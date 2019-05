Yksi Facebook-perustajista ehdottaa somejättiläisen pilkkomista – "Zuckerberg uhrasi turvallisuuden klikkien vuoksi"

Entisen kämppäkaverin mielestä Mark Zuckerbergin henkilökohtainen valta on kasvanut liian suureksi.

Facebookin perustajiin kuulunut Chris Hughes on ehdottanut Facebookin pilkkomista pienempiin osiin. Hughesin mukaan Facebookin toimitusjohtajasta Mark Zuckerbergista on tullut liian voimakas.

Hughes oli Zuckerbergin kämppäkaveri Harvardin yliopiston opiskelija-asuntolassa vuonna 2004 ja kuului yhtiön alkuperäiseen perustajatiimiin. Hughes esitti ajatuksensa New York Timesissa (siirryt toiseen palveluun) julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Kirjoituksessaan Hughes luettelee Facebookin viime vuosina otsikoissa esiintyneitä syntejä, joihin kuuluu miljoonien käyttäjien tietojen vuotaminen poliittista konsultointia harjoittaneelle data-analytiikkayritys Cambridge Analyticalle sekä yhtiön hidas reagointi muun muassa vihapuheeseen ja valeuutisiin.

– On kulunut 15 vuotta siitä kun olin mukana perustamassa Facebookia Harvardissa, enkä ole työskennellyt yhtiölle vuosikymmeneen, mutta tunnen silti vihaa ja vastuuta tapahtuneesta, Hughes kirjoittaa.

Hughesin mukaan Zuckerberg on "uhrannut turvallisuuden klikkien vuoksi".

– On aika pilkkoa Facebook, Hughes otsikoi kirjoituksensa.

Hughesin mukaan Zuckerbergin henkilökohtainen valta on kasvanut liikaa. Facebookin hallituksen jäsenet toimivat hänen mukaansa enemmänkin toimitusjohtajan neuvonantajina kuin tämän vallan vahteina.

Tämä johtuu Hughesin mukaan siitä, että Zuckerbergilla on edelleen 60 prosentin äänestysvalta yhtiön hallituksessa.

Kolmen alustan kuningas

Hughesin mukaan Zuckerberg hallitsee paitsi Facebookia itseään, myös yhtiönsä omistamaa pikaviestisovellus WhatsAppia sekä kuvapalvelu Instagramia.

– Markin vaikutusvalta on päätä huimaava, paljon suurempi kuin kenelläkään muulla yksityissektorilla tai maiden hallituksissa. Hän hallitsee kolmea suurta viestintäalustaa, joita miljardit ihmiset käyttävät päivittäin.

Facebookin vastasi Hughesin vaatimukseen julkisuudessa viileästi.

– Facebook hyväksyy sen, että menestyksen kanssa tulee vastuu. Mutta vastuullisuuteen ei pakoteta vaatimalla menestyvän amerikkalaisen yhtiön hajottamista, vastasi Facebookin viestintäpäällikkö Nick Clegg AFP:lle.

Hughes kertoo kirjoituksessaan olevansa yhä Zuckerbergin ystävä ja että sosiaalisen median jättiläistä johtava mies on kaikesta huolimatta "edelleen ihminen".

– Mutta juuri hänen ihmisyytensä tekee hänen rajoittamattomasta vaikutusvallastaan niin vaarallisen, Hughes kirjoittaa.

Facebookin odotetaan saavan Yhdysvaltain kilpailuviranomaiselta lähiaikoina 5 miljardin dollarin suuruisen sakon. Se ei kuitenkaan Hughesin mukaan ole riittävä toimenpide yhtiön vallan rajoittamiseksi.

– Kansakuntamme historiaan kuuluu monopolien rajoittamisen perinne. Markin valta on ennen näkemätöntä ja epäamerikkalaista. On aika pilkkoa Facebook. Meillä on työkalut sen tekemiseksi. Olemme vain unohtaneet ne.

Lähteet: AFP