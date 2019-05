Video: Maailman rikkain mies esitteli uuden kuualuksen – Tavoitteena on miehitetty kuulento viiden vuoden päästä

Maailman rikkain mies Jeff Bezos sanoo lähettävänsä lähivuosina miehitetyn avaruusaluksen kuuhun.

Amazonin perustaja esitteli torstaina Washingtonissa mallin kuulaskeutujasta, jonka myöhemmän version pitäisi viedä ihminen kuuhun mahdollisesti vuoteen 2024 mennessä.

Kuun valloittamisesta tulee heinäkuussa kuluneeksi 50 vuotta ja kiinnostus miehitettyihin kuulentoihin on taas kasvanut.

Presidentti Donald Trumpin tavoitteena on miehitetty kuulento vuoteen 2024 mennessä. Bezosin mukaan hänen avaruusyhtiönsä Blue Originin on tässä vauhdissa.

– Me voimme auttaa tavoitteen saavuttamisessa. Se onnistuu koska aloitimme jo kolme vuotta sitten, Jeff Bezos sanoi esittellessään Blue Moon -aluksen mallin suureellisessa show:ssa.

Aikataulusta ristiriitaisia tietoja

Blue Moon on pienen talon kokoinen. Se painaa tyhjänä kolme tonnia ja täyteen tankattuna 15 tonnia. Lastia neljäjalkainen alus kykenee kuljettamaan 3,6 tonnin verran.

Sitä kuinka monta astronauttia modifioituun versioon mahtuu, ei vielä kerrottu.

Ensimmäisen version pitäisi pystyä kuljettamaan kuuhun muun muassa tutkimuslaitteistoa ja neljä robottiautoa. Seuraava versio kuljettaisi myös astronautteja.

Miehitetyt kuulennot Yhdysvaltojen Apollo 11 oli ensimmäinen miehitetty kuulento. Astronautti Neil Armstrong astui kuun kamaralle ensimmäisenä ihmisenä 11.7.1969. Yhdysvallat on tehnyt kuusi miehitettyä kuulentoa, joista viimeisin oli Apollo 17 vuonna 1972. Merkittävä syy miehitetyistä kuulennoista luopumiseen oli niiden kalleus. Nasa aloitti miehitettyjen kuulentojen suunnittelemisen uudelleen vuonna 2005.

– Tämä on uskomaton laite ja se matkaa vielä kuuhun, Bezos julisti.

Multimiljardööri ei puhunut tarkemmin suunnitellun lennon aikataulusta. Siitä avaruusyhtiö on antanut hieman ristiriitaisia tietoja.

Blue Originin varapresidentti Clay Mowry sanoi uutistoimisto AP:lle, ettei vuosi 2024 ole konkreettinen tavoite miehitetylle lennolle. Hän totesi asian riippuvan Nasan osallistumisesta hankkeeseen.

Avaruusyhtiön konsultti Robert Walker puolestaan kertoi, että miehittämätön kuulento voitaisiin tehdä vuonna 2023.

Bezos haluaa avaruuteen siirtokuntia ja teollisuutta

Jeff Bezos maalaili tunnin puheessaan suuria tulevaisuudenkuvia avaruusasemilla asuvista siirtokunnista.

– Minun sukupolveni tehtävänä on rakentaa infrastruktuuri. Me rakennamme tien avaruuteen.

– On aika palata kuuhun, tällä kertaa jäädäksemme.

Avaruussiirtokuntia tarvitaan Bezosin mielestä siksi, koska kuumatkat ovat kalliita. Toinen syy on kuussa olevien resurssien hyödyntäminen.

– Yksi tärkeimmistä asioista, mitä tiedämme kuusta on se, että siellä on vettä jäätyneessä muodossa.

Blue Originin tavoitteena on hyödyntää vettä aluksen polttoaineen tuottamisessa.

Bezos tunnetaan myös siitä, että hän on haaveillut teollisuustuotannon siirtämisestä kuuhun.

Trump ja Bezos eivät ole ylimpiä ystäviä

Bezos perusti Blue Originin vuonna 2000. Hän käyttää hankkeeseen rahaa vuosittain noin miljardi dollaria ja haluaa Nasan alihankkijaksi. Nasan kanssa yhteistyöhön on kuitenkin pyrkimässä Blue Originin lisäksi useita muitakin yhtiöitä.

Bezos on johtavia pelureita avaruusbisneksessä, mutta hänen välinsä Donald Trumpiin ovat viileät. Trump on muun muassa kutsunut Bezosia pilkkanimellä "Bozo" (typerys).

Bezos nimittäin omistaa kriittisesti Trumpista kirjoittavan the Washington Post -sanomalehden.

Blue Originin avaruushanke on myös New Shepard -alus, jonka on määrä kuljettaa turisteja avaruuteen. Bezosin mukaan ensimmäiset ihmiset lennätetään aluksella tämän vuoden aikana.

Lähteet: AP, AFP, Reuters