Darude ja Sebastian Rejman lähettävät äideille tarveisiä Euroviisuista: "Ilman teitä me äijät ollaan ihan nössöjä"

Go Finland! Nainen huutaa autosta, kun hän näkee Daruden ja Sebastian Rejmanin Tel Avivin kadulla.

Suomen viisuedustajat ovat ehtineet olla Israelissa jo reilun viikon. Aika on kulunut pitkälti harjoitusten parissa. Hotellilla on ehtinyt juuri ja juuri käydä nukkumassa. Kaksikko on ollut viisureissuun erittäin tyytyväisiä.

– Aurinko paistaa ja on nukuttu hyvin. Treenit ovat meneet loistavasti, Darude summaa.

– Kaikki on pulkassa toistaiseksi, Sebastian Rejman jatkaa.

Tänään Tel Avivissa vietetään Euroviisujen avajaisia, johon osallistuvat kaikkien 41 maan edustajat. Darude ja Sebastian Rejman aikovat laittaa tilaisuuteen parempaa päälle.

Suomen viisuedustajat ovat kiitollisia kaikesta tähän mennessä kokemastaan.

– Tämä on jo tähän mennessä ollut ikimuistoista. Kyllä tulen muistamaan tämän aina, Rejman sanoo.

– Artistina on pakko sanoa, että tässä kohtaa potkisin itseäni sika kovaa, jos tietäisin, mitä täällä tapahtuu ja en olisi lähtenyt. Kaikki se semmoinen, että Euroviisut on hömpää, niin jos jonkun mielestä on, niin olkoon. Ei haittaa yhtään. Tämä on ollut niin palkitsevaa, Darude sanoo.

Viisufanit yllättäneet intoudellaan

Yllättävin asia Euroviisuissa ovat olleet innokkaat viisufanit, vaikka kaksikolle oli heistä etukäteen kerrottu.

– Se on tosi intensiivistä ja myös positiivista, kannustavaa ja viatonta se fanien diggailu, Rejman kertoo.

– He ovat niin dedikoituneita ja diggaavat koko hommaa. Eivät pelkästään yhtä tai kahta artistia, vaan ne on tosi isosti messissä.

Ensimmäisen viikon aikana Suomen viisuedustajat ovat ottaneet tuntumaa viisulavaan, joka on todella iso.

– Siellä pääsee tekemään kuten Bruce Springsteen vuonna -84 Born in the USA -levyllä. Kävellä ramppeja pitkin ja housut jalassa, jotka ovat herättäneet huomiota. Oisko mitään parempaa, Sebastian Rejman huokaa.

– Sebu on ihan elementissään. Pääsee lähelle yleisöä ja ottaa kamerat. Mä halusin aluksi, että on vain live ja fiilistellään yleisöä, mutta kun se lava on niin iso ja kamera poimii close upeja, niin se kokonaisuus tulee tosi makeasti esiin, Darude sanoo.

Tosi paikka on edessä tiistaina, kun Suomi esiintyy ensimmäisessä semifinaalissa ja tavoittelee paikkaa lauantain finaaliin.

– Eihän tässä kukaan mikään ennustaja ole. Mä lähden tekemään elämäni suorituksen, Rejman sanoo.

– UMK-treeneistä lähtien kaikki on tullut tätä kohti ja hioutunut. Edellinen treeni oli niin rento ja keskittynyt. Oli makeeta fiilistellä sitä siinä, Darude kertoo.

Darude ja Sebastian Rejman ovat ehtineet tutustua muiden maiden viisuedustajiin. Darude teki jopa nopealla aikataululla remixin Itävallan edustajan Pændan kappaleesta. Molemmat uskovat viisujen poikivan lisää yhteistyötä muiden muusikoiden kanssa.

Israelin tilanne pelottaa hieman

Ennen viisuja Israelin ja palestiinalaisten välillä käytiin taisteluja, mutta nyt tulitauko on pitänyt. Suomen viisuedustajia tilanne on hieman jännittänyt, vaikka Tel Avivissa ei ole mitään tapahtunut.

– Tiedetään, että aika liki lentelee raketteja, mutta täällä on kaikki rauhallista. Kyllä se vähän jännitti, mutta onneksi tulitauko saatiin sovittua, niin se on rauhoittanut meitä ja muuta porukkaa, Darude sanoo.

– Kyllä se alitajuisesti on läsnä, mutta jos rehellisiä ollaan, niin ei sitä silleen tule mietittyä, koska niin keskittyneesti tehdään töitä paljon koko ajan, Rejman jatkaa.

– Eri delegaatioilla on erikseen turvajutut, jos jotain kävisi ja areenalla on hyvät turvallisuusjärjestelyt. Tiedetään, että ollaan parhaissa käsissä, missä voidaan olla, Darude kertoo.

Haastattelun lopuksi Darude ja Sebastian Rejman lähettävät äitienpäivän terveiset.

– Hyvää äitienpäivää kaikki rakkaat! Terkkuja kotiin ja omalle äidille, Rejman sanoo.

– Mun äiti tulee itse asiassa tänään tänne, niin mä saan sanoa hyvät äitienpäivät. Kaikille muille äideille: ootte parhaita ja me äijät ollaan ihan nössöjä ilman teitä, Darude nauraa.

– Ilman teitä me ei olla yhtään mitään. Se on ihan fakta, Rejman lopettaa.

Lue myös:

Euroviisut käynnistyvät Tel Avivissa – katso suorana avajaisia oranssilta matolta kello 18.30 alkaen