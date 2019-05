Angry Birds -mies Vesterbacka lähtee vetämään kiisteltyä Jäämeren rataa – juna Kirkkoniemeen voisi kulkea jo viiden vuoden kuluttua

Rautatien hinnaksi on arvioitu noin kolme miljardia euroa.

Angry Birds -mobiilipelistä ja Tallinna-tunnelista tuttu liikemies Peter Vesterbacka lähtee vetämään Jäämeren rata -hanketta. Vesterbackan yhtiö allekirjoitti Rovaniemellä torstaina aiesopimuksen norjalaisen Etelä-Varangin kehitysyhtiön kanssa Jäämeren radan suunnittelemisesta ja toteuttamisesta.

Peter Vesterbacka sanoo, että rautatie Rovaniemeltä Norjan Kirkkoniemeen rakennettaisiin yksityisellä rahoituksella, joka aiotaan hankkia ulkomailta.

Rautatien hinnaksi on arvioitu noin kolme miljardia euroa.

Peter Vesterbacka allekirjoitti aiesopimuksen Jäämeren radan suunnittelusta ja toteutuksesta Arctic Business Forumissa Rovaniemellä 9. toukokuuta. Juha Mäntykenttä / Yle

Liikenneministeriön tilaama konsulttiselvitys totesi runsas vuosi sitten, että rata on taloudellisesti kannattamaton.

350 km/h Rovaniemeltä Norjaan

Vesterbacka uskoo, että juna Kirkkoniemeen voisi kulkea jopa viiden, mutta viimeistään alle kymmenen vuoden kuluttua.

– Meillä on tarkoitus tehdä nopea yhteys samalla tavalla kuin Tallinna-tunnelissa. Jäämeren rataa suunnitellaan junille, jotka kulkevat 350 km/h tai nopeammin. Teemme sellaisen yhteyden, että se toimii turismin kannalta.

Peter Vesterbacka haastattelussa Arctic Business Forumissa Rovaniemellä torstaina 9. toukokuuta. Juha Mäntykenttä / Yle

Matkailun osuutta Jäämeren radan kannattavuuteen ei ole hänen mielestään otettu riittävästi huomioon aiemmissa selvityksissä.

– Rahti ei todellakaan ole se ainoa juttu. Jos katsoo Tallinna-tunnelia, niin siellä rahdin osuus on noin 20 prosenttia ja muu on henkilöliikennettä. Kyllä tässäkin henkilöliikenteellä tulee olemaan merkittävä rooli, etenkin kun Rovaniemelle laskeutuu tulevaisuudessa suoria lentoja Aasiasta.

– Oleellista on, että Jäämeren rata säästäisi 20 rahtipäivää Aasian ja Euroopan välillä. Maailman huomio on kiinnittynyt tänne todella hyvällä tavalla ja nyt on hyvä aika lähteä tekemään.

Entä saamelaiset?

Jäämeren rata on herättänyt vastustusta saamelaisten parissa. Radan on pelätty halkovan porolaitumia. Vesterbacka uskoo kuitenkin, että keskustelu myös vastustajien kanssa auttaa.

– Nämä asiat ratkeavat sillä, että puhutaan. Olemme jo puhuneet saamelaisten kanssa ja heidänkin parissaan on monta mielipidettä asiasta. Olen varma, että pääsemme hyvään ratkaisuun kun keskustellaan.

Jäämeren radasta aiotaan järjestää yleisötilaisuudet joka kuukausi. Lisäksi kaikkien asianosaisten kanssa aiotaan keskustella.

– Koska emme ole paikallisia, meillä ei ole tavallaan mitään ennakkoluuloja, vaan voimme keskustella kaikkien kanssa siitä mitä ollaan tekemässä.

Peter Vesterbackan mukaan osa Jäämeren radasta kulkisi maan alla tai jopa ilmassa.

Peter Vesterbacka puhumassa Arctic Business Forumissa 9. toukokuuta. Tilaisuuden järjestäjä, Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki kuvaa kuvaajaa. Juha Mäntykenttä / Yle

Valtiovallalta rautatien puuhamies toivoo tukea, jotta radalle saataisiin joustavasti kaikki tarvittavat luvat.

Tallinna-tunnelille naurettiin

Liikemiehen visiot kuulostavat varsin mahtipontisilta. Samanlainen vastaanotto oli miehen edellisen ison projektin, Tallinna-tunnelin kanssa kolme vuotta sitten.

– Silloin iso osa vain nauroi ja sanoivat, ettei tämä ole mitenkään realistista. Nyt kolme vuotta myöhemmin alkaa olla rahoitus kasassa, YVA (ympäristövaikutusten arviointi) on liikkeellä ja kohta päästään poraamaan.

Vesterbackan mukaan ensimmäinen juna Tallinnan ja Helsingin välisessä tunnelissa viilettäisi joulukuussa 2024. Tallinna-tunnelin hinnaksi on arvioitu 15 miljardia euroa eli se maksaa noin viisi kertaa Jäämeren radan verran.