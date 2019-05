Pohjanmeren satamiin suunnitellaan suurta hiilidioksidin talteenottojärjestelmää

Pohjanmeren satamakaupungit Hollannissa ja Belgiassa suunnittelevat yhteistä järjestelmää hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, kertoo The Guardian -lehti (siirryt toiseen palveluun). Kyseessä on maailman suurin hiilidioksidin talteenotto- ja varastointihanke.

Kaupungit valmistelevat hiilidioksidin varastoimista tyhjiin maakaasukenttiin, jotka sijaitsevat Pohjanmeren pohjan alla, kolmen kilometrin syvyydessä.

Jos EU hyväksyy suunnitelman, järjestelmän rakentaminen aloitettaisiin Hollannissa Rotterdamin satamasta., missä valmista pitäisi tulla vuonna 2026.

Rotterdamin järjestelmä yhdistettäisiin putkella Belgian Antwerpenin satamaan ja edelleen Gentin satamaan. Koko järjestelmän on määrä olla valmiina vuonna 2030.

Hiilidioksidia varastoitaisiin maanalaiseen hiekkakivikerrostumaan kymmenen miljoonaa tonnia. Kyseiset jättisatamat aiheuttavat vuosittain yhteensä noin 60 miljoonan CO2-tonnin päästöt. Suomen vuosipäästöt ovat 47 miljoonaa tonnia.

Hiilidioksidin varastointi maan alle herättää kysymyksiä. Toistaiseksi ei ole täyttä varmuutta, miten näin suuri CO2-määrä vaikuttaa maaperään.

The Guardianin haastattalemat asiantuntijat suhtautuvat hankkeeseen pääosin myönteisesti.

– Toki toivoisin ennen kaikkea investointeja päästöttömään energiaan. On kuitenkin oltava realisti. Niin kauan, kuin yhteiskunta on riippuvainen fossiilisesta energiasta, hiilidioksidin varastointi maan alle voi olla elintärkeä lisä, jotta ilmastotavoitteet saavutetaan, sanoo Gentin yliopiston professori Mark Saeys.

Eri maissa on tehty hiilidioksidin varastointia vuodesta 1996 alkaen, mutta hankkeiden mittakaava on ollut pienempi. Tällä hetkellä suurin hanke on menossa Texasissa, missä hiilivoimalan yhteydessä toimiva laitos ottaa talteen ja varastoi vuosittain 1,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Tämä vastaa 350 000 auton keskimääräisiä vuosipäästöjä.

EU aloitti vuonna 2009 tutkimuksen, jossa oli kuusi pilottihanketta. Sen toivottiin käynnistävän 15 vastaavaa järjestelmää vuoteen 2015 mennessä. Yksikään hanke ei ole toteutunut. Syynä ovat lähinnä hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin korkeat kustannukset.