Jäämerenradan yllätysuutinen ilahduttaa ja ahdistaa Lapissa – "Viidessä vuodessa nähdään, mitä tästä tulee"

Torstain yllätysuutinen on otettu Lapissa vastaan sekä epäilevästi, iloiten että pettyneenä. Angry Birds -mobiilipelistä ja Tallinna-tunnelista tutun liikemies Peter Vesterbackan ilmoitus napata Jäämeren rata -hanke haltuunsa kuulostaa mahtipontiselta.

Mies itse uskoo, että juna Kirkkoniemeen voisi kulkea jopa viiden, mutta viimeistään alle kymmenen vuoden kuluttua.

Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki ei kuitenkaan ole yhtä optimistinen hankkeen aikataulusta kuin Vesterbacka.

– Hallitus istuu säätytalossa, missä pitäisi käsitellä näitä asioita ja sitä, miten yleensäkin suhtaudutaan rautatieliikenteeseen. Kaikki rahti tulee kumipyörillä Lappiin ja hiilijalanjälki on valtava. Mikä on rautatien merkitys pohjoisessa? Toinen asia on saamelaiskysymykset. Viidessä vuodessa nähdään, mitä tästä tulee.

Liike-elämä näkee mahdollisuuksia ja on valmis toimimaan. Tuntuu, että kun julkinen puoli miettii jonkun asian kannattavuutta, ne ovat pitkässä juoksussa. Mika Riipi, Lapin maakuntajohtaja

Lapin liitto: Näemme tässä liiketoimintamahdollisuuksia

Vesterbacka kertoi torstaina, että hän on jo aloittanut keskustelut saamelaisten kanssa ratahankkeesta. Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio kertoo kuitenkin, että kuuli koko asiasta vasta päivän uutisista.

– Saamelaiskäräjien kanssa ei ole käyty minkäänlaisia virallisia keskusteluja tai neuvotteluja asiasta, Sanila-Aikio sanoo.

Jäämeren radasta on väännetty jo pitkään ja viimeksi helmikuussa hanke jäädytettiin kannattamattomana. Lapin liitto on kuitenkin pitänyt ratasuunnitelmista kiinni. Lapin maakuntajohtaja Mika Riipin mielestä Vesterbackan yhtiön allekirjoittama aiesopimus on hyvä uutinen.

– Liike-elämä näkee mahdollisuuksia ja on valmis toimimaan. Tuntuu, että kun julkinen puoli miettii jonkun asian kannattavuutta, ne ovat pitkässä juoksussa. Lapin liitto näkee tässä liiketoimintamahdollisuuksia, jotka voivat auttaa Lapin aluekehitystä.

Jäämerenradan suunnitelmat Peter Vesterbacka sanoo, että rautatie Rovaniemeltä Norjan Kirkkoniemeen rakennettaisiin yksityisellä rahoituksella, joka aiotaan hankkia ulkomailta. Jäämeren rataa suunnitellaan junille, jotka kulkevat 350 km/h tai nopeammin. Rautatien hinnaksi on arvioitu noin kolme miljardia euroa.

"Radiosta kuulin ja yllätyin kovasti"

Itä-Lapin kuntayhtymän liikenneasiamies Kari Väyrynen taas on pettynyt. Väyrynen oli matkalla Rovaniemelle lobbaamaan Murmanskin ratavaihtoehtoa, kun hän kuuli radiosta, että Jäämerenrata on jo "päätetty rakentaa" Kirkkoniemelle.

– Ajoin autoa ja radiosta kuulin ja yllätyin kovasti. Olimme sopineet tapaamisen Jäämerenradan tiimoilta ja nyt ei ehkä ole enää sitten tapaamiselle aihetta. Toivotan kaikille onnea, Väyrynen sanoo.

Hän muistuttelee kuitenkin siitä, että Itä-Lapista kuljetetaan paljon puuta ja tavaraliikenteen tarpeet ovat kasvussa.

– Jos Kemiin toteutuu biotuotetehdas tai Kaidi, puhumattakaan Soklista, niin tavaramäärät kasvavat, Väyrynen summaa radan tarpeita.

