Saudi-Arabia: Tankkerimme joutuivat sabotaasin kohteiksi – Alkaako Persianlahdella vastaisku?

Persianlahdella sijaitseva Arabiemiraatit kertoo, että neljää kaupallista alusta vastaan on tehty sabotaasi-isku.

Alukset olivat tuolloin Fujairan sataman edustalla Hormuzinsalmessa.

Kohteina olleista aluksista kaksi oli saudiarabialaisia säiliöaluksia. Yksi niistä oli matkalla Ras Tanuran satamaan lastaamaan raakaöljyä viedäkseen lastin Yhdysvaltoihin, kertoo Saudi-Arabian energiaministeriö.

Arabiemiraattien hallituksen mukaan sabotaasi-iskuissa ei tullut henkilövahinkoja eikä haitallisia päästöjä mereen. Saudi-Arabia toteaa kuitenkin, että sen kaksi alusta kärsi "huomattavia vahinkoja".

Sabotaasin tekijää ei ole nimetty.

Eilen sunnuntaina iranilaismielinen libanonilainen satelliittikanava al-Maydeen kertoi omiin lähteisiinsä viitaten, että Fujairan satamassa olisi tapahtunut räjähdyksiä. Samaa uutista siteerasivat myös iranilaiset uutiskanavat. Arabiemiraattien mukaan uutinen oli kuitenkin väärä.

Yhdysvallat on viime päivinä tuonut runsaasti sotavoimaa Arabian niemimaalle. Yhdysvaltain mukaan sotavoiman tarkoitus on antaa turvaa Iranin uhkaa vastaan. Iran on aiemmin sanonut, että jos sitä uhataan, se voi katkaista liikenteen maailman öljyhuollolle erittäin tärkeässä Hormuzinsalmessa.

Yhdysvallat on todennut, ettei se voi sallia öljykuljetusten haittaamista Hormuzinsalmessa. Jo laivakuljetuksiin kohdistuva uhka voi aiheuttaa suurta haittaa maailman öljyhuollolle. Maailman raakaöljystä noin neljännes kulkee salmen kautta lähdettyään Saudi-Arabian, Irakin, Qatarin, Arabiemiraattien ja Kuwaitin satamista.

Lähteet: Reuters, AP