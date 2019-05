Jos sijoitat vintageen, panosta laatuun ja tunnettuihin suunnittelijoihin – se, mistä esineestä tulee keräilyklassikko, voi silti joskus yllättää

Helsingin Ullanlinnasta löytyy yksi pääkaupungin monista vintage-liikkeistä. Sisään astuessa vastaan tulee lähes tuhat neliötä kellaritilaa täynnä vanhoja tavaroita astioista huonekaluihin.

Fasaani Antiikki & Helsinki Secondhand -liikettä pyörittävä Jan Lindroos kertoo, että tällä hetkellä eniten kysytään 1950- ja 60-lukujen esineitä. Nämä vuosikymmenet ovat olleet suosiossa jo 15 vuotta.

Vintageksi määritellään yleensä 1920-luvulta 70-luvun lopulle valmistettuja esineitä, mutta monelle 1980- ja 90-lukujen esineetkin ovat vintagea.

Oman aikakautensa parasta tuotantoa

Vaikka vintagea käytetään nykyään eräänlaisena yleisterminä, niin taidehistorioitsija Katja Weiland-Särmälä korostaa, että kaikki vanha ei ole vintagea. Tiukimman määrittelyn mukaan vintagea on oman aikakautensa paras suunnittelu ja tuotanto.

– Vintage-esineet ovat yleensä laadukkaasti tehtyjä, niissä on korkealaatuinen materiaali. Joskus niistä on tehty pieni erä, eli niitä on tehty vain tietty limited edition -määrä, mikä voi sitten myös nostaa niiden arvoa, Weiland-Särmälä sanoo.

– Nyt voi mennä kaupaksi 1950-, 60- ja 70-lukujen vähän huonompikin esineistö, mutta voi olla, että se ei enää mene kaupaksi 30 vuoden päästä. Mutta se laadukas esineistö menee yhä.

Weiland-Särmälän mielestä Tapio Wirkkalan tietyt esineet, Alvar Aallon Paimio-tuolit tai Chanelin laukut ovat hyviä esimerkkejä arvonsa säilyttäneistä esineistä.

Mutta vintage voi olla myös laadukasta käsityötä, eikä vain design-brändejä.

– Esimerkiksi käsintehdyt vanhat joulukoristeet voisivat olla sellainen matalin kynnys vintageen. Myös käsin- tai teollisesti tehdyt laadukkaat vanhat vaatteet ovat sitä, mitä minä ymmärrän vintagena.

Taidehistorioitsija Katja Weiland-Särmälän mukaan esimerkiksi korkeatasoinen laatu ja monesti myös käsityö voivat erottaa vintagen muusta saman aikakauden tuotannosta. Laura Railamaa / Yle

Vintage sijoituskohteena

Moni hankkii vintage-esineitä myös varta vasten sijoitusmielessä. Vintage-kauppias Jan Lindroos muistuttaa, että silloin täytyy osata valita esineet oikein ja tietää suurin piirtein hintataso, ettei maksa liikaa.

– Välillä kannattaa ihan oikeasti maksaa, se täytyy muistaa. Mutta siinä kannattaa olla äärimmäisen varovainen, jos sijoitusmielessä lähtee ostamaan. Tämä tulevaisuuden ennustaminen on ihan yhtä vaikeaa kuin joissain osakkeissakin.

Lindroos neuvoo aloittamaan jostain pienestä ja perehtymään vaikka yhteen materiaaliin, esimerkiksi keramiikkaan.

– Ehkä kannattaa myös valita joku suunnittelija, jota alkaa kerätä. Suomessa on valtavan paljon mahtavia suunnittelijoita. Esimerkiksi Arabian taideteollisuusosasto on ollut todella vahva ja korkeatasoinen eli siellä löytyy kyllä keräiltävää. Ja alan lehtiä ja blogipostauksia kannattaa lukea.

Hyvä kokoelma voi olla myös arvokkaampi kuin yksittäinen esine.

Birger Kaipiaisen (1915-1988) Arabialle suunnittelema Orvokki-keramiikkavati. Laura Railamaa / Yle

Tuleva arvonnousu voi olla yllätys

Vaikka tulevan ennakoiminen on vaikeaa, niin moni pohtii, mitä sellaisia esineitä kannattaisi hankkia nyt, jotka olisivat 30 vuoden kuluttua vintagea.

Taidehistorioitsijan mukaan ei ainakaan massatuotantoa, vaan jotain uniikkia.

– Tunnettujen suunnittelijoiden, jotka ovat nyt arvossaan ja, joita on kenties palkittu kansainvälisesti, ovat tehneet kansainvälisen uran. Ne ovat ehkä ne varmimmat, joihin kannattaa sijoittaa, Katja Weiland-Särmälä vinkkaa.

Toisaalta monesti voi olla täysi yllätyskin, mistä tulee keräilijöiden intohimon kohde. Tuskin kukaan yhdeksänkymmentäluvulla arvasi, että myöhemmin sen ajan muumimukeista maksettaisiin satoja, jopa tuhansia euroja.

Toinen esimerkki yllättävästä arvonnoususta ovat 1980- ja 90-luvuilla hajuvesien mukana ilmaislahjoina tulleet pukukorut.

– Monet heittivät nämä pukukorut roskikseen, ja nyt niistä onkin tullut yllättäen suosittuja. Niistä pyydetään useita satojakin euroja.

