Onko velkaantuminen omaa syytä? Hävettääkö maksuhäiriömerkintä? Miten luottotiedottomuus vaikuttaa elämään? Kerro meille tarinasi

💸 #PUHUVELASTA 💸 Irti velkahäpeästä! . Jos velkaongelmat eivät olisi niin suuri häpeä, apua ylivelkaantumiseen haettaisiin aiemmin. Viime vuonna yli puoli miljoonaa suomalaista oli ulosotossa. Ylivelkaantuminen voi tuhota luottotietojen lisäksi perheen ja parisuhteen, työpaikan sekä terveyden. Taloudellinen epävarmuus voi johtaa mielenterveysongelmiin, ja pahimmillaan velkakierre voi viedä itsemurhan partaalle. . Perjantai puhuu nyt velasta. Haluamme kaikki irti velkahäpeästä! Etsimme ihmisiä, jotka ovat valmiit jakamaan oman tarinansa auttaakseen muita velkaongelmien kanssa taistelevia. Jaa oma velkatarinasi häshtägillä #puhuvelasta ja auta purkamaan velkaongelmien aiheuttamaa leimaa ja häpeää. . Jos sinulle sopii, että käytämme tarinaasi osana #puhuvelasta -kampanjan journalistia juttuja somessa ja Yle.fi:ssä, tägää @yleperjantai tai lähetä tarinasi suoraan meille joko Whatsappiin (tekstinä, videona tai ääniviestinä) numeroon 0444210999 tai sähköpostilla perjantai@yle.fi. Julkaisemme tarinoita tarvittaessa myös nimimerkillä. . Tarvitsetko apua velkasi kanssa? #takuusäätiö tarjoaa maksutonta velkaneuvontaa. Oikeusaputoimistot ovat tämän vuoden alusta alkaen ryhtyneet antamaan talous- ja velkaneuvontaa. Lisäksi mm. Kilpailija- ja kuluttajavirasto, Valtakunnanvoudinvirasto ja Kuluttajaliitto tarjoavat sivuillaan tietoa ja linkkejä avuksi. . Perjantai: Onko velka häpeä? Suora lähetys velasta perjantaina 10.5. klo 21.05 YLE TV1:llä. #puhuvelasta #yleperjantai #velka #velkakierre #velkahelvetti #ylivelkaantuminen #velkahäpeä