USA ja Kiina aloittamassa tullikiistansa purkua – Jos neuvottelu epäonnistuu "riski talousmarkkinoiden romahduksesta kasvaa selvästi"

Kiinan ja Yhdysvaltain neuvottelut tullikiistansa ratkaisemiseksi käynnistyvät tänään torstai-iltana Washingtonissa. Kiinan valtuuskunta saapuu paikalle varapääministeri Liu Hen johdolla päivää sovittua myöhemmin.

Myöhästys on Kiinan tapa protestoida Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sunnuntaista ilmoitusta nostaa Kiinan tuontitavaroiden tulleja. Yllätyksenä tullut tullipäätös astuu voimaan huomenna perjantaina, ellei neuvotteluissa saavuteta tulosta.

Tullineuvotteluissa on pelissä valtavat rahasummat. Siitä vain osa on Trumpin mainitsema tullimääräys, jossa Yhdysvallat korottaa tiettyjen kiinalaisten tuotteiden tullimaksun 10 prosentista 25 prosenttiin. Näiden tuotteiden tuonnin arvo on 200 miljardia dollaria vuodessa.

Kiinan hallituksen tuntoja heijasteleva Global Times -lehti kertoi tänään pääkirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun), että molemmat osapuolet haluavat saada sovun aikaan. Silti Kiina on täysin valmistautunut myös neuvottelujen epäonnistumiseen.

– Kiina on täysin valmistautunut kaupan jännitteiden kiristymiseen. Monia suunnitelmia on valmiina, kuten tariffien noston vastatoimet, samoin kuin politiikka, jolla Kiinan yritysten menetykset minimoidaan. Henkisesti ja aineellisesti Kiina on paremmin varautunut kuin sen yhdysvaltalainen vastapuoli, lehti kirjoittaa.

USA:n presidentti Trump kiristi tunnelmaa eilen keskiviikkona sanomalla, että Kiina on rikkonut antamansa lupaukset. Toisaalta hän myös rauhoitteli ihmisiä kampanjatilaisuudessa.

– Mitä tapahtuukin, älkää huolehtiko. Kyllä tämä hoituu. Niin se aina käy, Trump lausahti.

Uutistoimisto AP:n haastattelema asiantuntija Philip Wee oli huolestuneempi. Hän pelkäsi suurta talouskurimusta, jos neuvottelut epäonnistuvat.

– Riski talousmarkkinoiden romahtamisesta, keskinäisestä vihanpidosta ja globaalin talouskasvun rajusta hidastumisesta kasvaa selvästi, hän ennusti.

Pakkokeinoja ja niiden seurauksia

AP:n mukaan Kiina on jo ottanut käyttöön monia keinoja, joilla se on vastannut USA:n korotettuihin tulleihin. USA:n tuonti Kiinaan 110 miljardin dollarin arvosta on korotettujen tullien alla. Samalla Kiina on myös hidastanut amerikkalaistuotteiden tullausta ja vaikeuttanut lisenssisopimusten saantia.

AP:n mukaan maiden välisen kaupan hurjasta epätasapainosta johtuen Kiinalla on vaikeuksia löytää enää aloja, joille voisi asettaa uusia tulleja.

Pörssit ovat reagoineet kauppasodan kiristymiseen rajuilla heilahteluilla. Justin Lane / EPA

Muita keinoja USA:n tuonnin haittaamiseksi kuitenkin on. USA:n yrityksiin voidaan esimerkiksi kohdistaa erilaisia vero- ja monopolitutkimuksia.

Vaikka Kiina sanoo olevansa USA:ta paremmassa tilanteessa, jos kauppakiista pahenee, kiinalaisyritykset ovat kärsineet jo nyt. AP:n mukaan varsinkin USA:n markkinoille elektroniikkaa tuottavat yritykset Kiinan itärannikolla ovat menettäneet jopa 40 prosenttia myynnistään Yhdysvaltoihin.

Kiinan vienti Yhdysvaltoihin on laskenut vuodentakaisesta 13 prosenttia ja tämänkin vuoden alusta 9,7 prosenttia. Tuonti Yhdysvalloista on puolestaan laskenut hurjat 26 prosenttia.

Pörssikurssit etenkin Aasiassa ovat laskeneet selvästi Trumpin sunnuntaisen tulli-ilmoituksen jälkeen.

Lähteet: AP, Reuters