Virheellinen painatus Arabian Vilijonkka-muumimukissa nosti sen arvon tuhansiin euroihin. Ville Välimäki / Yle

Uustuotanto usein nostanut vintagen arvoa

Vintage-esineiden ottaminen uudelleen tuotantoon voi joko laskea tai nostaa alkuperäisten kysyntää.

Kun tanskalainen Gubi otti uustuotantoon Paavo Tynellin klassikkovalaisimia, niin keräilijät huolestuivat, miten tämä vaikuttaisi koviin hintoihin nousseiden vanhojen valaisimien markkinoihin.

– Mutta ilmeisesti se ei vaikuttanut ainakaan negatiivisesti. Nyt he, jotka haluavat vain sisustuselementin ostavat Tynellin valaisimen kenties uutena, ja he, jotka haluavat vintagea hankkivat Taito-yrityksen valmistaman alkuperäisen valaisimen, Katja Weiland-Särmälä sanoo.

Monesti uustuotanto onkin nostanut vintage-esineiden kysyntää ja hintoja. Esimerkiksi Dior otti uudestaan tuotantoon vanhan monogram-kuosinsa ja vanhojen vintage-laukkujen hinnat nousivat heti.

– Tuli tällainen logomania eli ihmiset halusivat näitä vintage-laukkuja, jotka ovat kuitenkin vähän edullisempia kuin uustuotannon laukut

Weiland-Särmälän mukaan tämä on myös se oikea hetki myydä Diorin vintage-laukkunsa, jos haluaa siitä parhaan mahdollisen hinnan.

Diorin vintage-laukku monogram-kuosilla. Laura Railamaa / Yle

Miten vintage-esineen arvo säilyy?

Moni mietti, mitä pitäisi ottaa huomioon, että oman vintage-esineen arvo sijoituksena säilyisi.

Kun ostaa, esimerkiksi vintage-laukun tai -korun ja ajattelee tulevaisuutta, niin kuitit, alkuperäiset laatikot ja kaikki ne todisteet, jotka liittyvät ostamishetkeen kannattaa säilyttää. Jos ostaa huutokaupasta, niin myös silloin pitää säilyttää ostokuitti todisteena siitä, mistä tuote on hankittu.

Vintage-esinettä kannattaa myös säilyttää ja huoltaa niin, että sen arvo säilyy.

Tiikkistä huonekalua on hyvä öljytä välillä. Vaatteita kannattaa tuulettaa. Ja jos niihin tekee muutoksia, ne kannattaa tehdä niin, että ne voi palauttaa alkuperäiseen malliinsa.

Katja Weiland-Särmälän mielestä vintage-esineitä kannattaisi kuitenkin aina käyttää, vaikka täysin käyttämätön esine alkuperäisessä pakkauksessa olisi tietysti aina arvokkaampi.

Elokuvat ja tv-sarjat herättävät kiinnostuksen kuvaamaansa aikaan

Jos haluaa tietää, minkä vuosikymmenen esineet nousevat seuraavaksi vintage-harrastajien suosioon, niin kannattaa seurata, mitä esimerkiksi blogeissa, ulkomaisissa lehdissä ja Instagramissa nostetaan esiin.

Tietylle vuosikymmenelle sijoittuvat elokuvat ja tv-sarjat luovat myös trendejä. Ne nostavat tuon ajan esineiden suosiota ja tietenkin myös hintoja.

– Esimerkiksi The Great Gatsby -elokuva loi hetkellisen kiinnostuksen 1920-lukuun, kuten myös samoihin aikoihin pyörinyt televisiosarja Downton Abbey. Mad Men -tv-sarja herätti kiinnostusta 1950-lukuun. Aikoinaan 1970-luvulla sarja Onnenpäivät loi myös trendin 1950-lukuun, Katja Weiland-Särmälä kuvaa.

Vintage-liikkeistä etsitään tällä hetkellä eniten 1950- ja 60-lukujen esineitä. Laura Railamaa / Yle

Vanhat rottinkituolit, tarjoiluvaunut ja tiikkisenkit nyt muodissa

Jan Lindroos on vintage-kauppiaana huomannut, että tällä hetkellä kaikki kodin sisustukseen liittyvä myy hyvin. Vintage-harrastajia kiinnostavat esimerkiksi 1950- ja 60-luvun peilit, matot, tiikkisenkit, käyttöastiat ja tarjottimet.

Tämän hetken trendiesineitä ovat tuon aikakauden rottinkikalusteet ja tarjoiluvaunut.

– Vanha rottinkituoli, joka kymmenen vuotta sitten olisi helposti heitetty roskikseen, on tullut uudestaan muotiin. Nyt rottinkiesineet ovat nousseet aika koviinkin hintoihin huutokaupoissa, Katja Weiland-Särmälä kertoo.

Nanny Stillin (1926-2009) Riihimäen lasille suunnittelema Harlekiini-makeiskulho. Laura Railamaa / Yle

Lasiesineet, uniikki keramiikka, aidot itämaiset matot, laukut ja korut ovat taas sellaista vintagea, mitä aina keräillään.

– Tunnettujen suomalaisten suunnittelijoiden, kuten Tapio Wirkkalan, Timo Sarpanevan, Alvar Aallon ja Paavo Tynellin esineet sekä Diorin. Louis Vuittonin ja Chanelin laukut ovat aina suosittuja, Weiland-Särmälä listaa.

Lindroos puolestaan uskoo, että etenkin koviin hintoihin nousseet Paavo Tynellin klassikkovalaisimet ja Alvar Aallon alkupään tuotannon valaisimet tulevat pitämään pintansa kovan kansainvälisen kysynnän takia.