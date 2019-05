Suomi olisi isoimpia kärsijöitä jos USA:n ja Kiinan kauppakiista etenee välirauhasta jatkosotaan – 10 kysymystä ja vastausta talousjättien kinasta

Missä vaiheessa kauppasota nyt on?

Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota uhkaa siirtyä välirauhasta jatkosota – vaiheeseen. Välirauha syntyi, kun maat palasivat torstaina kauppaneuvottelupöytiin, mutta nyt presidentti Donald Trumpin uudet tullipäätökset uhkaavat käynnistää jatkosodan maiden välille.

Molemmat osapuolet kovensivat panoksia neuvotteluiden loppusuoralla. Neuvottelut jatkuvat, mutta aiempaa nihkeämmässä ilmapiirissä.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lähipäivät ja ehkä jopa lähitunnit ratkaisevat, mihin suuntaan kaupparekeä lähdetään vetämään. Maiden kauppaneuvottelijat istuvat siis parhaillaan Washingtonissa jatkamassa aikaisemmin sovittuja neuvotteluita. Uudet tullit ovat kylmä suihku neuvottelijoiden kasvoille.

Pelkona on, että neuvottelut epäonnistuvat, ja koston kierre jatkuu.

Miten talousmahtien kinastelu vaikuttaa Suomeen?

Suomi olisi yksi isoimpia kärsijöitä, koska meille Yhdysvaltain ja Kiinan taloudet loppumarkkinana ovat elintärkeitä.

Suomi on yksi maailman avoimimpia ja kansainvälisestä kaupasta riippuvaisia maita. Kansainvälisen kaupan osuus Suomen BKT:sta on poikkeuksellisen korkea eli 40 prosenttia.

Jos maailmantalous köhii, Suomen talous kärsii ja vienti vähenee. Vaikutukset ovat suoria ja epäsuoria.

Millä toimialoilla kauppasodan kiristyminen näkyisi pahiten?

Perinteisillä vientitoimialoilla. Niitä ovat teknologia–, kemia– ja metsäteollisuus.

Myös erityisesti autoteollisuus kärsisi kauppasodan kiristymisestä.

Metsäteollisuus ja kemian teollisuus kohtaavat kansainvälisen talouden epävarmuuden aina ensimmäisenä. Toisaalta ne myös hyötyvät ensimmäisinä, jos Kiinassa tai Yhdysvalloissa on vahva kulutuskysyntä.

Onko Suomessa työpaikkoja vaarassa?

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan Suomesta voisi kadota jopa 3 000 työpaikkaa, jos Donald Trumpin Kiinaa ja Eurooppaa koskevat tulliuhkaukset astuisivat täysimääräisesti voimaan.

Suomi olisi yksi kovimmista kärsijöistä, jos Trump määrää ensi viikolla 25 prosentin tuontitullit Euroopassa valmistetuille autoille. Uudenkaupungin autotehtaan Mersuista valtaosa viedään Saksan kautta Yhdysvaltoihin.

Voiko Suomi varautua kauppasodan yltymiseen?

Suomessa uuden hallituksen ei pidä tuudittautua viennin vetoon. Maailmantaloudessa on nyt poikkeuksellisen paljon epävarmuuksia, joten julkisen talouden ennusteissa on otettava huomioon kasvaneet riskit.

Suomalaisten yritysten on varauduttava myös siihen, ettei maailmantaloudessa ole paluuta enää normaaliin. Epävarmuus on uusi normaalitila. Tätä voi jatkua ainakin niin kauan, kun Yhdysvaltain presidentti Trump on vallassa ja kauppapolitiikan johdossa.

Suomi voi varautua tilanteen kiristymiseen EU:n kautta. Suurvaltojen välisessä kauppakonfliktissa EU on mittakaavaltaan merkittävä toimija.

Kuinka suurta Kiinan vienti on Yhdysvaltoihin ja päinvastoin?

Viime vuonna Yhdysvaltain kokonaistuonti Kiinasta oli 500 miljardia euroa. Yhdysvaltain kokonaisvienti Kiinaan oli puolestaan 160 miljardia euroa.

Kiina ja Yhdysvallat ovat maailman suurimmat tavaroiden viejät. Maailman tavarakaupasta Kiinan osuus on yksitoista prosenttia ja Yhdysvaltain osuus sama yksitoista prosenttia. Esimerkiksi Saksan osuus on kahdeksan prosenttia.

Yhdysvallat on Kiinalle tärkein vientimaa, sillä sen osuus on 22 prosenttia kaikesta Kiinan tavaraviennistä. Kiinan osuus Yhdysvaltain tavaraviennistä on puolestaan kahdeksan prosenttia.

Joidenkin arvioiden mukaan Kiinan BKT supistuu tullisodan takia 0,6–1,5 prosenttia ja Yhdysvaltain BKT supistuu 0,4–1 prosenttia.

Mitä tuotteita Yhdysvaltain uudet tullikorotukset koskevat?

Viimeisimmät tullit koskevat muun muassa elektroniikkaa, komponentteja, vaatteita, laukkuja ja tiettyjä elintarvikkeita. Mukana on myös useita kulutustuotteita ja esimerkiksi autojen osia.

Kiinan ja Yhdysvaltain välisestä kaupasta arviolta 50 prosenttia alkaa olla ylimääräisten tullien alla.

Kuinka kauppasota näkyy eri markkina–alueilla maailmassa?

Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodasta hyötyvät vaikkapa Vietnam ja Malesia, jotka voivat tuottaa kiinalaisille tuotteille korvaavia tuotteita. Eli Aasiasta löytyy maita, jotka hyötyvät, jos Kiinan ulkomaankauppa laskee.

Useat länsimaiset yhtiöt ovat jo aikaisemmin kustannussyistä siirtäneet alihankintaa ja tuotantoa Vietnamiin ja Malesiaan.

Mitä kauppasodan takana piilee?

Pitää muistaa, että kyseessä ei ole vain kaupasta ja tulleista, vaan koko maailman poliittisesta ja taloudellista hegemoniasta. Johtoasemaa pitävä Yhdysvallat yrittää painaa maailman valloitusta tekevän Kiinan takaisin lähtöruutuun.

Yritykset ja maat ovat kuitenkin jo niin tiiviisti verkottuneita tuotanto–, hankinta– ja jakeluverkostoihin, että hiekan heittäminen Kiinan rattaisiin vaikuttaa haitallisesti myös amerikkalaisiin yrityksiin.

Vastaukset perustuvat Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtajan, Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtajan Timo Vuoren ja Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapoliittisen yksikön johtajan Petri Vuorion haastatteluihin.

