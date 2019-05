Kansalaiskeskustelu käy kiivaana Turun toriparkin ympärillä – kuntapäättäjätkin erimielisiä selvitysten riittävyydestä

Turun maanalaisen pysäköintiluolan eli toriparkin kaivamistyöt keskeytettiin huhtikuun puolivälissä. Jo maaliskuussa työmaan ympärillä ollut seinä kaatui, ja Turun Sanomat kertoi katuun tulleista railoista Eerikinkadulla (siirryt toiseen palveluun).

Tämä kaikki on herättänyt vilkasta keskustelua kahvipöydissä, uimahalleissa, turuilla ja toreilla. Erilaisilla keskustelupalstoilla luonnollisesti ilkamoidaan remontin vastoinkäymisistä, mutta myös toriparkin puolustajia löytyy.

Rakennus- ja lupalautakunta hereillä

Myös kuntapäättäjät ovat ottaneet kantaa Turun toriparkin rakentamisen käänteisiin. Turun kaupungin rakennus- ja lupalautakunnan jäsen, vasemmistoliiton Eva-Liisa Raekallio kertoo, että hän pyysi selvitystä toriparkkityömaan vaikutuksista ja kaivannon liikkeistä, kun vajoamista ja halkeamista alkoi tulla tietoja.

– Pyysin selvitystä 21. helmikuuta. Se saapui lopulta 4. huhtikuuta kello 13.30, kun lautakunnan kokous alkoi kello 16.15. Meillä ei ollut aikaa perehtyä selvitykseen, vaikka saimmekin suullisen katsauksen tilanteesta kokouksen aluksi, sanoo Raekallio.

Emme saaneet lautakunnassa vastausta siihen, kuka maksaa esimerkiksi katujen halkeamisten korjaamisen. Kustannusten kasvu huolestuttaa minua todella paljon. Eva-Liisa Raekallio

Lautakunnan puheenjohtaja kokoomuksen Ville Valkonen puolestaan pitää lautakunnan saamia selvityksiä riittävinä.

– Lautakunta itse ei pysty arvioimaan tietojen riittävyyttä ja oikeellisuutta, vaan sen tekevät rakennusvalvonnan asiantuntevat viranhaltijat. He ovat esitelleet tilannetta virkavastuulla, joten lautakunta voi todeta saaneensa kaikki tiedot, sanoo Valkonen.

Kaivaminen keskeytettiin huhtikuussa

Eva-Liisa Raekallio kertoo jättäneensä eriävän mielipiteen jo toriparkin rakentamisluvasta marraskuussa 2017. Hän kertoo olleensa pettynyt, ettei vuoden 2019 huhtikuun alun kokouksessa hänen esittämänsä uusi selvitys, jonka olisi tehnyt Turun rakennusvalvonnan asiantuntija, saanut kannatusta. Vasta tämän kokouksen jälkeen toriparkkityömaalla alkoi todella tapahtua.

Raekallio kertoo, että huhtikuun kokouksessa lautakunta oli pyytänyt tiedotetta kaupunkilaisille toriparkkityömaan tilanteesta. Sellainen julkaistiinkin keskiviikkona 10. huhtikuuta. Raekallio olisi toivonut perinpohjaisempaa selvitystä turkulaisille. Torstaina 11.4. 2019 kaivamistyöt toriparkkityömaalla keskeytettiin.

– Emme saaneet lautakunnassa vastausta siihen, kuka maksaa esimerkiksi katujen halkeamisten korjaamisen. Kustannusten kasvu huolestuttaa minua todella paljon.

Raekallion mielestä kaupunkilaisten enemmistö on vastustanut hanketta vuosien ajan.

– Olen saanut yhteydenottoja kaupunkilaisilta. Osa on sitä mieltä, että hanke on hyvä, enemmistö kuitenkin on todella huolissaan, kertoo Raekallio.

Raekallion mielestä turkulaiset tarvitsisivat täydellisen ja puolueettoman selvityksen siitä, missä toriparkkihankkeessa mennään.

Onko katselmus torityömaalle tarpeellista?

Rakennus- ja lupalautakunnan jäsen Eva-Liisa Raekallio kertoo, että hän olisi toivonut tutustumista toriparkkityömaahan paikan päällä. Hän kertoo esittäneensä asiaa lautakunnan huhtikuun kokouksessa.

– Olemme käyneet vain kerran edes lähellä työmaata, kun meille pidettiin tämän vuoden tammikuussa powerpoint-esitys Skanskan toimistolla. Avoimuuden tarve on korostunut hankkeessa ongelmien ja viivästysten myötä. Olemme Turun rakennusvalvontaviranomaisena katselmoineet aitoja, miksemme sitten toriparkkia? Raekallio kysyy.

Lautakunta on jo suorittanut katselmuksen työmaalle. Monttuun tallustelu ei ole tarpeen. Ville Valkonen

Lautakunnan puheenjohtaja Ville Valkonen pitää työmaalle menemistä tarpeettomana.

– Lautakunta on jo suorittanut katselmuksen työmaalle. Monttuun tallustelu ei ole tarpeen. Lautakunnassa ei ole työmaan arviointiin riittävää rakennusteknistä osaamista, eikä tarvitsekaan olla. Lautakunta tekee päätökset viranomaisvalmistelusta, pohtii Valkonen.

Valkonen on muutenkin eri linjoilla kuin Raekallio. Hänen mukaansa lautakunnalle tuodaan toriparkkityömaasta oleelliset tiedot jatkuvasti ja harkinnan mukaan myös laajempi katsaus on luvassa todennäköisesti syksyllä tai loppuvuodesta seuraavan kerran.

– Rakennusvalvonta seuraa työmaata jatkuvasti, viikoittain tai jopa päivittäin. Viranomaisvalvonta on heidän vastuullaan. Luotan Turun rakennusvalvontaan. Hankkeen toteuttajan vastuulla on turvallinen ja luvanmukainen työskentely sekä hankkeen loppuun saattaminen, pohtii Valkonen.

Uusin käänne Turun toriparkkityömaalla tapahtui torstaina 9. toukokuuta. Turun rakennusvalvonta antoi luvan jatkaa töitä.

