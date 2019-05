Levin tuhoisa mökkipalo alkoi väärin asennetusta lattialämmityskaapelista – OTKES: "Voi tapahtua valitettavasti uudestaan"

Puulattian alle asennettu lattialämmitys on yleinen rakenne mökkirakentamisessa.

Levillä tuhoisan tulipalon syyksi paljastunut lattialämmitysjärjestelmä puulattian alla on yleinen rakenne erityisesti mökkirakentamisessa.

Palotutkintaa johtaneen Onnettomuustutkintakeskuksen johtavan tutkijan Kai Valosen mukaan tarkkaa määrää ei tässä vaiheessa vielä voi sanoa, mutta hän pitää rakennetta varsin tavanomaisena.

– Kyseessä oli lautalattia ja sen alla on sähkötoiminen lattialämmitys. Tällainen järjestelmä on melko tavanomainen, mutta me ei sitä tarkkaa määrää pystytä vielä tässä vaiheessa sanomaan, Kai Valonen kuvaa.

Jos vuokraa mökin, niin siihen hintaan pitää kuulua kunnollinen turvallisuus. Kai Valonen, tutkinnanjohtaja

Hänen mukaansa on mahdollista, että vastaavanlainen onnettomuus voisi toistua.

– Onnettomuus ei ollut minun näkemykseni mukaan millään tavalla mystinen, että tavallaan siinä mielessä helpohko tutkia. Se voi tapahtua valitettavasti uudestaan, eli tällainen tapahtumien kulku on mahdollinen, Valonen sanoo.

Onnettomuustutkintakeskuksen raportin mukaan palo sai alkunsa virheellisesti asennetusta lattialämmityskaapelista. Tiukalle mutkalle asennetun kaapelin eristeet olivat vahingoittuneet, mikä mahdollisti kaapelin kuumenemisen ja tulipalon syttymisen lautalattian rakenteissa.

OTKESin mukaan tulipalo sai alkunsa viallisesti asennetusta lattialämmityskaapelista. Mikko Koski/Yle

Nykymökkien sähköturvallisuudelle tiukemmat vaatimukset

Palon syynä väärin asennettu kaapeli Onnettomuustutkintakeskus on selvittänyt Levillä huhtikuussa sattuneen mökkipalon syytä. Palossa kuoli kuolme kouluikäistä lasta Kymenlaaksosta, jotka olivat lomamatkalla. Palon syyksi on osoittautunut viallisesti asennettu lattialämmityskaapeli, joka sytytti lautalattian. Mökissä oli aiemminkin havaittu sähköhäiriöitä, joista osa koski juuri lattialämmitystä.

Tutkinnanjohtaja Kai Valonen korostaa, että vuokramökkien omistajien pitäisi huolehtia myös mökkien sähköturvallisuudesta.

– Kyllä sen niin täytyy olla, että jos vuokraa mökin, niin siihen hintaan pitää kuulua kunnollinen turvallisuus, tutkinnanjohtaja Kai Valonen painottaa.

TUKESin ylitarkastaja Sakari Hatakka muistuttaa kuitenkin, että sähköturvallisuusvaatimukset ovat palomökin rakentamisajoista tiukentuneet. Esimerkiksi lattialämmityksen vikavirtasuojaus, joka mahdollisesti olisi voinut estää palon, on nykyisin pakollinen.

Hatakan mukaan nykyvaatimusten mukaan rakennetut mökit ovat tässä mielessä turvallisempia.

– Uusille mökeille tulevat vaatimukset päivittyvät melkein kerran viidessä vuodessa. Koko ajan siinä mennään eteenpäin, Hatakka sanoo.

Vanhojen mökkien turvallisuuden parantamiseksi olisikin tärkeää, että laitteissa havaitut viat ja häiriöt korjattaisiin. Tutkimusraportin perustella mökin sähköjärjestelmässä oli aiemmin havaittu häiriöitä, joista osa oli liittynyt nimenomaan lattialämmitykseen.

– Vanhoja asennuksia vikaantuu ja niitä pitäisi korjata ja pitää yllä. Kyllähän se niin on, että kun sähköasennuksista puhutaan ja siellä vaikka sulake palaa tai vikavirtasuoja laukeaa, niin kyllä se syy pitää selvittää, ettei pääse tulemaan joko sähköiskua tai tulipaloa, Hatakka korostaa.

Sähköpaloja vuosittain noin 2500

TUKES on seurannut sähköpalojen määrää Suomessa. Sen mukaan vuosittain sähkövioista aiheutuu noin 2500 tulipaloa (siirryt toiseen palveluun). Määrä on pysynyt melko tasaisena. Useimmiten sähköpalo saa alkunsa kiukaasta tai liedestä.

Sähköpaloissa on kuollut tällä vuosituhannella keskimäärin 15 ihmistä vuosittain.

Huhtikuussa sattuneessa tulipalossa kuoli kolme kouluikäistä sisarusta, jotka nukkuivat mökin yläkerrassa. Mökin alakerrassa nukkunut vanhin sisarus pelastautui palavasta mökistä ja selvisi hengissä.

Perhe oli kotoisin Kymenlaakson Pyhtäältä.

Lue myös:

Kolmen lapsen hengen vaatinut Levin mökkipalo syttyi lattialämmityksestä – parvesta tulee helposti surmanloukku

Levin tulipalo sai matkailijat kiinnittämään huomiota turvallisuuteen – "Tuossa on lumikasa, hyppään sinne, jos tulipalo tulee"

Ystävät hyvästelivät Levin mökkipalossa kuolleet nuoret kirjeillä, jotka he jättivät tyhjiin pulpetteihin – "Tänään on itketty paljon"