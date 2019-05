Helsingin Kinopalatsi kastui massiivisessa vesivahingossa – Teatteri tänään kiinni, salien kuivattamisessa voi mennä viikkoja

Finnkinon elokuvateatteri Kinopalatsi Helsingin Kaisaniemessä on kärsinyt mittavan vesivahingon useiden satojen neliöiden alalla.

Elokuvateatterin salissa numero 1 syttyi yöllä tulipalo. Teatterin sprinklerit sammuttivat palon, mutta sen myötä teatteri kärsi mittavan vesivahingon.

Finnkinon turvallisuuspäällikkö Henri Kurki kertoo, että poliisi oli aamupäivällä teatterilla selvittämässä paloviranomaisen kanssa palon syttymissyytä. Kurjen mukaan vaikuttaa siltä, ettei ole syytä epäillä ilkivaltaa. Teatteri oli palon syttyessä tyhjillään.

– Näyttäisi siltä, että tulipalo on saanut alkunsa sähköviasta, Kurki toteaa.

Pelastuslaitos sai automaattisen ilmoituksen tulipalosta Kaisaniemenkadulla hieman ennen kello kahta yöllä. Savuvahingot rajoittuvat yhteen elokuvasaliin.

Palosta johtuva vesivahinko on kuitenkin mittava. Vettä pääsi rakenteisiin, salin viereiseen aulatilaan sekä alempiin kerroksiin, joissa on muun muassa lisää saleja ja teknistä tilaa. Palomestari Samuli Saarioinen Helsingin pelastuslaitokselta kertoi yöllä Ylelle, että teatterin teknisissä tiloissa osa katosta oli jopa romahtanut alas, koska kipsilevy oli kastunut.

– Vesivahinko on tässä se harmillisin ja mittavin asia. Ykkössalista vesi kulkeutuu helposti alakerran muihin saleihin ja näyttää siltä, että noin puolet saleista on saanut vesivaurioita, Kurki sanoo.

Martti Kainulainen / Lehtikuva

Koko Kinopalatsi suljettuna ainakin perjantaina

Koko Kinopalatsi on suljettuna tänään perjantaina.

Kurki kertoo, että parhaillaan selvitetään vesivahingon laajuutta. Hänen mukaansa näkyviä vesivaurioita on tällä hetkellä saleissa numero 1,6,7 ja 8. Lisäksi vettä on valunut alakerrassa sijaitsevan myymälän taakse.

Kinopalatsissa on kymmenen salia, ja teatteri on rakenteeltaan jakautunut kahteen osaan. Kaisaniemenkadun puolella, eli niin sanotulla vanhalla puolella, sijaitsevat salit 2,3 ja 4. Mikonkadun puolella, eli teatterin uudemmalla puolella, sijaitsevat salit 1 ja 5–10.

Kurjen mukaan nyt selvitetään, miten salit 2,3, ja 4, eli teatterin vanha puoli, saataisiin mahdollisimman pian taas auki. Hänen mukaansa tavoite on, että salit saataisiin auki jo huomenna lauantaina.

– Tämän päivän aikana selviää onnistuuko se.

Kurki arvioi, että vesivahingosta kärsinyttä puolta joudutaan pitämään kiinni pidemmän aikaa.

– Tällä hetkellä tehdään mittauksia, joiden jälkeen saadaan arvio siitä, kuinka kauan se kuivatus kestään. Varmasti menee useampia viikkoja.

Kinopalatsi on Helsingin toiseksi suurin elokuvateatteri Tennispalatsin jälkeen. Finnkinon asiakaspalvelusta on otettu yhteyttä asiakkaisiin, joilla on ollut etukäteen varattuja lippuja Kinopalatsin tämänpäiväisiin näytöksiin.

– Asiakkaille on tietääkseni tarjottu toista vaihtoehtoa, tai palautettu rahat takaisin. Toki asiakkaat ovat ymmärtäneet, että kun tilanne on tällainen, niin silloin elokuvia ei vain voida esittää, Kurki toteaa.