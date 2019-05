Lapuanliikkeen synnyinkodista, historiallisesta Kosolan talosta tuli kaupat Lapualla

Lapuan kaupungin keskustassa sijaitseva Kosolan talo on valmistunut 1860-luvulla.

Herättäjä-Yhdistys on päässyt ratkaisuun Kosolan talon myynnistä Lapualla. Yhdistyksen hallitus hyväksyi Jari Vesasen ostotarjouksen kokouksessaan aamupäivällä.

Historiallinen talo tuli myyntiin, kun Herättäjä-Yhdistys päätti lakkauttaa kirjakaupan kannattamattomana ja muuttaa vuokratiloihin. Yhdistyksen näkökulmasta talossa on neliöitä tarpeettoman paljon. Kaupoista neuvoteltiin muutamien kiinnostuneiden kanssa. Ratkaisevaa oli, että talo päätyy hyviin käsiin.

Syy siihen, miksi ostaja Jari Vesanen kiinnostui Kosolan talosta, liittyy hänen nykyiseen kotiinsa.

Mikä Kosolan talo? Talon rakennutti vaasalainen kauppias A.G. Wikman 1861. Vihtori Kosolan isä osti talon 1890. Talo toimi jääkärien värväyspaikkana ennen sisällissotaa. 1920-1930-luvuilla sieltä käsin pyöritettiin Lapuanliikkeen ja IKL:n toimintaa. Herättäjä-Yhdistys osti talon 1940-luvulla.

– Nykyisen kotitaloni historia on siinä Lapuanjoen toisella rannalla. Lapuan neljäs kirkko purettiin ja siirrettiin ensin Kauhavalle 1835. Olen sen Kauhavalta siirtänyt Sipooseen nykyiseksi kodikseni, kertoo Vesanen.

Kyseessä on siis Kauhavalla tunnettu entinen Orrenmaan tai Soinin talo, joka huutokaupattiin 2002. Vesanen siirsi sen Sipooseen.

Talo pitkälle tulevaisuuteen

Huolestuneet lapualaiset voivat siis huokaista helpotuksesta. Kosolan talo myydään henkilölle, joka osaa arvostaa historiaa ja pohjalaista vanhaa rakennusperinnettä.

– Siitä olisi tarkoitus saada näyteikkuna ja esimerkki siitä, miten pohjalaista rakennusperintöä voidaan säilyttää, toteaa Vesala.

Ruusunpunaisia unelmia Vesasella ei ole. Hän tietää vanhojen talojen ongelmat.

– Kosolan talossa huolenaihe on se, että tie on siinä levennetty vasten hirsiseinää ja ollut siinä useamman vuoden. Oletus on, ettei sieltä mitään mieltä ylentävää löydä, jos sitä ruvetaan tutkimaan.

Vesanen kertoo, että alkuun hänelle tulee projektipäällikkö miettimään, mitä talolle pitää tehdä, jotta se säilyy vielä pitkälle tulevaisuuteen. Lisäksi jonkinlaista yritystoimintaa, joka kattaisi kuluja.

– Kiireellä ei mitään aiota tehdä.

