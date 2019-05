”Olen luottavainen, että jonkinlainen osuus meillä siinä aluksessa on” – Suomalaisfirmat odottavat Yhdysvaltain jäänmurtajakauppojen vahvistumista

WashingtonPoikkitieteellinen ja -teollinen ryhmä on myynyt suomalaista osaamista Yhdysvaltain pääkaupungissa tällä viikolla. Washingtonissa järjestettävät ”Sea-Air-Space” eli meri-, ilma- ja avaruusteollisuuden messut ovat suomalaisille tärkeät etenkin jäänmurtajakauppojen takia.

Yhdysvallat rakentaa vähintään yhden uuden jäänmurtajan. Se tehdään VT Halter Marine –telakalla Pascagoulassa Mississippissa.

Kyseisellä telakalla ei ole aiemmin valmistettu jäänmurtajia, joten on selvää, että yhdysvaltalaiset tarvitsevat rakennusapua ulkomailta. Toistakymmentä suomalaista yritystä on kärkkynyt valmistus- ja konsultointiprojekteja, joista odotetaan lopullista päätöstä lähikuukausien aikana.

– Olen luottavainen, että jonkinlainen osuus meillä siinä aluksessa on, Wärtsilän johtaja Kari Hietanen arvioi.

Suomalainen jäänmurtajaosaaminen on vahvasti esillä Washingtonin messuilla. Nina Svahn / Yle

Jopa kuusi uutta jäänmurtajaa

ABB:n myyntipäällikkö Ilmari Ackley nyökkäilee Hietasen vieressä. ABB on toimittanut sähköisiä propulsiojärjestelmiä yli 80 jäänmurtajaan ja jäissä kulkevaan alukseen.

– Se tuo luottamusta siihen, että voimme tukea tämän kaltaisia tärkeitä hankkeita hyväksi todistetulla teknologiallamme, Ackley sanoo.

Yhdysvalloilla on tällä hetkellä vain yksi raskas jäänmurtaja, joka on jo 43 vuotta vanha. Toistaiseksi rahoitus on varmistettu vain sen seuraajalle, mutta odotettavissa on lisää kauppoja. Yhdysvaltain rannikkovartiosta on toivonut saavansa jopa kuusi uutta jäänmurtajaa.

Wärtsilän johtaja Kari Hietanen (vas.) ja ABB:n myyntipäällikkö Ilmari Ackley toivovat yrityksilleen alihankintoja, kun yhdysvaltalaiset alkavat rakentaa uutta jäänmurtajaa Mississippissa. Nina Svahn / Yle

Ympäristöteknologia kiinnostaa

Suomalaisyritykset pitävät yhteistä markkinointia hyödyllisenä, vaikka samaan aikaan toistensa kanssa kilpailevatkin. Suomalaisten messuryhmään kuuluu yritysten lisäksi Business Finlandin, Elinkeinoelämän keskusliiton, Helsinki Business Hubin ja Aalto-yliopiston edustajia.

Helsinki Business Hubin neuvontaja Maria Hartikainen kertoo, että pohjoisamerikkalaisia kiinnostaa jäänmurtajien osien lisäksi suomalainen ympäristöteknologia. Messuilla on huomioitu, että Helsinki valittiin viime vuonna maailman ympäristöystävällisimmäksi satamaksi.

Suomeen hävittäjiään tarjoavan Lockheed Martin -messuosasto Washingtonissa. Nina Svahn / Yle

Taustalla hävittäjähankinnat

Yhdysvaltalaisten kannalta suomalaiset ovat kiinnostavia vieraita myös tulevien hävittäjähankintojen takia. Messuilla ovat mukana Suomeen hävittäjiään myyvät Boeing ja Lockheed Martin.

Suomen hävittäjähankintojen ensimmäinen tarjouskierros on päättynyt ja toinen alkaa syksyllä. Lopullisen päätöksen Suomen hallitus tekee vuonna 2021.

– Tällä vierailulla ei ole suoraa tekemistä hävittäjähankintojen kanssa, mutta kaikki liittyy jollain lailla toisiinsa. Koetamme käyttää hyväksemme Suomen saamaa huomiota ja näkyvyyttä täällä, Business Finlandin ja Elinkeinoelämän keskusliiton GIPP-ohjelman johtaja Kimmo Aura sanoo.

