvotteluiden ensimmäisestä päivästä Säätytalossa Helsingissä keskiviikkona. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Hallitusneuvotteluissa päästään tänään itse asiaan. Neuvottelut Antti Rinteen (sd.) johdolla jatkuvat Säätytalossa aamupäivällä. Rinne päätti eilen keskiviikkona, että SDP lähtee neuvottelemaan hallituksen muodostamisesta keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n kanssa.

Yksi viidestä puoluejohtajasta on kuitenkin pois, koska keskustan puheenjohtaja, toimitusministeristön pääministeri Juha Sipilä (kesk.) osallistuu Romanian Sibiussa järjestettävään EU:n epäviralliseen huippukokoukseen.

Keskiviikkona neuvotteluissa kuultiin asiantuntijoita ja käytiin läpi tilannekuvaa ja puolueiden kantaa kahdeksaan isompaan “ilmiöön”. Rinteen mukaan ne ohjaavat myös hallitusohjelman valmistelua. Yksityiskohtaisempiin kysymyksiin on tarkoitus tarttua jo iltapäivällä.

Nyt ratkaistaan eurooppalaisten arvot ja kuka maksaa, jos Eurooppa vähentää päästöjään – Seuraa Eurooppa-päivän suoria lähetyksiä Ylen kanavilla

Teemu Salonen / Lehtikuva

Viime eurovaaleissa äänestysprosentti oli Suomessa vain 39, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se oli yli 50. Tulevat vaalit näkyvät tänään laajasti Ylen sisällöissä. Tässä jutussa kerromme, miten ja missä kaikkialla.

Sää lämpenee hieman ja aurinko paistaa

Yle Sää

Torstaina sää on enimmäkseen poutainen ja osassa maata aurinkoinen. Maan länsiosassa ja Lapissa pilvisyys on paikoin runsasta. Päivällä lämpötila on 10-15 astetta, mutta Pohjois-Lapissa on viileämpää. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.