Itsenäistymishalu heräsi Walesissakin – brexit ja kovat säästöt lisäävät intoa sanoa hyvästit Britannialle

Brexit-kaaokseen ajautuneessa Isossa-Britanniassa näkyy yhä enemmän merkkejä yhtenäisyyden murenemisesta. Itsenäisyyshalut elävät jo vanhastaan vahvoina Skotlannissa, Pohjois-Irlannissa tasavaltalaisten ja lojalistien väkivaltaisuuksien pelätään puhkeavan uudelleen ja nyt Walesissakin näkyy pieniä merkkejä Yhdistyneen kuningaskunnan rakoilusta.

Cardiffissa järjestettiin lauantaina tuhansia ihmisiä kerännyt mielenosoitus itsenäisyyden puolesta. Marssin järjestäjien mukaan kyseessä oli laatuaan ensimmäinen tapahtuma Walesissa.

Tuoreen mielipidetiedustelun mukaan 12 prosenttia walesilaisista kannattaa itsenäisyyttä. Huw Evans / AOP

The Guardian -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) osa marssijoista kertoi tukeneensa itsenäistä Walesia koko ikänsä, osa kertoi päänsä kääntyneen vasta brexit-kaaoksen ja kovien julkisen talouden säästöjen myötä.

Marssin päätteeksi puhuneen Plaid Cymru -puolueen puheenjohtajan Adam Pricen mielestä alueen ongelmat olisi helpompi ratkaista, jos päätökset tehtäisiin Walesissa.

– Westminster (Britannian parlamentti) on vuosikymmeniä laiminlyönyt aluetta ja se on johtanut köyhyyteen ja riittämättömiin investointeihin. Kolmannes lapsistamme elää suhteellisessa köyhyydessä. Tarvitsee vain katsoa brexit-kaaosta nähdäkseen, ettei Westminster ole pätevä hallitsemaan tai edustamaan Walesia, Price totesi.

Järjestäjien mukaan itsenäisyysmarssi oli laatuaan ensimmäinen. Huw Evans / AOP

Marssin järjestäneen All Under One Banner Cymrun tiedottaja Llywelyn ap Gwilym sanoo WalesOnlinen haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että keskustelu Walesin asemasta on kiihtynyt sen jälkeen, kun Britannia kansanäänestyksessä päätti erota EU:sta.

EU-kansanäänestyksessä walesilaisista kannatti eroa 51,9 prosenttia ja vastusti 48,1 prosenttia. Cardiffissa EU-eron kannattajia oli 40 prosenttia ja vastustajia 60 prosenttia.

Tv-kanava ITV:n julkaiseman mielipidetiedustelun (siirryt toiseen palveluun) mukaan 12 prosenttia walesilaisista kannattaa itsenäisyyttä.

