"Irti korsetista": Tiukkaan naisihanteeseen tympääntyneet eteläkorealaiset leikkaavat hiukset lyhyiksi ja tuhoavat meikkinsä

Etelä-Koreassa naiset ovat alkaneet protestoida syrjintää ja tiukkaa kauneusihannetta vastaan lopettamalla meikkaamisen ja leikkaamalla hiuksensa lyhyiksi, kertovat muun muassa brittielehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun) ja japanilainen The Japan Times (siirryt toiseen palveluun).

Naisten mukaan heiltä on kulunut aamuisin kaksi tuntia täydellisen meikin tekemiseen ihonhoitoineen ja kuorintoineen. Moni nainen kokee tämän niin ahdistavaksi, että meikittömyysliike on saanut nimekseen Irti korsetista. Kauneusihanteen mukaiseen täydellisyyteen pyrkiminen syö myös rahaa.

Sosiaalisessa mediassa naiset jakavat hashtagillä #EscapeTheCorset kuvia ja videoita muodonmuutoksestaan.

– Onko sinulla vapaus olla meikkaamatta? kysyy Twitter-käyttäjä jeongmeji.

Yksi liikkeessä mukana olevista on Cha Wi-Jon. Brasilialaislehti Revista KoreaIn on julkaissut hänestä kuvan ennen ja jälkeen.

Jovens sul-coreanas se rebelam contra a indústria da beleza 🧐💇‍♀️

.https://t.co/Z3AhIqQcDB

.

Muitas coreanas tem adotado o movimento #Escapethecorset como forma de luta contra as normas de beleza impostas pela sociedade.

.

Na foto: Cha Jiwon antes e depois de parar de usar make. pic.twitter.com/rE1pQEKifb — Revista KoreaIN (@revistakoreain) 30. marraskuuta 2018

– Upeita naisia! Monet korealaistytöt leikkavat hiuksensa lyhyiksi! kiittää korealainen radikaalifeministinen Koradfem.

Nuorten naisten meikittömyystrendi on osa laajempaa liikettä korealaista patriarkaalista yhteiskuntaa vastaan, kirjoittaa The Guardian. Naiset ovat olleet kaduilla (siirryt toiseen palveluun) osoittamassa mieltä muun muassa tasa-arvon puolesta ja seksuaalista ahdistelua vastaan.

Naisten kauneus miljardibisnes

Naisten kauneus on Etelä-Koreassa iso bisnes. Jopa joka kolmas nuori nainen on käynyt kauneusleikkauksessa ja kosmetiikkateollisuuden arvo on yli 11 miljardia.

Vaikka Irti korsetista -liike ei olekaan valtavirtaa, meikkiteollisuus on The Japan Timesin mukaan jo vastannut siihen. Markkinoille on muun muassa tuotu yksinkertaisempia ihonhoitopaketteja ja meikkimainoksessa on nähty lyhyttukkainen nainen.

The Guardianin nimettömänä esiintyvä lähde meikkiteollisuudessa sanoo, että he aikovat pyrkiä lisäämään myyntiä miehille.

Eteläkorealainen kauneusihanne on tiukempi kuin monissa muissa maissa ja naisten edellytetään kaunistautuvan yhdenmukaiseen muottiin.

Kuvaavaa on, että vuosi sitten Etelä-Koreassa syntyi kohu, kun television naispuolinen uutisankkuri Lim Hyeon-ju käytti silmälaseja. Tapauksen kerrotaan olleen ensimmäinen laatuaan (siirryt toiseen palveluun). Miespuoliset ankkurit ovat käyttäneet laseja ilman kohua.

Lim sanoi käyttäneensä laseja, koska piilolinssit väsyttävät hänen silmiään, mutta myös lähettääkseen viestin korealaiselle yhteiskunnalle.

Etelä-Koreassa sukupuolten tasa-arvo on vielä kaukana. Muun muassa naisten ja miesten palkkakuilu on yksi vauraiden maiden suurimmista.

The Guardianin haastattelema naistutkimuksen professori Lee Na-young sanoo, että Irti korsetista -liike pyrkii paitsi haastamaan naisten kohtelemisen seksiobjekteina, myös käsityksen naisista miestä alempina.

– Kun nämä naiset kokevat vapautuvansa, paluuta entiseen ei ole, uskoo Chung-Angin yliopistossa Soulissa työskentelevä Lee.