Karjalasta kajahtaa: 150 desibeliä! – Laskeutuvan lentokoneen melukin on hennompi kuin joensuulaismiesten autostereoissa

Suomi on autohifismin kärkimaa Euroopassa.

Joensuulainen Mikko Lievonen hankki ensimmäiset autostereonsa 17-vuotiaana. Kun ikää oli tarpeeksi myös ajokorttiin, ensimmäiset stereot päätyivät vuoden 1976 Ford Escortiin.

Sen jälkeen Lievonen onkin keskittynyt autostereoiden luukuttamiseen poikkeuksellisella tarmolla. Eikä Lievonen ole tyytynyt pelkkään stereoiden kuunteluun. Autostereoiden tuunaamisesta on tullut elämäntapa.

Esimerkiksi maaliskuussa Lievonen soitti stereoitaan Itävallan Salzburgissa 148,6:n desibelin voimakkuudella. Sillä irtosi hopeaa autoaudioiden Euroopan mestaruuskisoissa wall -luokassa.

Hopea ei ole häpeä, mutta onhan se tietysti hienoa, että Mikko Lievosen aisapari Marko Kinnunen voitti omassa 4 woofer luokassaan kultaa. Voitto irtosi 149,6 desibelillä.

Se on hirvittävä mökä ja verrattavissa…. niin, mihin tuollaista ääntä voi verrata?

– Onhan se 40 desibeliä enemmän kuin lentokoneen laskeutuessa, Mikko Lievonen hymähtää.

Suomalaisten sanotaan viihtyvän hiljaisuudessa, mutta kyllä Pohjolasta löytyy myös mökän taitajia. Maaliskuussa Salzburgissa pidetyissä autoaudion Euroopan mestaruuskisoissa suomalaiset olivat paras maa. Itävallasta oli tuliaisena 7 kultaa ja 3 hopeaa.

Äänenpaineautojen kilpailuluokat määräytyvät basson koon ja bassojen lukumäärän mukaan. Autot testataan virallisella kisalevyllä, jolla on kuusi kilpailua varten tehtyä kappaletta.

Tuomariston valitsemaa kappaletta soitetaan ensin auton ovet ja luukut suljettuna, sen jälkeen kappaletta soitetaan ovet auki puoli minuuttia ja lopuksi lasketaan desibelien keskiarvo.

Desibelien lisäksi arvioidaan vielä auton ulkonäkö ja työn laatu. Esimerkiksi kaapelit eivät saa repsottaa miten sattuu.

Ja kaapelia, sitä riittää. Esimerkiksi Marko Kinnusen EM-kultaa voittaneessa Volvon farkkumallissa sitä on kuutisenkymmentä metriä.

Metakalle ei näy loppua

Mikko Lievonen arvelee elämänsä aikana rakentaneensa toistakymmentä äänenpaineautoa eikä Ford Escortista alkaneelle uralle näy loppua.

Ei, vaikka moni jaksaakin ihmetellä, onko tällaisessa harrastuksessa mitään järkeä.

– Se on harrastus ja elämäntapa samalla tavalla kuin toisille on golfin pelaaminen ja kalastaminen. Tää on meille se meidän juttu.