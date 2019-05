Tutkija Markku Jokisipilä povaa hallitusneuvotteluista lyhyitä: "Pidän todennäköisenä, että mitään vaihtoehtoista hallituspohjaa ei ole"

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä ennakoi, että hallitusneuvottelut voivat olla ohi nopeastikin.

– Minulla on olo, että tässä saatetaan saada valmista aika nopeastikin. Tuntuu, että poliittista tahtoa löytyy hallitustunnusteluissa mukana olevilla ryhmillä.

Hallitusneuvottelut ovat jatkuneet tänään Säätytalossa SDP:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n kesken. SDP:n Antti Rinne arvioi torstaina illansuussa hallitusneuvottelujen lähteneen kulkemaan suunnitellun mukaisesti.

Jokisipilän mukaan hallitustunnustelijoiden motivaatio selittyy sillä, että muita vaihtoehtoja hallituspuolueiksi ei oikein ole.

– Jos joku hallitustunnustelijoista marssii ulos tai passitetaan ulos, niin käytännössä ainoa vaihtoehto on kokoomus. Kokoomuksen sisääntulo neuvotteluihin taas tarkoittaisi sitä, että Vasemmistoliitto joutuisi myös poistumaan.

Jokisipilän mielestä tilanne menisi silloin vaikeaksi.

– Pidän todennäköisenä, että mitään vaihtoehtoista hallituspohjaa ei ole. Tämän kaikki Säätytalossa olevat puolueet kyllä tiedostavat. Perusuomalaisethan on käytännössä julistettu muiden puoleiden toimesta hallituskelvottomaksi, Jokisipilä sanoo.

Varsinais-Suomesta kaksi ministeriä?

Jokisipilä ennakoi Varsinais-Suomeen ainakin kahta ministeripaikkaa. Jokisipilän mukaan Varsinais-Suomesta löytyy useampi osaaja, mutta ei hallitustunnustelijapuolue SDP:stä.

– Pääministeripuolue SDP on poikkeus. SDP:n varsinaissuomalaisista kansanedustajista kenelläkään ei ole itsestäänselvästi tällaista senioriteetin tuomaa oikeutta ministerisalkkuun. Toinen kysymys on, että jos lähdetään sosiaali- ja terveysuudistuksessa hakemaan kovan luokan osaajaa, niin nostetaanko Aki Lindén kokeneempien ohi. Se on tietysti mahdollista. Esimerkiksi Juha Sipilä teki yllättäviäkin ratkaisuja neljä vuotta sitten. En ehkä ihan usko tähän kuitenkaan, Jokisipilä arvioi pääministeripuolueen varsinaissuomalaisia kansanedustajia.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on ilmiselvä ministeri, jos hallitustunnustelut tuottavat tulosta, linjaa Markku Jokisipilä.

– Jos yhdenkin ministerisalkun vasemmistoliitto saa, niin sen ottaa tietenkin puheenjohtaja.

Toiseksi vahvaksi ministerisalkun ottajaksi Jokisipilä nostaa keskustan Annika Saarikon. Saarikko oli Sipilän hallituksessa perhe- ja peruspalveluministerinä vuodesta 2017. Sitä ennen pestiä hoiti Juha Rehula (kesk.).

– Pidän häntä aika varmana ministerinä. Toki lapsen syntymä syksyllä voi mutkistaa tätä asiaa jonkun verran. Luulen, että keskusta tekee tässä saman kuin viimeksikin, eli joku ottaa ministerisalkun ensin ja sitten sen ottaa Saarikko.

