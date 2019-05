Katso, millaiselta näyttävät Game of Thronesin kuningatar Cersei ja Ghost in the Shellin geisha-robotti – Popcultissa nähtiin tuttuja hahmoja peleistä, elokuvista ja tv-sarjoista

Joni Ruonalan Stormwind Guard, joka on World of Warcraftin NPC-hahmoja. – Tämä on valmiina tilattu puku. Olen pelannut kyseistä peliä pitkään, ja tämä hahmo on helposti tunnistettava. Tulin tänne Popcultiin fanittamaan ja viettämään mukavaa viikonloppua. Jussi Mankkinen / Yle