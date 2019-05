50-luvun kahvimylly, 70-luvun vatkain – Katso lukijoiden kuvat ja lue lyhyet tarinat kymmeniä vuosia kestäneistä kodin laitteista

Prahassa valmistettu Porkert E 20 on ollut käytössä jo 1950-luvulta lähtien. Sillä on jauhettu hirvenlihat, murskatta marjat, vaivattu pullataikinat ja vaahdotettu kermat. Nyt se jatkaa työtään kahvimyllynä.

Prahassa valmistettu Porkert E 20 on ollut käytössä jo 1950-luvulta lähtien. Sillä on jauhettu hirvenlihat, murskatta marjat, vaivattu pullataikinat ja vaahdotettu kermat. Nyt se jatkaa työtään kahvimyllynä. Maija Haase

Lohjalaisperheen yleiskone, oranssi Valiant on ollut käytössä yli 40 vuotta. Se kestää ja kestää, koska se tehtiin kestämään. Kerroimme Södersvedin perheen kodinkoneen tarinan tässä jutussamme:

Keräsimme jutun yhteydessä tarinoitanne kestäviksi osoittautuneista kodinkoneista. Selvisi, että toimiva Valiant-yleiskone löytyy useammankin lukijan kotoa:

– Sama tuttu kone meilläkin, toimii mukisematta, kirjoittaa nimimerkki Oranssi Valiat.

Asiantuntijakin allekirjoittaa vanhojen kodinkoneiden kestämistä koskevat väitteet. Esimerkkinä hän vertaa 15 vuotta vanhaa ja aivan uutta astianpesukonetta. Valinta kallistuu heti vanhan koneen puolelle.

– Kyllä ne kestivät enemmän. Ne käyttivät enemmän vettä, ne pesivät paremmin, eivätkä ohjelmat kestäneet niin kauaa. Sitä myötä tulee kestoa koneelle, kun siellä ei kerry likaa niin paljoa. Ne olivat kokonaisuudessa parempia, Huoltoliike Berghäll Oy:n toimitusjohtaja Matti Vähämäki sanoo.

Nimimerkki TomppaHKI sanoo kaikkien parhaiden kodinkoneiden olevan kymmenien vuosien ikäisiä. Oman Hooverinsa toimimista hän kuvaa "enkelimäiseksi".

Hoover Constellation, tehty 1950-luvulla. Toimii kuin enkeli, imuteho on mahtava ja pölypusseja löytyy hyvinvarustetuista liikkeistä. Lukijan kuva

Vanhimmat koneet ovat jopa "vanhoja ystäviä"

Pisimpään pienistä kodinkoneista näyttävät kestävän vatkaimet, pölynimurit, vohveliraudat, mikroaaltouunit ja kahvimyllyt. Esimerkiksi nimimerkki TiinR käyttää edelleen äitinsä ja isänsä 52 vuotta sitten häälahjaksi saamaa Kenwood Chevette -vatkainta.

52 vuotta sitten nimimerkin TiinR käyttämä vatkain toimii edelleen, eikä vikoja ole ollut. Lukijan kuva

Samanlaisia kokemuksia hyvästä vatkaimesta on nimimerkillä Hannele.

– Mummolan tasan 30 vuotta vanha vatkain toimii edelleen moitteetta, nytkin pelasti pottumuusin teon. Ei tarvi käsin tehdä.

Vanhan ystävän paljon käytetty vatkain taas on häälahja vuodelta 1974.

Nimimerkki Heini käyttää edelleen lapsuudenkodistaan saamaansa vohvelirautaa. Yli 30 vuotta käytössä ollut laite on hänen mukaansa hyvää Länsi-Saksan laatua.

Saksalaista laatua 30 vuoden takaa, Severin vohvelirauta. Lukijan kuva

Vuosia käytössä olleista pesukoneista ja astianpesukoneista sekä pakastimista ei saa yhtä näyttäviä kuvia kuin näppäristä pikkukoneista, mutta hyviä kertomuksia niistä tuli.

– Minulla on jokapäiväisessä käytössä matkaradio jonka sain 5.3.1976. Aamulla sen napsautan päälle keittiössä ja hyvin kuuluu. Hieman uudempi on sähkövatkain, joka on vuosimallia 1982. Sillä on taikinat ja pottumuusit valmistettu ja vaivattu perheessäni. Lapsetkin saivat huoletta käyttää, mutta eivätpä saaneet hajalle, kehuu Paula vanhoja koneitaan.

Filmikuvaamista harrastava nimimerkki M.A. käyttää liki päivittäin Konican Autoreflex T2 -kameraa.

Järeää tekoa ja helppo huoltaa. Konican Autoreflex T2 1960-luvun loppupuolelta on päivittäisessä käytössä vieläkin. Lukijan kuva

Se on hänelle tullut riihimäkeläisen luontokuvaajan jäämistöstä. Kamera saa nimimerkiltä pelkkää suitsutusta.

– Se oli jopa aikalaisekseen järeää tekoa ja täysin mekaanisena helppo huoltaa. En ihmettelisi vaikka nakuttaisi uskollisesti vielä 40 vuoden päästäkin, jos filmiä vain vielä silloin saa. Nykyisten kameroiden laatuun olen pettynyt ja niiden huoltaminen takuun ulkopuolella on kallista, jos ylipäätään mahdollista.

Kyuu Eturautti taas kehuu 1980-luvulta olevaa mikroaaltouuniaan. Vivut ovat selkeitä ja tukevia ja ruoka lämpiää hyvin.

Toimiston mikroaaltouuni. Alun perin 1980-luvulta, mutta on ollut jo reilusti yli vuosikymmenen "virkatehtävissä". Kyuu Eturautti

Nimimerkki Retu taas on tyytyväinen lähisukulaisensa vanhaan ASA Cordes -pesukoneeseen. 1980-luvun kone sai 30 vuoden kotikäytön jälkeen uuden elämään "karjakeittiössä":

– Vanha kone pyörittää nykyäänkin 90-asteen pesuohjelmaa päivittäin, kun pestään vetimien puhdistamisessa ennen lypsyä käytettäviä liinoja. Pari kertaa olen siihen vetohihnan vaihtanut ja senkin saa halvalla autovaraosaliikkeestä.

Joona antoi 10-vuotiaalle astianpesukoneelleen uuden elämän vain 50 euron hintaisella varaosalla – ja pienellä vaivalla.

– Ostin vuonna 2009 noin 400 euron astianpesukoneen. Joulukuussa 2018 se hajosi, piti ihmeellistä ääntä eikä ohjelma käynnistynyt. Virhevalo vilkkui ja tulkitsin ohjekirjasta tämän tarkoittavan ongelmaa vedenpoistossa. Tämän lisäksi koneeseen oli jäänyt vähän vettä, joten se tuki tätä väittämää. Hieman vaivaa piti nähdä, mutta avasin koneen ja paikallistin poistomoottorin. Totesin sen olevan sökönä ja löysin jonkin nettisivun, josta sain uuden 50 euron hintaan. Pistin uuden osan paikalleen ja kone toimii. Ei se ole vaikeaa, kun vaan viitsii, kirjoittaa Joona.

Yksi lukija laajensi kodinkoneen koskemaan myös moottoripyörää ja lähetti kuvan täydellisessä kunnossa olevasta vuosimallin 1928 Harley Davidsonistaan.

Harley Davidson vuosimalli 1928. Matti Hytölä

Matti Hytölän mukaan vanhassa moottoripyörässä ei pahemmin tietokonevikoja ole.