Herätys: Tällaista on kunniaväkivalta Suomessa, hallitusrutistus jatkuu ja matkavakuutuksissa suuria eroja

"He tönäisivät minut portaisiin" – Sara kertoo, mitä kunniaväkivalta on Suomessa

Sara syntyi Suomessa maahanmuuttajaperheeseen. Hän kertoo kokeneensa koko elämänsä ajan kunniaan liittyvää väkivaltaa ja sen uhkaa. Sara sanoo, että hänen äitinsä ja sukulaisnainen hakkasivat hänet rappukäytävässä, kun hän pakeni pakkoavioliittoa. Saran äiti ja sukulaisnainen joutuvat oikeuteen vastaamaan pahoinpitelysyytteisiin.

Hallitusneuvottelut jatkuvat viikonlopun tauon jälkeen

Hallituksen muodostajan Antti Rinteen mukaan hallitusneuvottelut ovat päässeet hyvään alkuun. Pekka Tynell / Yle

Hallitusneuvotteluiden toinen viikko käynnistyy Säätytalossa maanantaina klo 9.00. Hallitusneuvotteluiden alkua voi seurata suorana Yle Uutisten verkkosivuilta ja Yle Areenasta klo 8.40 alkaen.

Suomella on ongelma EU:ssa, ja sen voivat ratkaista vain nuoret

Euroopan komissioon hakeudutaan töihin yleensä verrattain nuorena. STEPHANIE LECOCQ / EPA

Nuoret eivät enää hakeudu EU-tehtäviin yhtä innokkaasti kuin ennen. Jos heitä ei saada lisää Brysseliin, Suomen asema virkakoneistossa heikkenee. Vuosina 1995 ja 1996 EU:hun tulleista suomalaisista moni on edennyt päällikkötehtäviin vuosien saatossa, mutta jää pian eläkkeelle.

Ylen eurovaalitentissä perussuomalaisten Jussi Halla-aho

Yle Uutisgrafiikka

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on tänään Aamu-tv:n ja Ykkösaamun eurovaalitentissä. Ylen Aamu-tv ja Ykkösaamu haastattelivat kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat eurovaalien alla. Haastattelujärjestys arvottiin.

Matkasivusto tarjoaa sinulle vakuutusta? Huomioi nämä 7 seikkaa ennen kuin klikkaat

AOP

Matkakohtaisia vakuutuksia käyttää neljännes suomalaisista. Niiden kattavuus voi poiketa paljonkin perinteisistä matkavakuutuksista. Me kysyimme asiantuntijalta, mitä kaikkea matkailijan kannattaa ottaa huomioon, ennen kuin klikkaa itselleen vakuutuksen matkailusivustolta.

Pohjois-Suomessa viikko alkaa sateisena – yöt ovat koleita koko maassa

Yle

Sää on tänään etelä- ja keskiosassa maata poutaista. Pilvisyys on enimmäkseen runsasta. Lähinnä länsirannikolla sekä paikoin itärajan tuntumassa on aurinkoista. Pohjoisessa viikko alkaa pilvisenä ja sateisena. Lapissa osa sateista tulee räntänä tai lumena. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.