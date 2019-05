Kokenut maitotilallinen toivoo uudelta EU-parlamentilta muutoksia – "Tukien ei pidä olla itsestäänselvyys, joita saa pelkällä hallinnalla"

Vieremäläinen maatalousyrittäjä Juha Eskelinen odottaa tukipolitiikkaan uudistuksia tulevalla EU-kaudella. Eskelinen on isännöinyt Rantalan tilaa Pyöreen kylällä 31 vuotta. EU:n viime vuosien tukilinja ei saa isännältä kiitosta.

– Nykyinen tukikausi ei ole suosinut aktiivitiloja, sillä tuessa ei ole ollut sadonkorjuuvelvoitetta. Tämä on luisunut huonoon suuntaan, miettii Eskelinen.

Yli 100 vuotta samalla suvulla olleen lypsykarjatilan navetassa on nyt 75 lehmää. Tällä viikolla Rantalassa juhlittiin tilan ensimmäistä 150 000 kiloa maitoa tuottanutta lehmää.

15-vuotias Tatar-lehmä on synnyttänyt peräti 11 jälkeläistä. Nyt Tatarilla on edessään jo eläkepäivät.

Rantalan isäntä Juha Eskelinen seuraa politiikkaa taatusti keskimääräistä maatalousyrittäjää enemmän. Eskelinen on ensimmäistä kauttaan Vieremän kunnanvaltuustossa. Keskustaa edustava 53-vuotias Eskelinen valittiin heti myös valtuuston puheenjohtajaksi.

EU-vaalit herättävät maatiloilla vahvoja tunteita. Maatalouden kannattavuus ja EU:n tukipolitiikka mietityttävät ja tilamäärä vähenee vuosittain. Pelkästään Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa on lopettanut viimeisen viiden vuoden aikana vajaat 500 maitotilaa.

Pohjois-Savossa on nyt runsaat 900 lypsykarjatilaa. Viisi vuotta sitten tiloja oli vielä lähes 1250.

Silti maidontuotanto on säilynyt litramääräisesti samalla tasolla. Rantalassa on EU-päättäjille toiveita tulevasta tukipolitiikasta seuraavalle viisivuotiskaudelle.

– Maataloustukien pitäisi olla enemmän kiinni aktiivituotannossa ja satomäärässä. Tukien ei pidä olla itsestäänselvyys, joita saa pelkällä hallinnalla, sanoo Juha Eskelinen.

Toni Pitkänen / Yle

Maatalouden vaikeuksista ja kannattavuuspulmista huolestunut Rantalan isäntä pitää selvänä, että lähestyvissä EU-vaaleissa on äänestettävä.

– Tällä hankekaudella on ollut pettymyksiä ja osalla kansalaisista usko EU-politiikkaan horjuu. Maatalousalalla ymmärretään lähteä uurnille. Se nähdään sitten valtakunnallisesti mihin äänestysprosenttiin päästään, toteaa Eskelinen.

Rantalassa luotetaan maitotilan tulevaisuuteen

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio tutustui tällä viikolla Vieremällä kummilehmäänsä Tatariin. Maatalousalan asiantuntijan mielestä maitotiloilla riittää tulevaisuutta Suomessa myös jatkossa.

– Olen vakuuttunut, että tulevat maatalouspoliittiset ratkaisut Euroopan yhteisössä tehdään niin etteivät ne tuo estettä maidontuotantoon. Meidän on sopeuduttava ja otettava uudenlaisia asioita huomioon maataloudessa ja maidontuotannossa, toteaa Husu-Kallio.

Rantalan tilalla työt tehdään mahdollisimman paljon omin voimin. Isäntä-Juhan lisäksi eri askareissa ovat päivittäin mukana Tiina-äiti sekä perheen nuoriso, 27-vuotias Siiri ja 23-vuotias Ville.

Säästökohteita on mietitty jatkuvasti ja investointeja on siirretty mahdollisuuksien mukaan eteenpäin. Maatalouden vaikeuksista huolimatta Eskelisillä on vahva luottamus tilan tulevaisuuteen.

Suunnitteilla on maatalousyhtymä, ja siihen on lähdössä mukaan myös jo nyt tilalla työskentelevä nuoriso. Tulevaisuudessa harkinnassa on myös uusi navetta, mutta sen tarkka investointiaika on vielä auki.

Kotitilansa konekalustoa paljon huoltavalla ja korjaavalla Ville Eskelisellä on terveisiä EU-vaaleissa valittaville uusille päättäjille.

– Tästä hommasta pitäisi saada vähän enemmän jäämään tänne tilalle. Rahavirta tilalta kaupan hyllylle saisi tasoittua, sanoo Rantalan tuleva isäntä, Ville Eskelinen.

