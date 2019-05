Oulun grooming-tapauksessa nostettu yksi syyte lisää – ensimmäinen tuomio tänään

Käräjäoikeus on luvannut antaa julkisen version ensimmäisestä ratkaisustaan.

Oulussa alaikäiseen tyttöön kohdistuneessa seksuaalirikoskokonaisuudessa on nostettu syyte kolmannelle nuorelle miehelle. Syyte törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuli vireille Oulun käräjäoikeudessa maanantaina ja juttua on tarkoitus käsitellä vajaan kahden viikon päästä.

Kaikkiaan kahdeksaa miestä epäillään tyttöön kohdistuneista seksuaalirikoksista. Miesten vangitsemistietojen mukaan alle 15-vuotiaan tytön epäillään joutuneen kuukausia kestäneen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön ja törkeiden raiskausten uhriksi viime kesän ja syksyn aikana. Rikosten epäillään tapahtuneen Oulussa epäiltyjen hallinnoimissa yksityisasunnoissa.

Syyttäjä on vahvistanut poliisin aiemman kertoman siitä, että uhriin on tutustuttu tai pidetty yhteyttä internetin välityksellä. Tämän takia rikoskokonaisuutta on kutsuttu myös groomingiksi. Groomingilla tarkoitetaan esimerkiksi nettihoukuttelua ja -saalistamista, jossa aikuinen valmistelee lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä luomalla tähän kiintymys- ja luottamussuhdetta.

Kokonaisuudessa on nostettu syytteet aiemmin jo kahta miestä vastaan. Ensimmäinen ratkaisu on määrä antaa tänään.

21-vuotias mies tuomiolla

Syyttäjäkaksikko vaatii tänään ratkaistavassa osuudessa 21-vuotiaalle miehelle rangaistusta törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Afganistanista Suomeen turvapaikanhakijana muuttanut mies kiistää asianajajansa Jaana Piiparin mukaan kaikki syytteet. Puolustus ei ole kommentoinut kiistämisen perusteita. Asiaa on käsitelty käräjillä salaisena uhrin suojaamiseksi.

Käräjäoikeus aikoo kuitenkin laatia ratkaisustaan julkisen selosteen syyttäjän vaatimuksen mukaisesti.

Toinen syyttäjistä, Itä-Suomen syyttäjänviraston erikoissyyttäjä Pia Mäenpää kertoo, että syyteharkinta on loppumetreillä neljännen epäillyn osalta. Hänen mukaansa kaikki syytetyt eivät ole tunteneet toisiaan ja jutut käsitellään käräjillä erikseen.

Käräjäoikeus on varannut kokonaisuuden käsittelyyn aikaa heinäkuun alkupuolelle asti.