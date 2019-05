Kapea ja kulunut 20 kilometriä historiaan – raskaan liikenteen ruuhkauttama Nelostie Jyväskylän pohjoispuolella remontoidaan moottoritieksi

Jyväskylän pohjoispuolella on kevään aikana kaadettu paljon puuta. Metsää on parturoitu tieliikenteen tarpeisiin: Nelostie Jyväskylän Kirristä Laukaan Vehniälle muuttuu uuden väylän myötä moottoritieksi.

Parinkymmenen kilometrin mittaista moottoritieosuutta on valmisteltu vuosikymmeniä ja rakennustyöt kestävät kolme ja puoli vuotta. Liikenteen pitäisi päästä uudelle moottoritielle vuoden 2022 taittuessa vuoteen 2023.

Moottoritien rinnalle rakennetaan rinnakkaistie

Ennen kuin varsinaista moottoritietä päästään rakentamaan, täytyy tehdä toinen tie: se, jota pitkin liikenne kulkee, kun moottoritietä rakennetaan. Rinnakkaistielle vanhan nelostien liikenne siirtyy puolentoista vuoden päästä syksyllä 2020.

Moottoritien valmistuttua rinnakkaistie jää paikallisen liikenteen käyttöön.

Tulevana kesänä rinnakkaistietä rakennetaan Puuppolasta pohjoiseen sekä Tikkakoskelta pohjoiseen ja etelään. Kesän aikana tehdään myös vesijohto-, viemäri- ja kaapelisiirtoja.

Rinnakkaistien linjaus närästää osaa Tikka-Mannilan kylän asukkaista. Kyläläiset olisivat halunneet rinnakkaistien pari sataa metriä suunniteltua pohjoisemmaksi mutta esitys ei toteutunut. Rinnakkaistien alle jää peltomaata ja tielinjaus pilkkoo joidenkin tontteja.

Rakennustöistä aiheutuu haittaa liikenteelle ja asukkaille

Autoilijat huomaavat moottoritietyömaan ensimmäiset vaikutukset liikenteeseen tulevana maanantaina, jolloin Nelostien liikenne ohjataan Puuppolassa kiertotielle. Syynä tähän on Matinmäen risteyssillan rakentamisen valmistelu. Uudelle moottoritielle tulee kaikkiaan kuusi eritasoliittymää.

Kevyen liikenteen tarpeisiin rakennetaan 25 kilometriä uusia väyliä. Suurin osa uusista kevyen liikenteen väylistä tulee rinnakkaistien yhteyteen ja ne valmistuvat ennen moottoritietä.

Rakennustöiden hinnaksi on arvioitu 139 miljoonaa euroa ja se on saanut valtion rahoituksen. Jyväskylän kaupungin rahoitusosuus on noin 770 000 euroa. Urakoitsijana on Destia.

Uusi tie parantaa liikenneturvallisuutta (siirryt toiseen palveluun) (tiehankkeen kuvaus Väylän sivuilla). Liikennemäärä Nelostiellä Kirrin kohdalla on noin 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja määrä on kasvussa. Raskaan liikenteen osuus on suuri jo nyt ja se kasvaa muun muassa Metsä Groupin Äänekoskella sijaitsevan biotuotetehtaan tarpeiden vuoksi.

Rakennustöistä aiheutuu väistämättä haittaa sekä liikenteelle että asukkaille. Projektipäällikkö Jarmo Niskanen valtion tieverkosta vastaavasta Väylästä toivoo pitkämielisyyttä.

–Rakennustyöt alkavat nyt näkyä tiellä liikkujille. Toivomme kaikilta liikkujilta kärsivällisyyttä ja malttia työmaan kohdalla.

