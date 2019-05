Pari kuukautta kestänyt Hämeentien remontti pelottaa alueen yrittäjiä – osa liikkeistä on jo muuttanut pois tai harkitsee sitä

Hämeentien katuremontti on kaikkien aikojen suurin katutyö Helsingissä.

Helsingin Hämeentien pari kuukautta kestänyt remontti on jo tyhjentänyt kadunvarren liiketiloja. Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Mari Laaksosen mukaan paikalliset yrittäjät ovat antaneet runsaasti palautetta hankalasta tilanteesta.

– Yrittäjien viesti on ollut se, että myynnit ovat tippuneet jopa kymmeniä prosentteja, liikkeitä on lopettanut ja osa on muuttanut muualle, Laaksonen sanoo.

Hämeentien remontin on tarkoitus valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä, jonka jälkeen Hakaniemen remontti jatkuu vielä useita vuosia.

– Kokonaisuudessaan Hakaniemen pää tulee olemaan kuusi vuotta remontissa. Kun koko Hämeentie on suljettuna yksityisautoilulta, niin se vaikuttaa kokonaisuudessaan ydinkeskustan liiketoimintaan ja kivijalkakauppiaisiin, Laaksonen jatkaa.

Peruskorjauksen aikana Hämeentie uudistetaan Siltasaarenkadun ja Helsinginkadun välillä. Remontin yhteydessä katu muutetaan jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteen kaduksi Sörnäisten Kurvin ja Hakaniemen välillä.

Laaksosen mukaan suurin ongelma on se, että yksityisautoilijat eivät löydä kivijalkakauppiaita alueella. Helsingin Yrittäjät korostavat sitä, että suuretkin remontit on tehtävä, mutta kritisoi vahvasti Helsingin toimia yritysvaikutuksiin. Laaksosen mukaan yrittäjät pitäisi ottaa keskusteluun mukaan silloin, kun suuria hankkeita suunnitellaan.

Väliaikaisena ratkaisuna Laaksonen vaatii yritysten lähettyville lyhytaikaisia autopaikkoja ja että remontin aikana huolehditaan pääsy yrityksiin.

– Kaikki eivät käytä joukkoliikennettä ja kun Suomessa on neljä vuodenaikaa, niin kaikki eivät myöskään pyöräile, Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja muistuttaa.

Laaksosen mukaan yrittäjät ovat kyllästyneet Helsingin toimiin ja muuttavat siksi kehyskuntiin Espooseen ja Vantaalle. Mechelininkadun remontin yhteydessä Espoosta on Laaksosen mukaan myös otettu yrittäjään yhteyttä.

– Espoon kaupungilta oltiin häneen yhteydessä ja kysyttiin, että kuinka voimme palvella, Laaksonen sanoo.

Espoon kaupungin elinkeinojohtaja Tuula Antola sanoo Ylelle, ettäEspoo ei tavoittele Helsingin yrittäjiä.

Hämeentien yrittäjät ahtaalla

Kyselykierroksella yrittäjät kertovat muun muassa meluhaitoista ja epävarmasta tulevaisuudesta.

– Pelottaa kyllä, kun remontti etenee, sanoo kenkäkauppayrittäjä Sanna Lipponen-Poutanen.

Lipponen-Poutanen on kuullut muilta kadun yrittäjiltä huonoista kokemuksista ja moni yrittäjä on muuttanut pois tai lopettanut kokonaan. Joku yrittäjistä naapurissa harkitsee muuttoa pois.

– Kyllä mekin olemme joutuneet kaikkia vaihtoehtoja miettimään ja vakavasti pohditaan kestääkö remontti liian kauan odottaa tässä.

Myös Lipponen-Poutanen toivoo, että kaupunki kuulisi yrittäjiä enemmän suurissa hankkeissa.

Uffin myymälästä kerrotaan, että remontti on vaikuttanut myymälän asiakasmääriin ja on aiheuttanut häiriötä.

– Astmaatikot ovat reagoineet pölyyn ja välillä kun tuossa ihan vieressä, niin kassalla on vaikea kuulla asiakkaan kysymyksiä, kertoo myyjä Veera Paatero.

Mechelininkadun remontista tuoreita kokemuksia

Yli kaksi vuotta kestänyt Mechelininkadun remontti aiheutti suurta tuskaa monille yrittäjille ja osa joutui lopettamaan toimintansa, kun osa taas muutti pois. Lisäksi remontti sekoitti liikennettä ja sitä myös arvosteltiin liian hitaaksi.

– Kokemus oli yrittäjälle todella hurja, kauppias Tuula Byman sanoo.

Hänen mukaansa myynti väheni remontin takia puoleen normaalista, kun huonojalkaisimmat eivät päässeet liikkeelle ja autolla oli hankala ajaa kadulla.

– Meillekin, kun tuodaan tauluja kehystettäväksi, niin ihmiset eivät enää uskaltaneet tulla tänne, Byman muistelee.

Bymanin mukaan iso työ oli myös neuvotella työmiesten kanssa, jotta he eivät jättäisi suuria kuorma-autoja myymälän eteen, jolloin myymälää ei nähnyt eikä sinne päässyt tulemaan.

Bymanin mukaan neuvottelua kuitenkin kannattaa käydä, sillä hänen kokemuksensa mukaan työmiehet ymmärsivät yrittäjän kiperän tilanteen. Hämeentien yrittäjille hän toivottaa tsemppiä.

– Ei auta kuin jaksaa ja toivoa, että remontti menee omalta kohdalta mahdollisimman nopeasti ohi.

Kaupungilta Byman peräänkuuluttaa vaiheittaista remonttia ja enemmän tiedottamista, jotta yrittäjät voisivat suunnitella tulevaa.

– Jos tietäisi, että tiloissa on hankala toimia seuraavan kahden kuukauden ajan, voisi pitää vaikka lomaa, Byman pohdiskelee.

Helsinki: Oppia on otettu Mechelininkadun remontista

Helsingin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkinevan mukaan kaupunki on kuullut yrittäjiä ennen Hämeentien remonttia ja nyt remontin aikaan. Ennen remonttia kaupunki teki pari laajaa vaikutusten arviointia, remontin vaikutuksista liiketoimintaan.

– Varsinaista yritysvaikutusten arviointia, joka nykyään tehdään kaikista isoimmista hankkeista, ei ole tehty, koska se ei ollut Hämeentien remontin valmistelun aikaan vielä käytössä jokaisessa päätöksentekovaiheessa, Rinkineva kertoo.

Hänen mukaansa kaupungin teettämät selvitykset ovat vastaavanlaisia, vaikkei yhtä laajoja.

Kaupunki on Rinkinevan mukaan tehnyt useita toimia yrittäjien kuulemiseksi, kuten tavannut henkilökohtaisesti yli 250 alueen yrittäjää.

Niin sanotut yritysluotsit tapaavat yrittäjiä myös remontin aikaan. Kaupunki päätyi yritysluotsitoimintaan Mechelininkadun remontin kokemusten jälkeen ja myös viestintää on lisätty.

Rinkinevan mukaan kaupungilla ei ole erityisiä keinoja tukea yksityisiä yrittäjiä remontin aikana.

