"Noin 30 Suomessa asuvaa maahanmuuttajanuorta on paennut kotoaan kunniaväkivaltaa" – Poliisi on alkanut tavata nuoria salaisessa paikassa

Kuvituskuva. Poliisi on aloittanut uuden työmuodon kunniaväkivallan estämiseksi. Henrietta Hassinen / Yle

Suomessa elää kunniaan liittyvän väkivallan ja sen uhan vuoksi kolmisenkymmentä maahanmuuttajaperheen lasta ja nuorta aikuista erossa perheestään ja yhteisöstään.

Näin arvioi perheiden kriisityötä tekevä asiantuntija.

– Arvioisin, että tällä hetkellä noin 30 Suomessa asuvaa maahanmuuttajaperheen nuorta on paennut kotoaan kunniaan liittyvää väkivaltaa (kunniaväkivaltaa) tai sen uhkaa, sanoo Sopu-työn vastaava työntekijä Johanna Aapakallio.

Aapakallio toimii vastaavana työntekijänä Loisto Setlementti -yhdistyksen Sopu-työssä.

Sopu-työ auttaa Suomessa asuvia maahanmuuttajaperheitä ja perheiden lapsia, joiden elämää rajoitetaan ja jotka kohtaavat kunniaväkivaltaa tai sen uhkaa.

Asiakkaat löytävät Sopu-työn usealla eri tavalla.

Perheet kertovat toisilleen Sopu-työstä. Osa asiakkaista tulee turvakodin kautta tai pahoinpitelytapauksia tutkivien poliisien ohjaamana.

Sopu-työntekijöihin voi olla yhteydessä näiden Sopu-työn nettisivujen kautta (siirryt toiseen palveluun).

Yle kertoi tänään 24-vuotiaasta Sarasta, joka kertoo kokeneensa koko elämänsä ajan kunniaväkivaltaa ja sen uhkaa.

Sara kertoo tässä jutussa, että hänen äitinsä ja sukulaisnainen hakkasivat Saran, kun tämä pakeni kotoaan pakkoavioliittoa. Pahoinpitelyä tutkinut poliisi kehotti Saraa olemaan yhteydessä Sopu-työhön.

Poliisi: Kaikille asiakkaille tehdään uhka-arvio

Helsingin poliisi on käynnistänyt täysin uudenlaisen työmuodon, jossa se tapaa maahanmuuttajaperheiden nuoria, jotka kohtaavat kunniaan liittyvää väkivaltaa tai sen uhkaa.

Poliisi päivystää kahden viikon välein Loisto Setlementti -yhdistyksen salaisissa tiloissa Helsingissä.

Poliisi tapaa siellä asiakkaita, joita Sopu-työntekijät ohjaavat poliisille.

– Tämä on niin sanottu matalan kynnyksen työmuoto. Sopu-työn meille ohjaamille asiakkaille tehdään alkuun uhka-arvio, kertoo vanhempi konstaapeli Sirpa Koskela Helsingin poliisista.

Uhka-arvion jälkeen Koskela saattaa neuvoa asiakasta tekemään rikosilmoituksen. Tai sitten käynnistetään ennalta estävä työ.

– Ennalta estävä työ on tärkeä osa tätä työtä. Me pyrimme estämään väkivaltatilanteita. Käytännössä me teemme asiakkaille turvallisuussuunnitelman, Koskela sanoo.

Usein kohdataan koko perhe

Loisto Setlementti -yhdistyksen Sopu-työssä yksi tärkeä periaate on tavata koko perhettä, ei ainoastaan kunniaan liittyvän väkivallan uhria.

– Asiakkaan luvalla me tapaamme usein myös muita perheenjäseniä, puolisoita tai entisiä puolisoita, Aapakallio kertoo.

Tätä ennen poliisi on kuitenkin tehnyt uhka-arvion asiakkaalle.

– Jos perheen tapaaminen on liian suuri turvallisuusriski asiakkaallemme, silloin emme järjestä perhetapaamista, Aapakallio sanoo.

Joskus Aapakallio ja Koskela tapaavat yhdessä perheitä poliisilaitoksella.

Tällöin paikalla on useita perheenjäseniä ja muuta sukua sekä useita poliiseja takaamassa kaikkien osapuolten turvallisuutta.

Uhri saattaa tulla tapaamisiin suoraan turvakodista.

"Silloin kun onnistumme, nuoren ei tarvitse irtaantua perheestään koko loppuelämäkseen"

Asiantuntijat korostavat, että maahanmuuttajaperheiden kanssa tehtävä työ on hyvin tärkeää ja merkityksellistä.

– Nämä tilanteet ovat olleet hyvin hankalia, mutta niissä on saatu hyviä ratkaisuja aikaan. Usein on päästy siihen, ettei näiden perheiden nuorten ole tarvinnut enää pelätä ja tuntea uhkaa, Aapakallio kertoo.

Sopu-työ pyrkii tarjoamaan vanhemmille työkaluja, joilla he voivat kasvattaa lapsiaan uudessa yhteiskunnassa.

– Me koemme, että me voimme olla vanhempien ja nuorten välillä sillanrakentajana näissä konfliktitilanteissa. Meiltä perhe saa apua ja tukea lasten kasvatukseen. Ja silloin kun me onnistumme tässä työssä, nuoren ei tarvitse irtaantua perheestään koko loppuelämäkseen, Aapakallio toteaa.

Sopu-työ hoiti viime vuonna Suomessa noin 60 kunniaan liittyvää väkivaltatapausta.

